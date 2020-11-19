Новый Mercedes-Maybach S-Class: массаж икр, фары-рисовальщики и последняя гастроль V12

Концерн Daimler представил роскошную Maybach-версию нового Мерседеса S-класса, которая получила собственное заводской обозначение Z 223. Ожидания целевой аудитории новинка, скорее всего, оправдает: размеры больше, чем у предшественника, технических и эстетических наворотов тоже больше — будет, что поизучать и чем похвастаться.

Конверсия Maybach из самостоятельной марки в суббренд Мерседеса оказалась верным маркетинговым решением: прежний Mercedes-Maybach S-Class образца 2015 года разошёлся по миру тиражом около 60 тысяч экземпляров. Россия стала одним из главным потребителей этой модели, но всё-таки позади Китая. Год назад Maybach-версией впервые обзавёлся кроссовер Mercedes-Benz GLS, а сегодня дебютировало второе поколение Mercedes-Maybach S-Class.

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По сравнению с длиннобазным стандартным седаном S-класса поколения W 223, справившим премьеру в сентябре, колёсная база Z 223 выросла на 180 мм до 3396 мм, габаритная длина — также на 180 мм до 5469 мм. Для сравнения скажем, что у Mercedes-Maybach S-Class прошлого поколения колёсная база составляет 3365 мм, габаритная длина — 5453 мм. То есть прибавка хоть и символическая, но есть, а для клиентов таких машин это важно.



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Визуально отличить новый Майбах от старого довольно просто: у нового куда более щедрая отделка хромом и оригинальная фальшрадиаторная решётка с вертикальными прутьями, на рамке которой теперь выштампована надпись Maybach. Одна из самых дорогих опций — двухцветная окраска, которая наносится вручную в течение недели. Также за доплату предлагаются светодиодные фары Digital Light, в каждую из которых встроены 1,3 млн микрозеркал — они позволяют проецировать на дорогу дополнительную разметку и вспомогательные знаки (увы, в России эта функция будет недоступна). Расширенные задние двери могут быть снабжены электроприводом. Элегантные выдвижные дверные ручки входят в базовую комплектацию.

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Спереди салон — такой же, как у обычного S-класса, но с более изысканной отделкой (например, на педали установлены накладки с эмблемой Maybach). В задней части — два индивидуальных кресла с расширенным диапазоном регулировок. С полным набором удобств из списка опций пассажиры второго ряда могут воспользоваться холодильником, обогревом шеи и плеч, а также массажёром икр, вмонтированным в подставку для ног. От внешнего шума пассажиров изолирует система активного шумоподавления, а благоприятную атмосферу создадут 253 салонных светодиода. Для задних седоков кроме того предусмотрены собственные фронтальные подушки безопасности и механизмы подачи ремней безопасности.

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По части «железа» Maybach-версия унифицирована с обычным S-классом: она предполагает стандартную превмоподвеску и опциональные подруливающие задние колёса, существенно улучшающие манёвренность крупной машины. Для Германии на вторую половину следующего года анонсирован автопилот третьего уровня по классификации SAE, позволяющий водителю в пробках заниматься своими делами и не следить за дорогой (такую же систему на днях анонсировала Honda для Японии).



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Линейка двигателей пока официально не объявлена, но западные СМИ сообщают, что новый Mercedes-Maybach S-Class будет в базе иметь 4,0-литровую «битурбовосьмёрку» М177 мощностью 503 л.с. в паре с 48-вольтовым стартер-генератором, дающим дополнительные 22 л.с., а топ-версия получит 6,0-литровый V12 мощностью 630 л.с. Полный привод обязателен для всех версий. Коробка передач — 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Кроме того ожидается plug-in гибридная модификация на базе 3,0-литровой бензиновой рядной «шестёрки» (совокупная мощность — 510 л.с.), она, вероятно, станет основной (если не единственной) для Европы. Цены и сроки появления в России пока не объявлены, но известно, что наша страна получит новые Майбахи одной из первых.

