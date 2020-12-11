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  • Многая лета: выпускающийся с 1991 года Ford E-Series стал электромобилем

Многая лета: выпускающийся с 1991 года Ford E-Series стал электромобилем

11.12.2020 257 0 0

Американская компания Optimal-EV в следующем году начнёт производство и продажи электрических автобусов и «головастиков» (шасси с кабиной) на базе Ford E-Series – старейшей модели сегмента коммерческих фургонов в Америке.

 

Электрические фургоны — очень перспективная тема в автопроме, заявиться в ней сейчас стремятся все крупные автопроизводители и некоторые стартапы. Так, например, Ford представил недавно официальную электрическую версию Transit (в 2017 году была ещё неофициальная, сделанная компанией StreetScooter для Deutsche Post), а стартап Rivian выпустит 100 тысяч электрических вэнов собственной разработки для службы доставки Amazon Prime.

Optimal-EV — не совсем стартап: это электромобильное подразделение существующей с 1986 года инжиниринговой фирмы Optimal Inc. из Плимута (штат Мичиган), которая занимается аутсорсинговыми разработками и прототипированием. В числе её клиентов значатся вышеупомянутые Ford и Rivian, а также GM, FCA, Toyota, Honda, Hyundai, Dongfeng, Changan и др. Одним словом, опыт у компании Optimal большой, и теперь она намерена сама производить коммерческие электромобили на базе Ford E-Series.

Ford E-Series — старожил американского рынка, выпускающийся с 1991 года и переживший несколько рестайлингов. Сейчас эта рамная модель с 7,3-литровым V8 (355 л.с., 635 Нм) продаётся только в виде «головастиков», то есть шасси с кабиной для дальнейших конверсий: на базе этих «головастиков» сторонние фирмы делают автодома, фурногоны, самосвалы и прочую спецтехнику.

И вот в таком весьма узком формате Ford E-Series, представьте себе, продолжает оставаться весьма популярной моделью: за три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, в США продано 25 186 шт. — пятое место в сегменте после Ford Transit (продано 93 670 шт.), Chevrolet Express (37 190 шт.), Ram ProMaster (33.496 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (26 942 шт.).

В общем, Ford пока не собирается отправлять E-Series в отставку, но и электрифицировать «ветерана» не планирует, а вот Optimal-EV увидела коммерческую перспективу в «озеленении» этой модели и минувшим летом представила низкопольный электрический городской автобус S1LF на шасси Ford E-450 (самая грузоподъёмная модификация). Батарею ёмкостью 113 кВт·ч для S1LF будет поставлять калифорнийская фирма Proterra Powered, пробег на одной зарядке — 200 км. Немного, но для городских нужд достаточно, особенно с учётом высокой полной массой машины — 6,5 т. Ведущие колёса — задние, мощность силовой установки пока не указана.

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На этой неделе Optimal-EV заявила, что будет также делать и продавать электрические «головастики» E1 на базе Ford E-450 с теми же компонентами, что у автобуса S1LF. Поскольку батарея полностью помещается между лонжеронами рамы, то на неё можно установить те же надстройки, что и для бензинового Ford E-Series. Продажей шасси Optimal-EV E1 займётся компания Olathe Ford из Канзаса, официальный дилер Ford с уклоном на коммерческую технику. Optimal-EV для начала поставит Olathe Ford двести «головастиков» E1, а там дальше видно будет.

Более подробная информация об электромобилях Optimal-EV появится в марте 2021 года на выставке Work Truck Show, а продажи начнутся во втором квартале того же года.

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