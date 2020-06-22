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Время не пришло: BMW и Daimler поставили автопилот на паузу

22.06.2020 31 0 0

Сотрудничество германских автопроизводителей в области разработки систем автономного вождения оказалось бесплодным и приостановлено на неопределённый срок.

 

Кажется, беспилотные автомобили из перспективной коммерческой идеи окончательно превратились в утопию — последние новости по этой теме одна печальнее другой. Audi недавно признала, что обещанный на флагманском седане А8 автопилот 3 уровня по классификации SAE не будет работать никогда. Ford вместо обещанного к 2021 году беспилотника 4 уровня готов предложить своим клиентам максимум систему 2 уровня под названием Active Drive Assist. Самоуправляемые электромобили Tesla с неследящими за дорогой водителями продолжают попадать в аварии. Совместный беспилотник Volvo и Uber достиг серийной кондиции, но ездить на нём нельзя (точнее можно, но как на обычном автомобиле, а не как на беспилотнике).

Теперь BMW и Daimler объявили, что анонсированная ими в феврале прошлого года совместная работа над беспилотниками не сложилась, так как, оказывается, для неё сейчас неподходящее время. Не наблюдается, понимаете ли, благоприятных экономических условий.

Коронавирус тут не при чём. Дело в том, партнёры хотели уже к 2025 году представить универсальные системы автономного вождения 3 и 4 уровней по классификации SAE, но сегодня очевидно, что к означенной дате не будет готова нормативно-правовая база для легализации таких систем на дорогах общего пользования. Проще говоря, никто не готов переложить ответственность за безопасность на дороге с человека на искусственный интеллект. Теоретически сегодня можно построить город с нуля, в котором весь транспорт будет беспилотным, но невозможно легально выпустить беспилотники на уже существующие дороги вместе с обычными машинами, управляемыми людьми. Слишком много рисков, создающих неразрешимые этические конфликты.

Что до беспилотников 2 уровня (в которых водитель может не держаться за руль, но обязан следить за дорогой), то они уже успешно освоены всеми ведущими автопроизводителями и никакой кооперации здесь не требуется — это вчерашний день. А завтрашний наступит либо очень не скоро, либо никогда. BMW и Daimler, конечно, ритуально пообещали друг другу вернуться к совместной работе над беспилотниками в будущем, но уже без конкретных сроков.

беспилотные авто бизнес Mercedes-Benz BMW

 

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