Веха с прорехой: Tesla де-факто выпустила коммерческий релиз «полного автопилота» FSD

Вчера глава компании Tesla Илон Маск объявил о том, что бета-версия автопилота FSD (Full Self-Driving) стала доступна всем желающим в Северной Америке, подключение стоит 15 000 долларов. Маск назвал это важной вехой в развитии систем автономного вождения и искусственного интеллекта, но проблема в том, что с юридической точки зрения FSD автопилотом не является и требует постоянного контроля со стороны водителя.

В 2015 году компания Tesla запустила первую версию своего автопилота: он так и называется — Autopilot, хотя по факту является продвинутым трассовым круиз-контролем, подключение услуги Autopilot сегодня стоит 6000 долларов. Два года назад Tesla начала в США клиентское бета-тестирование более совершенной системы автономного вождения, получившей название FSD (Full Self-Driving), что в переводе на русский означает «полный автопилот». Отличие FSD от Autopilot состоит в том, что FSD в теории должен полностью самостоятельно проезжать маршруты любой сложности по дорогам общего пользования от двери до двери.

Коммерческий релиз FSD изначально был запланирован на конец 2021 года, но не состоялся, разработчикам понадобилось больше времени на совершенствование нейросетевых алгоритмов распознавания образов искусственным интеллектом (ИИ), выпускались регулярные обновления FSD, количество бета-тестировщиков постепенно перевалило за 100 000. По мере совершенствования FSD компания Tesla провела два важных этапа оптимизации оборудования: сначала отказалась от радаров на своих машинах, затем от ультразвуковых датчиков, то есть теперь FSD ориентируется в пространстве исключительно по камерами и GPS-координатам.

Весной Илон Маск заявил, что разработка FSD должна завершиться к середине 2023 года — тогда в теории ездить на электромобиле Tesla можно будет вообще без водителя. На практике этого точно не будет, поскольку нет юридического механизма переноса ответственности за безопасность на дороге с человека на машину. FSD, как и более простой Autopilot, — это формально система автономного вождения второго уровня по классификации SAE, предполагающая постоянный контроль со стороны водителя. Автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается при соблюдении ряда условий отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений.

Автопилоты уровней 4 и 5, способные полностью заменить водителей, пока не разрешены ни в одной стране мира и мы не слышали, чтобы где-нибудь велась планомерная работа по подготовке легализации таких систем. Попытки были, в том числе в России, но они ни к чему не привели, поскольку потенциально опасных сценариев — бесконечное количество, решить, как в них должен вести себя ИИ, невозможно, в том числе из-за этических противоречий, когда необходимо заранее выбрать жертву ДТП.

То есть в ближайшие годы никакого полного автопилота нигде не будет и Илон Маск прекрасно это понимает. Но поскольку денежки, вбуханные в разработку FSD, над как-то отбивать, он просто сделал бета-версию FSD доступной всем желающим — плати 15 000 долларов и пользуйся. Пока в США и Канаде, но скоро FSD Beta будет доступна и других странах. Прежде отбор бета-тестировщиков среди клиентов шёл по рейтингу безопасного вождения, который есть у каждого владельца Tesla, доступ к FSD получали водители с высоким рейтингом. Теперь же активировать FSD могут даже водители с нулевым рейтингом безопасности, и эта новость была встречена американской прессой с тревогой.

Тревога усугубляется тем, что автопилот Tesla в прошлом году стал объектом расследования со стороны Минтранса США: следователи пытаются установить вину компании в череде однотипных аварий с участием электромобилей Tesla, у которых был включён автопилот. Кроме того, с лета прошлого года NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, входит в структуру Минтранса) требует от автопроизводителей в течение суток сообщать ему о случаях ДТП, в которых участвовали автомобили, оснащённые автопилотом второго уровня. В середине ноября этого года издание Automotive News опубликовало интересную статистику: с лета 2021 года в США зафиксировано 605 аварий с участием автопилота второго уровня, из них 474 — на счету Tesla, 107 — на счету автомобилей Honda. В 18 авариях, в которых участвовали электромобили Tesla, погибли люди.

Илон Маск многократно говорил, что статистически автопилот всё равно водит машину безопаснее, чем человек. Возможно, это так, но как наказать человека за ДТП, государство знает, а как работать с ИИ, не знает. Расследование NHTSA может длиться годами, оно наверняка будет расширено с учётом новых эпизодов и обстоятельств, а к чему приведёт, неизвестно. Возможно, к запрету или резкому ограничению работы FSD и других подобных систем, разработкой которых занимаются многие компании.

Добавим, что Euro NCAP резко против называния систем автономного вождения второго уровня словом «автопилот» и уж тем более «полный автопилот»: такая маркировка, по мнению независимой организации, вводит потребителя в заблуждения и увеличивает риск создания аварийных ситуаций, поскольку людям кажется, что машина едет сама, и они пренебрегают обязанностью её контролировать.

