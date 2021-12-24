Игры кончились: водители Tesla лишатся возможности играть в игры во время езды

Компания Tesla заблокирует скандальную функцию, которая позволяла водителю прямо на ходу «рубиться» в компьютерные игры. Решение принято после того как Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало официальное расследование по этой проблеме.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что один американский владелец кроссовера Tesla Model Y подал на производителя жалобу в NHTSA после того как выяснил, что мультимедийная система электромобиля позволяет водителю прямо во время езды запускать компьютерные игры и играть в них. Скандальная функция называется Passenger Play и вообще-то рассчитана на переднего пассажира: перед её запуском игроку нужно подтвердить, что он пассажир, но виртуальную клавишу подтверждения может нажать и водитель — система за этим никак не следит. Кроме того, даже если играть действительно будет пассажир, мельтешение на экране и сопровождающие игру резкие динамичные звуки — явный отвлекающий фактор для водителя.

NHTSA довольно оперативно отреагировало на жалобу и поднявшийся в прессе шум вокруг этой необычной функции и в начале недели начала по ней официальное расследование, затронувшее 580 тысяч электромобилей Tesla, выпущенных после 2017 года и пригодных для запуска компьютерных игр. NHTSA упирает на то, что каждый год тысячи людей гибнут в ДТП из-за того, что водители не следят за дорогой и отвлекаются на посторонние вещи (в основном гаджеты), так что функция Passenger Play определённо требует внимания и изучения правительственным регулятором.

Реакция Tesla тоже не заставила себя долго ждать: компания уведомила NHTSA, что в рамках планового праздничного обновления ПО электромобилей запретит запускать видеоигры во время езды для всех. На расследование NHTSA это никак не повлияет, оно продолжится, несмотря на жест доброй воли со стороны Tesla, потому ясно, что рано или поздно такая опция может появится и у других автопроизводителей, это дело надо как-то регулировать.

В августе этого года NHTSA запустила другое расследование — из-за череды аварий (в том числе со смертельным исходом) с участием электромобилей Tesla, находившихся в режиме автопилота. Официальной информации о том, есть ли пострадавшие и/или погибшие из-за активированной функции Passenger Play, пока нет.

Добавим, что в прошлом году Tesla стала активно продвигать игровой контент и даже набрала собственную команду разработчиков компьютерных игр. Всё это делается с прицелом на будущий полный автопилот (4 и 5 уровни по классификации SAE), который, если будет легализован, позволит водителю не следить за дорогой и с чистой совестью предаться развлечениям. Обновлённые в этом году флагманские модели Tesla Model S и Model X получили полноценную встроенную игровую консоль с джойстиками, которая позволяет запускать современные «тяжёлые» игры, а не только простенькие аркады и пасьянсы.



Дальше — больше: IT-компании, к которым сегодня в полной мере относится Tesla, грозятся создать собственные виртуальные метавселенные, в которых игровой контент будет наложен на реальный мир. Как это может выглядеть, мы рассказывали на примере концепта WayRay Holograktor, созданного в Швейцарии выходцами из России.

