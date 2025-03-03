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  • ЕС снизит целевые показатели по выбросам CO2 для автопроизводителей, но есть нюанс

ЕС снизит целевые показатели по выбросам CO2 для автопроизводителей, но есть нюанс

03.03.2025 90 0 0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередной встречи с представителями автомобильной промышленности сообщила, что компании получат трёхлетнюю отсрочку для достижения целевых показателей по выбросам углекислого газа, установленных на 2025 год, при этом те компании, которые воспользуются отсрочкой, должны будут компенсировать «излишки» до конца льготного периода.

Еврокомиссия пытает сбалансировать перекосы в эко-политике на фоне сползающей в системный кризис европейской автомобильной промышленности, причём пока что все меры носят паллиативный характер и просто откладывают решение главной проблемы на более поздний срок. Главная проблема — это несоответствие мечты о великом зелёном переходе реальным потребностям рынка.

Напомним, что Европа стремится к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности, то есть хочет полностью искоренить антропогенные выбросы CO2, которые якобы ускоряют глобальное потепление. Одной из ключевых мер по достижению углеродной нейтральности должно стать замещение машин с ДВС электромобилями, но это замещение в последние два года идёт с большим скрипом, так как предложение уже превышает спрос, а фундаментальные проблемы электромобилей по-прежнему не решены, в том числе проблема массовой утилизации отработавших свой срок батарей — это сложный, дорогой и энергозатратный процесс.

Поскольку рынок объективно не готов к полному переходу на электромобили, то чиновники ЕС просто откладывают этот переход. Финальный вариант экологических норм Euro 7, принятый в прошлом году, оказался сильно мягче, чем предполагалось изначально. Полного запрета новых легковых и лёгких коммерческих машин с ДВС в 2035 году тоже, скорее всего, не будет. Ну а сейчас Урсула фон дер Ляйен лично решает самую острую проблему, стоящую перед автопроизводителями, — это драконовские углеродные штрафы.

Углеродные штрафы для автопроизводителей начали действовать в Евросоюзе в 2021 году как одна из мер стимуляции перехода на электромобили. Целевой показатель выбросов CO2 для всего парка новых автомобилей составляет 95 г/км, но конкретная цифра для каждого крупного автопроизводителя высчитывается по сложной формуле. Многие производители — например, концерн Volkswagen — не вписываются в определённый им норматив и платят по итогам года сотни миллионов евро штрафов, исходя из тарифа в 95 евро с каждой проданной машины за каждый лишний г/км. Постепенно система штрафов ужесточается, по итогам 2025 года тот же Volkswagen может заплатить штраф в размере 1,5 млрд евро, что лишь усугубит его кризис, который уже вылился в закрытие заводов и сокращение десятков тысяч рабочих мест, а это сильный удар для европейской экономке. Корпорация Stellantis, которая тоже сейчас переживает кризис, вынуждена ограничивать выпуск моделей с ДВС, чтобы не платить углеродный штраф, то есть недополучает прибыль и теряет долю на рынке.

Еврокомиссия и лично Урсула фон дер Ляйен уже не могут игнорировать очевидные проблемы в автопроме, но пока не готовы признать поражение в борьбе с CO2, поэтому автопроизводителям, испытывающим трудности в достижении целевых показателей по выбросам CO2 в 2025 году, предлагается отсрочка на три года, в течение которых нужно достичь этих показателей. При этом излишек CO2, зафиксированный в 2025 году, нужно будет вернуть до конца льготного периода, то есть в последующие годы выпустить меньше машин с ДВС, чем разрешает норматив. Ясно, что концерну Volkswagen, который и так хронически не вписывается в норматив, будет ещё сложнее сделать это в рамках отсрочки, потому что никаких объективных предпосылок для взрывного роста продаж электромобилей нет и не предвидится, как бы этого не хотелось европейским чиновникам.

Отсрочку по выбросам COдля автопроизводителей ещё предстоит утвердить Европарламенте, но с этим, скорее всего, проблем не будет. В ближайшую среду Еврокомиссия также представит проект новых мер поддержки продаж электромобилей, анонсированных ещё в январе, в противовес инициативам Дональда Трампа в США, который намерен свернуть все программы господдержки электромобилей. Раскол между США и Европой по целому ряду экономических и политических вопросов набирает обороты, что лишь дополнительно усложнит жизнь автопроизводителям, работающим по обе стороны Атлантического океана.

авторынок законы Европа бизнес экология Евросоюз
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