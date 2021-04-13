На прошлой неделе фотошпионам попалась самая люксовая версия будущего обновлённого представительского седана, которая может получить приставку Horch. Мы представили, как будет выглядеть автомобиль.

Horch – немецкая автомобилестроительная компания, основанная в 1904 году Августом Хорьхом (он же является основателем компании Audi). Также это одна из четырёх фирм (Horch, Audi, Wanderer, DKW), образовавших в 1932 году компанию Auto Union, она и получила знаменитую эмблему, состоящую из четырёх колец (по числу входящих в неё фирм). Впоследствии компания Auto Union перевоплотилась в Audi, а имя Horch стало историей. На протяжении последних лет неоднократно появлялись слухи о возвращении этого названия, в частности, для одной из моделей Audi. И сейчас вероятность этого события очень высока, а применить его могут для самой роскошной версии рестайлинговой A8. Если это произойдёт, то помимо фар новой формы седан с приставкой Horch наверняка получит и оригинальную решётку радиатора, подобно S-классу в версии Maybach. Автомобили Хорьх имели решётку радиатора со множеством вертикальных перекладин, поэтому на нашем рендере мы изобразили подобный вариант оформления.

Наиболее характерная особенность запечатлённых фотошпионами образцов новой версии «восьмёрки» — существенно увеличенная колёсная база, вся прибавка которой ушла на задние двери. Также обращают на себя внимание частично закамуфлированные стойки задних дверей, вероятно, на них будет расположен логотип Horch. Что же касается задней части, то здесь появятся немного изменённые фонари с иными светодиодными элементами, также могут подретушировать задний бампер. Ну и наверняка самая дорогая версия А8 получит оригинальные колёсные диски.

Этот автомобиль должен составить конкуренцию вышеупомянутому длиннобазному седану Mercedes-Maybach S-Class. Как известно, нынешняя А8 станет последним поколением модели, на которую будут ставить мотор W12, и он наверняка пропишется под капотом самой богатой модификации. Его характеристики пока неизвестны, в прошлом же поколении «восьмёрки» двигатель W12 имел объём 6,3 литра и развивал мощность в 500 л.с. (625 Нм).

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Audi A8 L 1 / 3 Нынешний Audi A8 L 2 / 3 Нынешний Audi A8 L 3 / 3

Сегодня в России нынешний «короткий» седан А8 предлагается по цене от 7 491 000 рублей (45 TDI, 249 л.с.). Длиннобазный вариант с этим же мотором оценивается минимум в 8 330 000 рублей. Самый мощный седан с индексом S8 представлен только в короткобазной версии и оснащается 4-литровым V8 мощностью 571 л.с., цена такого автомобиля составит 12 230 000 рублей. Все варианты комплектуются автоматической коробкой и полным приводом quattro.

Кроме того, недавно появились свежие фотографии удлинённого седана Audi A7L.