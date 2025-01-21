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Дональд Трамп распорядился отменить программы поддержки электромобилей

21.01.2025 126 0 0

Как и ожидалось, вернувшийся на пост президента США Дональд Трамп сразу после инаугурации принялся исправлять то, что «наворотил» его предшественник Джозеф Байден, и начал поднимать Америку с колен, на которые её поставил леволиберальный истеблишмент.

Маятник внешней и внутренней политики США вновь качнулся в другую сторону: на смену «зелёной» доктрине Байдена пришла доктрина честной конкуренции Трампа. Свежеизбранный президент США не против электромобилей, но он против их оголтелого навязывания потребителю посредством квот, федеральных субсидий и ужесточения экологических норм — всё это Трамп хочет отменить, но одних указов для этого недостаточно, поэтому первые распоряжения Трампа отданы в формате «разобраться, разработать, подготовить».

Для отмены всех федеральных субсидий на покупку электромобилей потребуется решение Конгресса США, а для смягчения экологических требований к автомобилям придётся в очередной раз как следует поработать Агентству по охране окружающей среды (EPA), всё посчитать, написать мотивировочную часть и подготовить новый регламент. Прошлый раз Дональду Трампу удалось только к кону срока президентских полномочий, а именно в 2020 году, смягчить эконормы, введённые при Обаме.

В рамках второго президентского срока Трамп намерен действовать куда более решительно, но сделать всё одним днём всё равно невозможно, нужны подготовка и согласования. Трамп в частности хочет лишить штаты (в первую очередь Калифорнию) возможности продвигать «зелёную» повестку в обход федеральных законов. Финансирование строительства сети электромобильных зарядных станций из федерального бюджета уже остановлено.

Поставленная Байденом необязательная цель достичь к 2030 году в США 50-процентной доли электромобилей в объёме продаж новых легковых машин тоже показательно отменена. Трамп считает, что потребитель должен иметь право делать свободный выбор между автомобилями с любым типом силовых установок, поддерживать «электрички» ради борьбы с глобальным потеплением Трамп категорически отказывается. Из Парижского соглашения по климату США под его началом выходят во второй раз. Парижское соглашение, заключённое крупнейшими промышленными державами в 2015 году, строится на научно недоказанной гипотезе о том, что антропогенные выбросы СОускоряют глобальное потепление.

В минувшем ноябре Трамп обещал в первый же день своего второго президентского срока ввести 25-процентные пошлины на все товары, приходящие в США из Мексики и Канады — эта мера преподносится им под соусом борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. В реальности соответствующий указ Трампом вчера не был подписан, а на вопрос журналистов «когда?», Трамп ответил, что, вероятно, пошлины будут введены 1 февраля.

Понимать это надо так, что до 1 февраля Трамп и его администрация будут вести интенсивные консультации с властями Мексики и Канады, а также с главами крупных американских промышленных корпораций, чей бизнес тесно связан с Мексикой и Канадой. По данным Automotive News, корпорация Stellantis получает из этих стран 40% своей продукции, реализуемой в США, у General Motors соответствующая доля составляет 30%, у Ford — 25%. Вероятно, что к 1 февраля или позже, будет выработана какая-то компромиссная сделка.

Дополнительное повышение пошлин на китайские товары тоже пока не введено — они, скорее всего, станут предметом переговоров между США и Китаем по целому комплексу накопившихся проблем и противоречий. В общем, пока ничего страшного или, наоборот, сильно воодушевляющего не происходит, обещаний Трамп раздал много, а как будет их выполнять, покажет время.

США Канада Мексика Китай авторынок электромобиль законы бизнес экология
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