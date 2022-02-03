Автопилот Tesla FSD: проблем и жалоб всё больше, Илон Маск выходит из себя

Компания Tesla не выполнила обещание и не выпустила в прошлом году коммерческий релиз автопилота FSD (Full Self-Driving). Сейчас Tesla продолжает клиентское бета-тестирование FSD в надежде закончить разработку в этом году, но вести с полей говорят о том, что система ещё очень далека от совершенства.

Бета-тестирование автопилота FSD началось в октябре 2020 года, сейчас в нём, по данным компании Tesla, участвуют около 60 тысяч клиентов и в этом году должен, наконец, состояться коммерческий релиз (изначально его планировалось выпустить до конца 2021 года) — система будет предлагаться в виде опции за 12 тысяч долларов.

В августе 2021 года в рамках мероприятия Tesla AI Day Илон Маск и ведущие разработчики компании рассказали о колоссальном прогрессе в области машинного обучения, были показаны кадры, в которых FSD уверенно ведёт электромобиль в условиях ограниченной видимости, например, в снежном облаке за фурой. Весной того же года Tesla объявила о том, что отказывается от применения радаров — мол, FSD прекрасно работает без них, камер и спутниковой навигации достаточно.

Разработка и тестирование FSD проходят на фоне расследования NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США) серии однотипных ДТП с участием электромобилей Tesla, оснащённых прежней версией автопилота (он так и называется — Autopilot). Между тем, по данным Reuters, в последнее время участились жалобы владельцев Tesla в NHTSA на немотивированное срабатывание системы автоторможения: 107 жалоб за последние три месяца против 34 за предыдущие 22 месяца — в алгоритмах работы явно что-то поменяли в худшую сторону. Теперь NHTSA будет заниматься и этой проблемой, потому что внезапное торможение может спровоцировать ДТП.

В декабре NHTSA после жалоб клиентов вынудила компанию Tesla заблокировать возможность запуска видеоигр во время езды, а в конце января под давлением NHTSA компания Tesla объявила отзыв 53 822 оснащённых бета-версией FSD электромобилей: в одном из последних обновлений Tesla разрешила FSD проезжать перекрёстки со знаком «стоп» без полной остановки, на малой скорости (до 9 км/ч), а это напрямую противоречит правилам дорожного движения.

О последней отзывной кампании написали все американские СМИ, потому что это первый случай, когда Tesla в открытую пошла на нарушение дорожного законодательства. Заметка по этой теме вышла в том числе у агентства Associated Press за авторством Тома Кришера, который после её публикации подвергся настоящей травле со стороны фанатов Tesla. В атаке на Кришера поучаствовал и сам Илон Маск: в ответ на оскорбление в адрес Кришера одним из фанатов глава Tesla вместо того, чтобы осадить хама, назвал Кришера не журналистом, а лоббистом, ведущим грязную игру. Вот ссылка на материал Кришера — по нашему мнению, в ней нет и тени наезда на Tesla, всё написано по делу, поэтому обвинения Маска выглядят, мягко говоря, голословными.

На фоне травли Кришера в знак солидарности с коллегой резко ужесточился тон американских СМИ в отношении Tesla: компании припомнили, что она сама распустила отдел по связям со общественностью, чем лишила себя возможности конструктивного диалога с прессой. И как нарочно всплыли на свет эпизоды опасного вождения FSD – например, неосторожный поворот налево на оживлённом перекрёстке (можно посмотреть на YouTube) или целая серия странных манёвров на коротком городском маршруте в Бостоне — видео в Твиттере выложил Тейлор Оган, владелец кроссовера Tesla Model Y. В ролике видно, как FSD дважды направляет электромобиль на встречную полосу и вообще ведёт себя как неопытный автошкольник.



Добавим, что даже после коммерческого релиза, который не факт, что состоится, FSD останется автопилотом второго уровня по классификации SAE, так как третий и более высокие уровни в США пока не легализованы. Автопилоты третьего уровня, на котором водителю разрешается отвлечься от дороги, разрешены пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений, исключающих комфортное и долгое использование таких систем.

