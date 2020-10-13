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  • Tesla загрузит «полный автопилот» лучшим клиентам уже на следующей неделе

Tesla загрузит «полный автопилот» лучшим клиентам уже на следующей неделе

13.10.2020 214 0 2

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал бета-тестирование системы FSD (Full Self-Driving) среди ограниченного числа клиентов. Когда увидит свет коммерческая версия, доступная всем желающим, пока неизвестно.

 

Летом Илон Маск в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту заявил, что к концу этого года у компании Tesla будет полностью самоуправляемый автомобиль. Заявление было сделано на фоне доминирующего в автомобильной отрасли скепсиса по поводу беспилотников, природу которого мы подробно разбирали на примере Audi A8 и его так и не заработавшего автопилота третьего уровня по классификации SAE. Главная проблема, напомним, состоит в том, что не существует законов, позволяющих перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину или её производителя, а разработка таких законов упирается в неразрешимые пока этические противоречия.

Вчера в Твиттере Маск сообщил, что в следующий вторник, 20 октября, Tesla начнёт бета-тестирование системы FSD на ограниченном числе клиентских машин — тех, у кого наиболее опытные и осторожные водители. В каком режиме будет проходить тестирование, Маск не уточнил, но, скорее всего, на дорогах общего пользования, что может оказаться противозаконным мероприятием, и если кто-нибудь, не дай бог, попадёт в аварию и пострадает, то последствия для компании будут самыми драматичными.

Сейчас Tesla за доплату снабжает свои машины автопилотом второго уровня по классификации SAE, при котором вся ответственность за безопасность на дороге лежит на человеке-водителе. Tesla Model 3 с такими автопилотом попала недавно на испытания Euro NCAP и была раскритикована за авторитарное поведение: она мешает водителю объехать внезапно обнаруженное на дороге препятствие. Также экспертам Euro NCAP не понравилось, что Tesla использует слово «автопилот» в коммерческом наименовании своей системы: оно вводит потребителя в заблуждение, создаёт иллюзию, что машина едет сама, а это не так, и на самом деле это пока всего лишь вспомогательная система. Заблуждения либо халатность потребителей стали причиной нескольких ДТП с участием самоуправляемых электромобилей Tesla.

Сам Илон Маск только усугубляет путаницу: он демонстративно игнорирует устоявшуюся классификацию SAE и называет разрабатываемую в Tesla систему FSD автопилотом пятого уровня, хотя по SAE она относится к третьему уровню, то есть не является абсолютно универсальной и может потребовать от водителя в любой момент включиться в управление. Тем не менее доехать от дома до работы и обратно без вмешательства водителя Tesla с FSD теоретически сможет. А практически — лишь при условии появления вышеозначенных законов.

Добавим, что Tesla собирается активировать FSD на старом «железе», то есть без внедрения лидаров, которые многие специалисты в области робототехники считают ключевым элементом искусственного зрения беспилотных автомобилей.

Лидарами оснащены практически все прототипы беспилотников от конкурентов Tesla. General Motors ставит их даже на серийные машины с системой Super Cruise (автопилот второго уровня по классификации SAE). Лидарами снабжены и беспилотники Uber, но их испытания, согласно свежему отчёту журнала The Information, зашли в тупик: прототипы продолжают совершать ошибки и попадать в аварии. BMW и Daimler летом объявили о заморозке совместной беспилотной программы до лучших времён. Но у Илона Маска лучшие времена, судя по всему, уже настали.

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