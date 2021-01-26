Беспросветная «зелень»: Байден пересадит всех чиновников и бюджетников на электромобили

Новый президент США Джозеф Байден во время избирательной кампании обещал сделать электромобили одним из главных приоритетов своей политики и теперь решительно показывает, что эти обещания — не пустой звук. Анонсирована грандиозная программа по обновлению всего федерального автопарка, насчитывающего порядка 650 тысяч машин. Почти все они будут заменены произведёнными в Америке электромобилями.

На прошлой неделе мы рассказывали, что одним из первых поручений Джозефа Байдена на посту президента США стал пересмотр экологических норм для новых автомобилей, которые с большим трудом смягчил его предшественник Дональд Трамп. Новый американский лидер хочет эти нормы вновь ужесточить, но это лишь только часть его амбициозных планах по превращению Америки в электромобильную державу. Миллиарды долларов будут потрачены на строительство 550 тысяч новых зарядных станций по всей стране. Готовятся новые налоговые льготы и программы финансовой поддержки для покупателей электромобилей.

Сегодня же Байден заявил о намерении полностью электрифицировать находящийся на балансе федерального правительства автопарк — это порядка 650 тысяч автомобилей. Automotive News сообщает, что из них по состоянию на середину прошлого года только 3215 имели электрическую силовую установку, то есть, по сути, грядёт полное обновление.

Примерно 22% федерального автопарка составляют грузовики и фургоны подконтрольной правительству Почтовой службы США. Эта служба до сих пор эксплуатирует устаревшие фургоны марки Grumman, производство которых завершилось в середине 90-х. При Трампе их по мере износа заменяли на новые аналоги с ДВС, а Байден настаивает исключительно на «электричках».

Почтовый Grumman LLV

Как и в какие сроки будет проходить «озеленение» федерального автопарка, Байден пока на сообщил, поскольку необходимо провести большую подготовительную работу. В частности, Байден хочет ужесточить требования к локализации машин для госзакупок — все основные узлы, агрегаты и сырьё должны быть американского происхождения, в том числе сталь и стекло. Повышение требований к локализации вкупе с гозакупками электромобилей, развитием сети зарядных станций и программами стимулирования покупок электромобилей частными лицами и бизнесом позволит, по расчётам администрации Байдена, создать в США миллион новых рабочих мест.



Это, безусловно, очень хорошая новость для Ford и General Motors, которые недавно представили свои электрический фургоны, и многочисленных электромобильных стартапов, нацеленных на коммерческий сегмент, в числе которых Arrival, Bollinger, Canoo и Rivian. Последний, напомним, получил контракт на производство 100 тысяч электрических фургонов для службы доставки IT-гиганта Amazon. Именно крупные частные компании до недавнего времени считались главными потенциальными потребителями электрических фургонов, но благодаря Байдену объём рынка электрических LCV резко вырастет за счёт госзакупок. Можно ожидать, что и количество стартапов в этом сегменте увеличится, в том числе за счёт «мутных» контор типа Cenntro, пытающихся продавать в США китайские «электрички» сомнительного качества.

На повестке дня, разумеется, стоит и вопрос о пересадке самой администрации Байдена на электромобили, но американскому автопрому в этом плане пока нечего предложить новому президенту — серийных представительских седанов и внедорожников в США пока нет, но в ближайшие два года они появятся. Сам Байден, например, может пересесть на Cadillac Celestiq.