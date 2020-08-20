Начали со скидок и падения акций: китайские автомобили Kandi дебютировали в США

В США состоялась презентация бюджетных электромобилей Kandi К23 и Kandi К27 с очень специфической внешностью и посредственными техническими характеристиками. Привлекать клиентов планируется главным образом ценой — от 9999 долларов. Отгрузки заказанных машин клиентам начнутся до конца текущего года.

О компании Kandi Technologies мы рассказывали в конце июля, когда стала известна дата публичной презентации её моделей в США — 18 августа. Вкратце напомним, что у себя на родине Kandi известна с 2002 года. В 2013 году Kandi создала совместное предприятие с Geely, но заметных успехов на рынке не добилась и в прошлом году вообще выбыла из официальной статистики продаж новых автомобилей в Китае. Примерно тогда же стало известно о смещении фокуса на американский рынок, а в Китае, судя по описанию, компания переключилась на выпуск электромобильных комплектующих.

Kandi К27

Акции Kandi вышли на американскую биржу NASDAQ в 2015 году. После анонса премьеры цена акций взлетела с 4 до 10 долларов, но после 18 августа снизилась до 8 долларов и тренд пока негативный. Вероятно, презентация не впечатлила инвесторов и они посчитали, что серьёзных перспектив у Kandi в Америке нет.



Если большинство электромобильных стартапов выходят на рынок с самыми дорогими версиями своих моделей, рассчитывая на ажиотаж и эффект новизны, то Kandi пошла противоположным путём и сходу объявила скидки на обе свои модели.

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Владельцем лупоглазого хэтчбека Kandi К27 гражданин США теперь может стать всего за 9999 долларов (это с учётом федеральный субсидий в размере 7500 долларов, без них скидочная цена машины составляет 17 499 долларов). Автомобильчик длиной 3560 мм с (колёсная база 2455 мм) готов взять на борт четверых и немножко багажа. Электромотор с типично китайским индексом TZ180XS-EP04515 мощностью 20 кВт (27 л.с.) вращает передние колёса и питается от литий-ионной батареи ёмкостью 17,69 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 161 км, но неизвестно, по какому циклу (в Китае до сих пор используется устаревший цикл NEDC). Полная зарядка батареи от розетки на 240 В и 16 А занимает 7 часов. Максимальная скорость — 101 км/ч. Снаряженная масса — 1030 кг.



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В стандартное оснащение Kandi К27 входят две фронтальные подушки безопасности, ABS, 9-дюймовый мультимедийный планшет с Bluetooth, противоугонная система, камера заднего вида, электропривод стеклоподъёмников и зеркал. О кондиционере ничего не сказано, но фотографиях интерьера кнопка его включения присутствует. Гарантия — 4 года или 80,5 тысяч км пробега (на батарею — 8 лет и 100 тысяч км).



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Субкомпактный однообъёмник Kandi K23 гораздо дороже: минимальная цена со скидкой и правительственными дотациями составляет 19 999 долларов. В K23 тоже только четыре места, но посадка более вольготная. Габаритная длина автомобиля — 3973 мм, колёсная база — 2649 мм. Снаряженная масса — 1340 кг. Единственный установленный на передней оси электромотор YS220H020 выдаёт максимальные 49 кВт (67 л.с.). Батарея ёмкостью 41,4 кВт·ч обеспечивает 302 км пробега на одной зарядке. Максимальная скорость — 112 км/ч. Комплектация у Kandi K23 такая же, как у К27, но мультимедийная система с более крупным, 9-дюймовым экраном.



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На Ютуб-канале Kandi America опубликованы несколько рекламных роликов, в которых люди (типичные американцы) восторгаются дизайном, техническими характеристиками и ценой «электричек» Kandi, но комментарии к этим роликом показывают реальное отношение реального потребителя, и оно, мягко говоря, саркастическое, а больше всего претензий к дизайну — мол, автомобили в США так выглядеть не имеют права.



В общем, скепсис инвесторов понятен, и есть большая вероятность, что скидочные цены на Kandi K23 и К27 станут постоянными, иначе продать их американскому потребителю будет почти невозможно. Впереди между тем журналистские тест-драйвы, и страшно представить, что американские коллеги, воспитанные на гигантских пикапах и сверхмощных маслкарах, будут писать о Kandi...