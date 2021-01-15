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  • Тихоход из прошлого: представлен электрический фургон Cenntro CityPorter

Тихоход из прошлого: представлен электрический фургон Cenntro CityPorter

15.01.2021 135 0 0

Конкуренция в сегменте электрических фургонов американского рынка становится всё острее: в рамках выставки потребительской электроники CES дебютировал Cenntro CityPorter — старомодно выглядящий фургон, способный проехать до 354 км на одной зарядке.

 

Cenntro Automotive Group — международная компания, чьё американское подразделение базируется на окраине города Фрихолд (штат Нью-Джерси) и торгует маленькими тихоходными электрическими грузовичками Metro китайского происхождения, известными в Европе также под марками Tropos и Sevic. В американской линейке Cenntro имеется ещё электрический квадрицикл Neighbor с небольшим багажником, идеально подходящим для доставки пиццы и мелких посылок. А фургон CityPorter — попытка вторгнуться в быстро растущий сегмент электрических LCV американского рынка, в котором уже заявили о своих амбициях Ford, General Motors, стартапы ArrivalBollingerCanoo и Rivian.

Официальная страничка Cenntro в Facebook не обновлялась с мая 2019 года, на сайте Cenntro модели CityPorter нет, какие-либо упоминания о ней в YouTube тоже отсутствуют. Тем не менее единственный, опубликованный сторонней PR-службой пресс-релиз сообщает, что премьера Cenntro CityPorter состоялась в рамках выставки CES, которая в этом году проходила в виртуальном формате.

Cenntro Metro

Релиз сообщает, что основанная в 2014 году компания Cenntro — мировой лидер в области разработки и производства коммерческий городских коммерческих электромобилей, и на данный момент она продала аж 2800 единиц продукции. С моделью CityPorter она открывает для себя сегмент более крупных и вместительных моделей: этот фургон готов взять на борт груз объёмом до 18 кубометров и массой до 2585 кг. Из технических характеристик приведены только дальность хода на одной зарядке — 354 км и максимальная скорость — 96,5 км/ч. То есть фургон откровенно тихоходный и подходит только для езды по городам, на хайвеи на нём лучше не соваться.

Mercedes-Benz Vario

Производство CityPorter должно начаться уже в этом году, причём Cenntro хочет локализовать его одновременно в США и в Европе. Откуда изначально взялся CityPorter, нам выяснить не удалось. Презентационные снимки плохого качества, судя по пейзажам, сделаны в Китае. При этом формы машины кажутся до боли знакомыми — они напоминают снятый восемь лет назад с производства Mercedes-Benz Vario, он же в прошлом Mercedes-Benz T2, конструкция которого уходит корнями в середину 60-х годов прошлого века. Vario в Cenntro CityPorter выдают форма дверей и боковин, но передок у «китайца» нарощенный, с оригинальным дизайном.

Cenntro CityPorter

Очевидно, конкурировать с перечисленными выше высокотехнологичными аналогами Cenntro CityPorter сможет только ценой, но она пока не объявлена. Даже электрифицированный независимой фирмой Optimal-EV рамный Ford E-Series, выпускающийся с 1991 года, кажется на фоне китайского «динозавра» свежей моделью.

Глядя на Cenntro CityPorter сложно отделаться от ощущения, что это какая-то мутная история, связанная с освоением денег из китайского госбюджета (как это бывает, мы рассказывали на примере компаний Kandi и Suda), но посмотрим, что будет, когда фургоны Cenntro CityPorter добирутся до конечного потребителя и тогда уже сделаем выводы.

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