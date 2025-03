ЕС снизит целевые показатели по выбросам CO2 для автопроизводителей, но есть нюанс

Еврокомиссия пытает сбалансировать перекосы в эко-политике на фоне сползающей в системный кризис европейской автомобильной промышленности, причём пока что все меры носят паллиативный характер и просто откладывают решение главной проблемы на более поздний срок. Главная проблема — это несоответствие мечты о великом зелёном переходе реальным потребностям рынка.

Напомним, что Европа стремится к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности, то есть хочет полностью искоренить антропогенные выбросы CO 2 , которые якобы ускоряют глобальное потепление. Одной из ключевых мер по достижению углеродной нейтральности должно стать замещение машин с ДВС электромобилями, но это замещение в последние два года идёт с большим скрипом, так как предложение уже превышает спрос, а фундаментальные проблемы электромобилей по-прежнему не решены, в том числе проблема массовой утилизации отработавших свой срок батарей — это сложный, дорогой и энергозатратный процесс.

Поскольку рынок объективно не готов к полному переходу на электромобили, то чиновники ЕС просто откладывают этот переход. Финальный вариант экологических норм Euro 7, принятый в прошлом году, оказался сильно мягче, чем предполагалось изначально. Полного запрета новых легковых и лёгких коммерческих машин с ДВС в 2035 году тоже, скорее всего, не будет. Ну а сейчас Урсула фон дер Ляйен лично решает самую острую проблему, стоящую перед автопроизводителями, — это драконовские углеродные штрафы.

Углеродные штрафы для автопроизводителей начали действовать в Евросоюзе в 2021 году как одна из мер стимуляции перехода на электромобили. Целевой показатель выбросов CO 2 для всего парка новых автомобилей составляет 95 г/км, но конкретная цифра для каждого крупного автопроизводителя высчитывается по сложной формуле. Многие производители — например, концерн Volkswagen — не вписываются в определённый им норматив и платят по итогам года сотни миллионов евро штрафов, исходя из тарифа в 95 евро с каждой проданной машины за каждый лишний г/км. Постепенно система штрафов ужесточается, по итогам 2025 года тот же Volkswagen может заплатить штраф в размере 1,5 млрд евро, что лишь усугубит его кризис, который уже вылился в закрытие заводов и сокращение десятков тысяч рабочих мест, а это сильный удар для европейской экономке. Корпорация Stellantis, которая тоже сейчас переживает кризис, вынуждена ограничивать выпуск моделей с ДВС, чтобы не платить углеродный штраф, то есть недополучает прибыль и теряет долю на рынке.

Еврокомиссия и лично Урсула фон дер Ляйен уже не могут игнорировать очевидные проблемы в автопроме, но пока не готовы признать поражение в борьбе с CO 2 , поэтому автопроизводителям, испытывающим трудности в достижении целевых показателей по выбросам CO 2 в 2025 году, предлагается отсрочка на три года, в течение которых нужно достичь этих показателей. При этом излишек CO 2 , зафиксированный в 2025 году, нужно будет вернуть до конца льготного периода, то есть в последующие годы выпустить меньше машин с ДВС, чем разрешает норматив. Ясно, что концерну Volkswagen, который и так хронически не вписывается в норматив, будет ещё сложнее сделать это в рамках отсрочки, потому что никаких объективных предпосылок для взрывного роста продаж электромобилей нет и не предвидится, как бы этого не хотелось европейским чиновникам.