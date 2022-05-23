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  • Ох уж этот сказочник: Илон Маск обещает полный автопилот (без водителя) через год

Ох уж этот сказочник: Илон Маск обещает полный автопилот (без водителя) через год

23.05.2022 104 0 0

Затянувшаяся разработка системы автономного вождения Tesla FSD должна завершиться к следующему лету, заявил Илон Маск на пресс-конференции в Бразилии, но ему уже мало кто верит.

 

Первую версию своего автопилота (он так и называется — Autopilot) компания Tesla запустила в 2015 году и с тех пор наломала немало дров: многочисленные ДТП, в которые попали самопилотируемые электромобили Tesla, стали поводом для официального расследования со стороны NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США). Сейчас Tesla работает над усовершенствованной системой под названием FSD (Full Self-Driving), но и она, как показывает опыт бета-тесировщиков, допускает многочисленные ошибки и опасное вождение.

Клиентское бета-тестирование Tesla FSD началось в октябре 2020 года, а коммерческий релиз должен был состояться до конца 2021 года. Этого не случилось, и в 2022 году, как выяснилось, полноценно программа тоже работать не будет. Свежее обещание Илона Маска — примерно к началу лета 2023 года, то есть через год, при этом речь идёт не просто о коммерческом релизе, а о возможности полноценно ездить на электромобиле Tesla без водителя.

Напомним, что Tesla FSD, как и прежний Autopilot, — это формально система второго уровня по классификации SAE, предполагающая постоянный контроль со стороны водителя. Технические способности Tesla FSD намного превышают второй уровень, эта система уже сегодня может самостоятельно проехать маршрут любого уровня сложности по дорогам с твёрдым покрытием, но всё-таки риски ДТП остаются, потому для подстраховки нужен человек за рулём. Автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений.

Разработчики Tesla FSD рассчитывают, что увеличение количества бета-тестировщиков (в настоящее время их число достигло 100 тысяч) позволит ускорить самообучение нейросети, на которую завязана работа автопилота, и сведёт риск попадания в ДТП к нулю. Сомнительно, что такое возможно — по крайней мере, в течение года. Но даже если случится чудо и система заработает как надо, тут же встанет вопрос о её легализации: ни одно правительство ни в одной развитой стране мира не готово выпустить на дороги общего пользования машины без водителей — для этого просто нет юридического механизма, а на его создание могут уйти десятилетия.

В общем, очередной прогноз Илон Маска по поводу светлого беспилотного будущего был встречен прессой без энтузиазма — мол, сколько обещаний он уже не выполнил. Справедливости ради отметим, что многие планы Tesla и других предприятий Илона Маска были сорваны из-за бюрократических проволочек (типичный пример — эпопея с запуском берлинской Гигафабрики), поэтому главный инновационный предприниматель планеты Земля всё чаще устремляет свои взоры в политику. Логика понятна: если политика мешает, надо самому ей заняться.

Маск в последнее время выступает с резкими заявлениями по поводу политического кризиса в США, вызванного сильным левым креном, избыточным вниманием к проблемам меньшинств, агрессивной риторикой в адрес несогласных, культурой отмены и поражением в правах миллионов граждан. По сути, Маск задумал перевоспитать человечество, а это задача может оказаться посложнее программы колонизации Марса и уж тем более создания автопилота.

авто и общество беспилотные авто новинки Илон Маск авто и технологии Tesla

 

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