GM анонсировала универсальный автопилот Ultra Cruise — не хуже, чем у Tesla!

В 2017 году General Motors начала предлагать на автомобилях марки Cadillac автопилот 2 уровня по классификации SAE, позволяющий водителю убрать руки с руля и не трогать педали. Система, получившая название Super Cruise, предназначена только для езды по автострадам, отвечающим определённым техническим требованиям, и требует постоянного контроля со стороны водителя, так как 2 уровень автономности не предполагает перенос ответственности за безопасность во время езды с человека на искусственный интеллект. Специальная салонная камера следит за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги и мог в любой момент подстраховать автопилот. Если водитель перестаёт следить за дорогой и не реагирует на предупреждения, автопилот выключается.

Система Ultra Cruise, о которой GM впервые упомянула весной прошлого года, — это более продвинутая версия Super Cruise, использующая то же «железо», а именно лидар, радары и камеры, но более совершенная вычислительная архитектура позволит использовать Ultra Cruise на большинстве дорог с твёрдым покрытием, в том числе в городах с их довольно хаотичным движением и на узких второстепенных сельских дорожках, где с трудом разъезжаются два встречных автомобиля. GM обещает, что Ultra Cruise справится с 95% типовых дорожных сценариев, а в оставшихся 5% водителю придётся взять управление на себя.

С юридической точки зрения Ultra Cruise — это по-прежнему автопилот 2 уровня, поэтому водитель и здесь должен будет всё время следить за дорогой, при этом контроль за самим водителем, скорее всего, будет строже, чем в системе Super Cruise.



По сути, Ultra Cruise — это прямой аналог так называемого полного автопилота Full Self-Driving (FSD) компании Tesla, который пока никак не может выйти из стадии бета-тестирования, то есть его ещё не предлагают всем желающим.

Ключевое отличие между Ultra Cruise и FSD состоит в том, что система Теслы завязана только на камеры и навигацию, а от радаров компания Илона Маска решила отказаться (лидары Tesla вообще не использовала). GM всё же предпочитает использовать лидар и радары вместе с камерами и навигацией для более точной прорисовки местности, при этом её автопилот Ultra Cruise, как и FSD, будет показывать водителю виртуальную модель реальности, как её видит и распознаёт искусственный интеллект. Если на этой модели будут лишние объекты или искажения, это повод усилить бдительность и, возможно, взять управление на себя.

В теории Ultra Cruise должен сам совершать поездки от двери до двери и парковать автомобиль, но необходимость всё время следить за его работой сильно снижает его потребительскую привлекательность. Тем не менее в ежедневных рутинных поездах Ultra Cruise оказаться незаменимым помощником.



Коммерческое распространение Ultra Cruise также начнётся с автомобилей Cadillac, а более простую систему Super Cruise отдадут в распоряжение более доступных и массовых марок, то есть Chevrolet и Buick. Кстати, сейчас из-за глобального дефицита микрочипов GM временно перестала оснащать свои машины системой Super Cruise, но эта проблема рано или поздно будет решена.

Сколько будет стоить Ultra Cruise, пока неизвестно. Непонятно также, возможно ли будет воспользоваться этим автопилотом за пределами Северной Америки — пока он анонсирован только для США и Канады.

Добавим, что автопилоты 3 уровня и выше пока официально нигде не разрешены. Единственное исключение — это Япония, где ради сотни беспилотных Honda Legend были внесены изменения в дорожное законодательство, с массой оговорок и ограничений.

