Рестайлинг ×

Новый Audi A8 Horch: первые изображения

13.04.2021 469 0 0

На прошлой неделе фотошпионам попалась самая люксовая версия будущего обновлённого представительского седана, которая может получить приставку Horch. Мы представили, как будет выглядеть автомобиль.

 

Horch – немецкая автомобилестроительная компания, основанная в 1904 году Августом Хорьхом (он же является основателем компании Audi). Также это одна из четырёх фирм (Horch, Audi, Wanderer, DKW), образовавших в 1932 году компанию Auto Union, она и получила знаменитую эмблему, состоящую из четырёх колец (по числу входящих в неё фирм). Впоследствии компания Auto Union перевоплотилась в Audi, а имя Horch стало историей. На протяжении последних лет неоднократно появлялись слухи о возвращении этого названия, в частности, для одной из моделей Audi. И сейчас вероятность этого события очень высока, а применить его могут для самой роскошной версии рестайлинговой A8. Если это произойдёт, то помимо фар новой формы седан с приставкой Horch наверняка получит и оригинальную решётку радиатора, подобно S-классу в версии Maybach. Автомобили Хорьх имели решётку радиатора со множеством вертикальных перекладин, поэтому на нашем рендере мы изобразили подобный вариант оформления.

Наиболее характерная особенность запечатлённых фотошпионами образцов новой версии «восьмёрки» — существенно увеличенная колёсная база, вся прибавка которой ушла на задние двери. Также обращают на себя внимание частично закамуфлированные стойки задних дверей, вероятно, на них будет расположен логотип Horch. Что же касается задней части, то здесь появятся немного изменённые фонари с иными светодиодными элементами, также могут подретушировать задний бампер. Ну и наверняка самая дорогая версия А8 получит оригинальные колёсные диски.

Этот автомобиль должен составить конкуренцию вышеупомянутому длиннобазному седану Mercedes-Maybach S-Class. Как известно, нынешняя А8 станет последним поколением модели, на которую будут ставить мотор W12, и он наверняка пропишется под капотом самой богатой модификации. Его характеристики пока неизвестны, в прошлом же поколении «восьмёрки» двигатель W12 имел объём 6,3 литра и развивал мощность в 500 л.с. (625 Нм).

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Audi A8 L
1 / 3
Нынешний Audi A8 L
2 / 3
Нынешний Audi A8 L
3 / 3

Сегодня в России нынешний «короткий» седан А8 предлагается по цене от 7 491 000 рублей (45 TDI, 249 л.с.). Длиннобазный вариант с этим же мотором оценивается минимум в 8 330 000 рублей. Самый мощный седан с индексом S8 представлен только в короткобазной версии и оснащается 4-литровым V8 мощностью 571 л.с., цена такого автомобиля составит 12 230 000 рублей. Все варианты комплектуются автоматической коробкой и полным приводом quattro.

Кроме того, недавно появились свежие фотографии удлинённого седана Audi A7L.    

седан рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Audi Audi A8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Дальний, ближний, противотуманки и ДХО: что и когда можно включать и за что можно получить штраф Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей: кто-то пренебрегает включением бли... 2652 0 4 12.04.2021
Статьи / История Skoda, Praga и Tatra времен Второй мировой: неизвестные военные машины из Чехословакии К середине 30-х независимая Чехословакия с достаточно развитой промышленностью, выпускавшей собственную военную автотехнику, представляла лакомый кусочек для Третьего рейха. В марте 1939-го,... 4710 0 9 11.04.2021
Статьи / Интересно Дешевле полумиллиона не найти: 10 самых дешевых автомобилей российского рынка Курсы валют не стоят на месте, и ценники на новые автомобили движутся вслед за ними. После недавнего обновления прайс-листов АвтоВАЗом стоимость самого дешевого нового автомобиля в России на... 16374 10 6 10.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 148822 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 124425 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 80830 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings