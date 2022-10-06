Tesla лишит свои машины ультразвуковых датчиков: теперь парковка только «на глазок»!

Весной прошлого года Tesla огорошила своих клиентов и экспертов от автоиндустрии сообщением о том, что она перестаёт оснащать свои модели радарами, которые считались необходимым компонентом для корректной работы современных электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивного круиз-контроля и автопилота. Конкуренты Tesla, кроме радаров, всё чаще оснащают свои модели дорогими лидарами (лазерными оптическими дальномерами), которые обеспечивают дополнительную точность при определении помех на дорогах, но Tesla изначально подвергла лидары обструкции и не собиралась их использовать — мол, это совершенно избыточное оборудование. Теперь же компания сообщила что и «копеечные» ультразвуковые датчики ей тоже не нужны: в ближайшие месяцы их уберут с Model 3 и Model Y, независимо от из места сборки (США, Китай, Германия), а в следующем году сонаров лишатся Model S и Model X (эти модели собираются только в США).

Компания объясняет очередное сокращение оборудования прогрессом в развитии системы Tesla Vision — это программно-аппаратная база, на которую завязана работа электронных ассистентов водителя и автопилота. Напомним, что сейчас Tesla проводит массовое бета-тестирование так называемого полного автопилота FSD (Full Self-Driving), который ориентируется в пространстве исключительно по картинкам с камер (расположены по периметру кузова) и координатам спутниковой навигации. Распознавание образов ведётся с помощью нейросетевого искусственного интеллекта, который накопил уже достаточно большой опыт и безопасно ориентируетсяся даже в тесных пространствах, то есть может заменить ультразвуковые датчики.

Уточним, что речь идёт не о коммерческом релизе FSD, до которого пока, к сожалению, далеко, а об использовании части его функций на серийных машинах, в данном случае на парковках и при движении на низких скоростях. Тем не менее компания честно признаёт, что ей потребуется некий непродолжительный переходный период, в течение которого машины, не имеющие ультразвуковых сонаров, будут лишены части привычных для владельцев электромобилей Tesla функций, а именно помощи при парковке, автоматической парковки, автоматического выезда с парковки и дистанционного управления машиной через приложение. То есть Tesla решила избавиться от ультразвуковых датчиков до завершения процесса отладки системы Tesla Vision по выполнению этих функций — клиентам предлагается потерпеть…

На прошлой неделе в рамках мероприятия Tesla AI Day 2022 Илон Маск рассказал о том, что разработка FSD близка к завершению и что бета-тестирование скоро выйдет за пределы Америки, но попытка коммерческого релиза неминуемо упрётся сертификацию FSD в государственных органах, которые просто не знают, как с точки зрения законодательства работать с такими сложными системами. Американские власти пока только вяло расследуют отдельные виды аварий, в которые попадали управляемые автопилотом электромобили Tesla в процессе своей эволюции.

