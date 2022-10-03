Робот-помощник Tesla Optimus поступит в продажу через 3-5 лет по цене 20 000 долларов

Tesla анонсировала робота-помощника год назад, тогда многие восприняли это известие как шутку, но компания действительно ведёт его разработку и даже уже начала опытную эксплуатацию на заводе во Фримонте (США, штат Калифорния): первый действующий прототип, именуемый Bumble C, работает здесь грузчиком, разносит посылки и поливает цветы. Именно Bumble C сам вышел на сцену в рамках презентации Tesla AI Day 30 сентября и помахал гостям руками.

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Выглядит Bumble C не очень элегантно, так как в его конструкции используются некоторые детали от электромобилей Tesla, которые сложно аккуратно интегрировать в антропоморфную форму. Зато вслед за Bumble C сотрудники Tesla выкатили на сцену робота по имени Optimus — это, по сути, будущий серийный продукт, который пока, к сожалению, не может передвигаться самостоятельно: для презентации его насадили на штырь и в таком нелепом состоянии Optimus подрыгал руками и ногами. По словам Илона Маска, Optimus сможет самостоятельно ходить через несколько недель, а главное — его дизайн близок к финальному, то есть это именно то, что Tesla хочет выпустить на рынок через несколько лет по цене 20 000 долларов.



Вот в таком нелепом положении на штыре Tesla Optimus приветствовал публику

Optimus имеет оптимизированную кинематику скелета, торчащих снаружи проводов у него заметно меньше, чем у Bumble C, внутри находятся 28 электромеханических актуаторов, вычислительный компьютер Tesla с модулями беспроводной связи и 52-вольтовая батарея ёмкостью 2,3 кВт·ч, полного заряда которой должно хватить на один рабочий день.

Tesla Optimus

Честно говоря, Tesla Optimus выглядит пока довольно беспомощным на фоне очень подвижных человекоподобных роботов Boston Dynamics, но Tesla подчёркивает, что разрабатывает своего робота с прицелом на массовое производство и вменяемую цену, а потому у неё нет, например, задачи, научить его делать акробатические трюки, хотя, возможно, когда-нибудь дело дойдёт и до этого. Optimus должен надёжно и безопасно делать простую физическую работу и избавить от неё человечество. При цене 20 000 долларов такой робот довольно быстро окупится, например, на конвейере.

Прошлогодний концепт (человек, переодетый роботом), Tesla Bumble C и Tesla Optimus

Тем не менее перспектива начала массового производства роботов-помощников через пять лет пока представляется утопичной: даже если на уровне «железа» всё будет работать идеально, разработчики, скорее всего, «утонут» в протоколах безопасности, особенно, если попытаются вывести Оптимуса на широкий потребительский рынок, то есть в народ. Непонятно, кто и как в таком случае будет робота сертифицировать, юридическое оформление этого чуда техники может занять годы.



Насколько сложно вывести на рынок передовую систему, наглядно показывает затянувшаяся разработка так называемого полного автопилота, он же Tesla FSD (Full Self-Driving). Клиентское бета-тестирование Tesla FSD началось в октябре 2020 года, а коммерческий релиз должен был состояться до конца 2021 года, но этого не случилось. Сейчас компания продолжает стадию бета-тестирования, в ней уже задействованы около 160 тысяч американских клиентов Tesla, а в конце этого года компания планирует расширить бета-тестирование на другие страны и регионы, где это будет целесообразно с точки зрения обучения искусственного интеллекта. Когда наконец состоится коммерческий релиз FSD, компания Tesla пока сказать не может, ибо завязана на пресловутую сертификацию в государственных органах, которые просто не знают, как с точки зрения законодательства обращаться с такими сложными системами.



Добавим, что автопилот третьего уровня по классификации SAE, на котором водителю разрешается при определённых условиях отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений, делающих невозможным регулярное и комфортное использование такого автопилота.

