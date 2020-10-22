Tesla запустила «полный автопилот» для избранных — они визжат от восторга

Компания Tesla, как и обещала , загрузила на этой неделе бета-версию программы FSD (Full Self-Driving) ограниченному числу «наиболее опытные и осторожных» водителей, однако первые вести с полей показывают, что отбор волонтёров был не самым тщательным.

Начало испытаний «полного автопилота» на клиентских машинах компания Tesla приурочила к публикации финансового отчёта за третий квартал этого года, в котором ей удалось заработать 331 млн долларов. Тестовый запуск FSD должен вселить в инвесторов уверенность, что Tesla — это не дутый пузырь с неадекватной масштабам деятельности капитализацией (401 млрд долларов на момент нашей публикации) и что есть резервы для дальнейшего роста.

Глава Tesla Илон Маск сообщил инвесторам, что широкое распространение программы FSD, она же «полный автопилот», может начаться до конца этого года, а пока идёт бета-тестирование. Народные тестировщики, разумеется, тут же принялись выкладывать ролики с самоуправляемыми электромобилями Tesla в интернет. Вот типичный случай:



Принципиальным отличием FSD от автопилота второго уровня по классификации SAE, который Tesla предлагает для своих машин уже несколько лет и который спровоцировал десятки аварий (в том числе со смертельным исходом), состоит в том, что теперь машина может сама проезжать перекрёстки и ориентироваться в сложной городской среде. При этом юридически это по прежнему автопилот второго уровня, требующий постоянного контроля со стороны человека. В инструкции, предваряющей запуск программы, написано, что руки водителя должны всё время находиться на руле, но, как видно из представленного выше видеоролика, тестировщики чихать хотели на это требование.



Коммерческий релиз FSD для всех желающих действительно может состояться в ближайшее время, вот только полным автопилотом эту программу назвать будет никак нельзя, так как, скорее всего, придётся соблюдать те же требования, что и при бета-тестировании — всё время контролировать действия искусственного интеллекта и держать руки на руле. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что далеко не все водители Tesla будут это делать, а это значит, можно ждать новых аварий на автопилоте. И опять Tesla будет как бы ни при чём, потому что за безопасность формально отвечает водитель, какими бы умными помощниками и программами не был оснащён автомобиль.

В режиме FSD на экране Теслы отображается оцифрованный окружающий мир. Виртуальная модель строится на данных нейросети, полученных от других машин и обработанных искусственным интеллектом, навигационных данных и данных от органов искусственного зрения автомобиля. Увы, все три источника информации пока могут содержать ошибки.

О том, почему по-настоящему автономное вождение пока невозможно, мы подробно рассказывали на примере Audi A8 и его так и не заработавшего автопилота третьего уровня по классификации SAE. Главная проблема, напомним, состоит в том, что не существует законов, позволяющих перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину или её производителя, а разработка таких законов упирается в неразрешимые этические противоречия, обусловленные соседством беспилотинков с машинами, управляемыми людьми.



Ещё раз зафиксируем: на данный момент FSD — это никакой не полный автопилот, а автопилот второго уровня по классификации SAE. Полный автопилот — это 5 уровень, при котором машина всё делает сама и не требует вмешательства в работу со стороны человека даже в сложных условиях (например, при плохой погоде или на плохой дороге).

4 уровень — это возможность покинуть место водителя и лечь спать в едущей машине, но в сложных ситуациях такой автопилот прекращает работу и останавливает машину, чтобы дальше водитель рулил сам.

3 уровень предполагает возможность отпустить руль, отвлечься от дороги и заняться своими делами (смотреть видео, читать книжку, заниматься работой и т. д.), но покидать место водителя нельзя и нужно сохранять готовность в любой момент достаточно оперативно взять управление на себя.

Получается, что Tesla опять занимается очковтирательством, за что уже не раз была раскритикована комитетом Euro NCAP. Но преданные клиенты Tesla, разумеется, ждут с нетерпением, когда программа FSD будет доступна для загрузки и примутся эксплуатировать её так, как будто это и впрямь полноценный автопилот. Нам же остаётся лишь следить за развитием событий.

