Tesla позволила водителям играть в видеоигры во время движения. Кто первым доиграется?

Вместе с очередным обновлением встроенного ПО компания Tesla внедрила любопытную опцию: возможность запускать видеоигры на мультимедийном экране машины во время езды. Далеко не все владельцы Tesla пришли в восторг от этого нововведения — подана жалоба Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

NHTSA уже расследует неадекватное поведение автопилота Tesla, а тут бдительные автолюбители поросят разобраться с ещё одним казусом — возможностью запускать на ходу видеоигры. Новая опция вообще-то предназначена для переднего пассажира: для того, чтобы ей воспользоваться, нужно подтвердить, что играть будет именно пассажир, а не водитель, но, как выяснилось на практике, кнопку согласия может нажать и водитель (то есть обмануть систему) и преспокойно себе «рубиться» в любимую аркаду или раскладывать пасьянс прямо в дороге. Этот нехитрый эксперимент провёл и записал на видео Винс Паттон, владелец кроссовера Tesla Model Y из американского Портленда (штат Орегон), ролик выложен на канале американского информагентства Associated Press.

В ролике видно, как мужчина за рулём подтверждает системе, что он пассажир и дальше преспокойно наворачивает круги по пустой парковке, параллельно играя в довольно сложную космическую аркаду Sky Force Reloaded. «Это просто безумие, кто-то нибудь из-за этого погибнет», — резюмирует своё впечатление автор ролика.

Даже если предположить, что играть в дороге будет только пассажир, мельтешение на экране с выстрелами и взрывами в сочетании с агрессивным саундтреком наверняка будет отвлекать водителя, особенно если она сам игроман. Какой-нибудь тиктокер рано или поздно пустится во все тяжкие и запишет ролик, где он играет в видеоигру, сидя в едущей на большой скорости машине. Даже если на Тесле будет включён автопилота, играть за рулём нельзя, водитель должен всё время следить за дорогой и быть готовым в любой момент взять управление на себя. Это правило и раньше соблюдали далеко не все (оттого, собственно, и гибли в ДТП — проморгали ошибку автопилота), а уж в сочетании с играми риск попасть в аварию станет ещё выше.



В NHTSA сообщили, что взяли ситуацию с видеоиграми в электромобилях Tesla на контроль, но официальное расследование по этой проблеме пока не начато — нет формального повода. Tesla на запросы Associated Press не отвечает, что предсказуемо — из-за прихоти Илона Маскас с прошлого года у компании нет отдела по связям с общественностью.

Добавим, что флагманские модели Tesla Model S и Model X в этом году пережили рестайлинг и вместе с ним получили полноценную встроенную игровую консоль, позволяющую играть в ресурсоёмкие современные игры с помощью беспроводных джойстиков. Игры внедряются с прицелом на полноценный автопилот, но Илон Маск, ставший, кстати, сегодня Человеком года по версии журнала Time, как всегда, бежит сильно впереди паровоза, то есть законодательства, которое не готово дать добро на коммерческое использование автопилота уровня 3 и выше — робкие попытки в Германии и Японии показывают, как это сложно и долго.

