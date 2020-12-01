«О брат, это жулики»: приехавшую в США китайскую фирму Kandi обвиняют в мошенничестве

Компания Hindenburg Research, специализирующаяся на управлении инвестициями и судебно-финансовых исследованиях, опубликовала разгромный отчёт о китайском производителе электромобилей Kandi Technologies и его американском подразделении Kandi America. Из отчёта следует, что Kandi много лет прокручивала мошеннические схемы у себя на родине, за что была наказана, а теперь пытается продать американцам свои некачественные электромобили.

Hindenburg Research — эта та компания, что вчера обрушила акции американского стартапа Nikola: после её критической оценки деятельности Nikola корпорация General Motors отказалась от сделки со стартапом и таким образом похоронила проект электрического пикапа Nikola Badger. Теперь Hindenburg Research переключилась на другого собирателя инвестиций, компанию Kandi America, дочернюю структуру китайской Kandi Technologies.

В августе этого года Kandi начала продавать в США два своих электромобиля К23 и К27, которые позиционируются как самые дешёвые на рынке (от 9999 долларов с учётом федеральных скидок). Поставки клиентам пока не начались, поэтому о количестве заказчиков можно только гадать. В августе Kandi обещала начать отгрузку заказанных машин до конца текущего года, теперь выяснилось, что нужно подождать до 2021 года. В перспективе Kandi хочет локализовать сборку своих машин в США.

Kandi К23

Между тем, по данным Hindenburg Research, компания Kandi пытается выйти на американский рынок уже 12 лет. В первый заход в 2008 году она ввезла в США двести похожих на smart электромобильчиков Qoqo, но ввезла незаконно, из-за чего была оштрафована американскими властями и получила предписание уничтожить эти машины либо вывести их из страны. Местный партнёр, который подвизался продавать Qoqo, с ужасом вспоминает, что ни одной исправной машины в той партии не было — сплошной брак.



У себя на родине Kandi известна с 2002 года, а в 2013 году ей даже удалось создать совместное предприятие с Geely — выпущенные в рамках этого СП «электрички» (по сути, перелицованные Geely) попадали в официальную статистику китайского авторынка. Согласно этой статистике, в 2017 году Kandi реализовала 19 713 электромобилей, в 2018-м только 6964, а цифр по 2019 и 2020 годам нет. СП сейчас фактически контролирует Geely, ей после 2019 года принадлежат 78%.

Kandi К27

Hindenburg Research провела расследование, в ходе которого выяснила, что помимо машин, выпущенных совместно с Geely, Kandi торговала собственными «электричками», причём основным покупателем была она же сама, точнее аффилированные с ней структуры. Самый крупный из них находится в здании по соседству с заводом Kandi в городе Цзиньхуа и имеет такой же контактный номер телефона, что и сама фабрика. Гендиректор тоже один на двоих.



Такие фиктивные продажи нужны были для того, чтобы получить субсидии со стороны китайского правительства. Как это работает, мы уже показывали на примере компании Suda весной этого года: этот мало кому известный китайский автопроизводитель внезапно решил поставить в Германию 12 тысяч электрических седанов. Где они сейчас, неизвестно, но точно не на дорогах Евросоюза.

Но вернёмся к Kandi. В 2014 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняла китайскую компанию в манипулировании курсом акций, а в 2016 году власти Китая обвинили Kandi в фиктивных продажах и незаконном получении субсидий. В 2019 году китайские СМИ нашли склад с брошенными электромобилями Kandi — это и есть те самые липовые продажи, сами машины оказались никому не нужны из-за отвратительного качества. В 2018 году немногочисленные реальные китайские клиенты Kandi провели в её штаб-квартире акцию протеста из-за того, что их электромобили ломались, а компания отказывала в гарантийном ремонте.

Hindenburg Research утверждает, что Kandi даёт ложную финансовую отчётность и является, по сути, компанией-мошенником. Вывод напрашивается сам собой: ни инвесторам, ни простым клиентам не стоит связываться с Kandi. Впрочем, и без убийственного отчёта Hindenburg Research американцы, судя по реакции на новости о Kandi в СМИ, не горели желанием покупать эти страшненькие электромобили. За последние сутки акции Kandi на бирже NASDAQ упали на 28%. Никаких официальных заявлений в связи с отчётом Hindenburg Research представители Kandi на момент нашей публикации не сделали.

