Дональд Трамп пообещал обложить пошлинами автомобили из Мексики и Канады

Свежеизбранный президент в США вступит в должность только 20 января, но уже грозит всему миру невиданными потрясениями, в том числе в сфере экономики. Сегодня Дональд Трамп анонсировал на своей страничке в социальной сети Truth Social введение 25-процентных пошлин на все товары, приходящие в США из Мексики и Канады. Эта мера будет очень болезненной в том числе для автопроизводителей, имеющих заводы в Мексике и Канаде и/или получающих комплектующие из этих стран.

Ford, General Motors, BMW и Volkswagen производят в Мексике машины для США, которые всего через пару месяцев рискуют заметно подорожать, если Трамп сдержит обещание и прямо 20 января врубит 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Такая мера, по словам Трампа, нужна, чтобы остановить текущие через дырявые границы с Мексикой и Канадой потоки мигрантов, вместе с которыми в США попадают криминальные элементы и огромное количество наркотиков. Борьба с наркотрафиком стоит во главе угла, Трамп считает, что 25-процентные пошлины заставят власти Мексики и Канады как следует взяться за эту проблему — как только она будет решена, он отменит пошлины.

Вероятность, что Мексика и Канада смогут оперативно решить проблему нелегальной миграции и наркотрафика, прямо скажем, близка к нулю, так что пошлины, если они будут введены, скорее всего, продержатся до конца строка полномочий Трампа, то есть до начала 2029 года. Исходя из такой перспективы, автоконцернам придётся сильно перекраивать стратегии развития в приложении к рынку США, потому что подорожают в том числе все запчасти, сырье и металл, ввозимые из Мексики и Канады. Для Канады заявление Трампа стало настоящим шоком, так как примерно ¾ объёма экспорта этой страны идёт в США, для экономики Канады 25-процентные пошлины станут тяжелейшим испытанием на прочность.

Напомним, что в сентябре этого года уходящий президент США Джо Байден ввёл 100-процентные пошлины на электромобили китайского производства, чтобы защитить от их потенциальной экспансии американский рынок (реальной экспансии как не было, так и нет), а Трамп пообещал сверху ещё 10% на все товары из Китая, так как китайский криминалитет тоже накачивает США наркотиками, а китайские власти не борются с ним должным образом.

Между тем американский Альянс за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation или сокращённо AAI), куда входят почти все крупнейшие автопроизводители, за исключением китайских, направил Трампу обращение, в котором просит сохранить федеральные субсидии для электромобилей американского производства. Вместе с тем AAI хочет от нового президента смягчения слишком жёстких экологических норм, потому что они не согласуются с реалиями рынка и ведут к значительному удорожанию автомобилей.

В свой первый президентский срок Дональд Трамп, помнится, отменил введённые при Бараке Обаме эконормы, точнее, смягчил их, затем Джо Байден их ужесточил, теперь, видимо, будет очередная фаза смягчения.

В общем, американский авторынок, судя по всему, находится на пороге очередных больших перемен, мы продолжим освещать наиболее значимые события.

