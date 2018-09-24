Хорьхом по Майбаху: Audi A8 снарядят в лакшери-сегмент

Хорьхом по Майбаху: Audi A8 снарядят в лакшери-сегмент

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Фирма Audi планирует выпустить лакшери-версию своего флагманского седана A8 и назвать ее в честь марки Horch – самой престижной в составе исторического союза Auto Union. Цель понятна – создать конкурента седанам и лимузинам Mercedes-Maybach.

Имя Horch отлично помнят в Германии, но мало знают за ее пределами. Легендарный конструктор и предприниматель Август Хорьх на заре автомобилестроения работал у Карла Бенца и уже в 1899 году основал собственную фирму. Инженерные порывы Хорьха опережали свое время и не находили понимания у аукционеров: в 1909 году они заставили Хорьха покинуть названную собственным именем компанию, и тот основал другую – Audi. В 1932 году Audi и Horch вместе с компаниями Wanderer и DKW вошли в состав концерна Auto Union AG, символом которого стали знаменитые четыре кольца, благополучно дожившие до наших дней. Таким образом, Хорьх – с какой стороны не посмотри, фундаментальная фигура в истории Audi, и желание маркетологов как-нибудь привлечь имя отца-основателя для решения текущих задач вполне понятно.

Horch 930 V Gläser Spezial Roadster 1937 года

Horch 930 V Gläser Spezial Roadster 1937 года

Автомобили Horch, особенно периода 30-х, высоко ценятся у коллекционеров за свой высокий технический уровень и элегантный дизайн – это были дорогие и престижные машины, которые могли себе позволить только очень состоятельные люди. Между тем у современной Audi A8 есть некоторые проблемы с имиджем: флагманская модель проигрывает своим основным конкурентам – «семерке» BMW и Мерседесу S-класса – на всех ключевых рынках: целевая аудитория считает флагманский седан Audi недостаточно престижным!

Так в Европе в прошлом году «восьмерка» нашла только 5877 покупателей, тогда как BMW 7-й серии – 11 533, а Mercedes-Benz S-класса – 14 757. В США Audi A8 в прошлом году разошелся тиражом 3127 экземпляров, BMW 7-й серии – 9276, Mercedes-Benz S-класса – 15 888. В России дилеры Audi реализовали в 2017-м лишь 279 «восьмерок», в то время как марка BMW смогла продать 1230 «семерок», а Mercedes-Benz – 1577 седанов S-класса, плюс 334 купе и кабриолета, плюс 692 Майбаха!

Audi A8 L 55 TFSI quattro

Audi A8 L 55 TFSI quattro

Как стало известно изданию Automotive News из информированного источника, нынешний Audi A8 четвертого поколения после планового рестайлинга, который ожидается через пару лет, получит лакшери-версию Horch с соответствующими шильдиками на боковинах кузова по аналогии с Mercedes-Maybach. Выделять Horch в отдельный бренд в Ингольштадте не планируют, так как учли неудачный в этом плане опыт концерна Daimler: седаны и лимузины Maybach в отрыве от Мерседеса продавались плохо, а вот в связке с ним расходятся хорошо. «Восьмерки» линейки Horch будут идентифицироваться именно как Audi, а имя отца-основателя просто подчеркнет их особый статус – мощные моторы, максимально богатое оснащение и индивидуальный подход к отделке.

Audi (1909)

Первые Хорьхи новой волны снабдят бензиновым двигателем W12, но впоследствии лакшери-седан можно будет заказать и с мотором V8. Создавать для версии Horch новые удлиненные кузова Audi, судя по всему, не собирается, а ведь именно оригинальные кузова – главная «фишка» автомобилей линейки Mercedes-Maybach. Также Audi не планирует распространять имя Horch на другие модели, и в этом тоже видится стратегический проигрыш Даймлеру, который намерен выпустить кроссовер Mercedes-Maybach. Тем не менее, отдел маркетинга Audi очень надеется, что Август Хорьх сможет взбодрить продажи Audi A8. В Германии это вполне может сработать, а вот за ее пределами дилерам придется долго рассказывать, кто такой Хорьх и почему за машины с его эмблемой нужно выложить дополнительные денежки.

Теги: Авто и бизнес , Слухи , audi , Horch , лакшери-сегмент , лакшери-седан , Хорьх , A8 , Audi
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