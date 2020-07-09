Настоял на своём: Илон Маск заявил о готовности автопилота 5 уровня

Глава Tesla уверен, что к концу этого году у компании будет полностью самоуправляемый автомобиль. Вот только коммерческие перспективы такого автомобиля пока очень туманны.

В феврале прошлого года Илон Маск пообещал к концу 2020-го явить миру полнофункциональный беспилотник, не требующий какого-либо вмешательства в управление со стороны человека. Заявление было сделано на фоне пессимизации планов по разработке самоуправлемых машин другими представителями отрасли, а последовавшая за этим заявлением череда однотипных аварий с участием электромобилей Tesla, снабжённых автопилотом-ассистентом, заставила экспертов говорить о том, что Маск погорячился, и что до полноценного автопилота ему и всем нам пока как до Луны пешком.

Тем не менее на этой неделе Маск сам напомнил о своём обещании в видеообращении, посвящённом открытию очередной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, и заявил буквально следующее (перевод цитаты из Reuters):

«Я абсолютно убеждён, что 5 уровень или, по сути, полная автономность появится, и я думаю, что появится очень скоро. Я по-прежнему уверен в том, что базовые функции автопилота 5 уровня будут готовы к концу этого года».

Что понимается под «базовыми функциями», не совсем понятно, потому что, согласно классификации SAE, автопилот 5 уровня всё делает сам и не требует вмешательства в работу со стороны человека даже в сложных условиях (например, при плохой погоде или на плохой дороге).

4 уровень — это возможность покинуть место водителя и лечь спать в едущей машине, но в сложных ситуациях такой автопилот прекращает работу и останавливает машину, чтобы дальше водитель, как проснётся, рулил сам.

3 уровень предполагает возможность отпустить руль, отвлечься от дороги и заняться своими делами (смотреть видео, читать книжку, заниматься работой и т. д.), но покидать место водителя нельзя и нужно сохранять готовность в любой момент достаточно оперативно взять управление на себя. Автопилот 3 уровня, к слову, в базе имеет Audi A8 нынешнего четвёртого поколения, только он не работает и уже никогда не заработает из-за неготовности нормативно-правовой базы, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Нынешний ассистирующий автопилот Tesla, который регулярно попадает в ДТП, — это 2 уровень автономности, при котором машина едет сама, но водитель должен постоянно следить за дорогой и мгновенно корректировать действия автопилота, если что-то идёт не так. Многие владельцы Tesla игнорируют это правило, отвлекаются и даже спят за рулём, так что, по сути, сами виноваты в том, что попадают в ДТП. Заметим, что Tesla требует от водителей своих машин держать руки на руле, тогда как автопилоты 2 уровня от Ford, GM и Nissan позволяют опустить руки и убрать ноги с педалей, но бдительность водителя при этом контролирует специальная салонная камера, и если водитель не следит за дорогой, то автопилот отключается.

Таким образом получается, что Илон Макс хочет разом перескочить с уровня 2 на уровень 5, что говорит о том, что он, видимо, не очень хорошо разбирается в классификации SAE, потому что «базовые функции» автопилота 5 уровня — это в лучшем случае реальный 3 уровень. И даже 3 уровень невозможно легально использовать на дорогах общего пользования, так как не существует законов, позволяющих перенести ответственность за безопасность во время езды с человека на машину или её производителя, а разработка таких законов упирается в неразрешимые пока этические противоречия.

То есть к концу года Tesla действительно, скорее всего, покажет нам полноценный беспилотник (Маск даже обещает под него мощные процессоры с продвинутой системой охлаждения), вот только ездить на нём будет нельзя.

Помимо Tesla полноценный автопилот недавно пообещала также корпорация General Motors, но без конкретных сроков, а вот BMW и Daimler заморозили свою совместную беспилотную программу как не имеющую обозримых коммерческих перспектив — мол, время полноценных беспилотников ещё не пришло.