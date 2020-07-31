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  • Китайские электромобили Kandi едут покорять США: очень сердито и не так уж дёшево

Китайские электромобили Kandi едут покорять США: очень сердито и не так уж дёшево

31.07.2020 178 0 0

Не добившаяся заметных успехов у себя на родине китайская фирма Kandi Technologies до конца текущего года выйдет на американский рынок с двумя моделями — K27 и K23. Обе относятся к субкомпактному классу и имеют небольшой пробег на одной зарядке.

 

Компания Kandi (не путать с итальянским производителем бытовой техники Candy) существует с 2002 года и занимается выпуском недорогих электромобилей для города. В 2013 году она основала совместное предприятие с Geely и продавала под своим брендом (а позже и под брендом Gleagle) некоторые её бюджетные модели. Прошедшее время мы используем потому, что в последние годы деятельности Kandi в Китае резко сошла на нет: если в 2017 году она реализовала 19 713 электромобилей, то в 2018-м спрос упал до 6964, а данных о её продажах за 2019 и 2020 годы в открытых источниках вообще нет, равно как и упоминаний о марке Gleagle.

Kandi K23

Между тем в прошлом году Kandi заявила о выходе на рынок США и, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, намерена сдержать своё обещание: на 18 августа намечена официальная онлайн-презентация двух первых для Америки моделей, K27 и K23, их продажи начнутся до конца текущего года — пока правда только в районе Далласа (штат Техас), где удалось договориться с дилерами, но позже и в других городах и штатах.

Kandi K27
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Kandi K27
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Kandi K27
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Лупоглазая малютка К27, снаружи напоминающая смесь Mini и Daewoo Matiz, позиционируется как самый дешёвый электромобиль в США: с учётом федеральных субсидий (7500 долларов) он обойдётся потребителю в 12 999 долларов. Батарея на 17,69 кВт·ч обеспечит до 100 миль (160 км) пробега на одной зарядке — правда, неизвестно по какому циклу (в Китае до сих пор используют устаревший NEDC). Прочие характеристики пока не объявлены.

Kandi K27

Любопытно, что в Китае по именем К27 известна совсем другая машина, а именно электрическая версия хэтчбека Geely Englon C5. В феврале американские СМИ (в частности журнал Electrek) сообщали, что Kandi получила от NHTSA одобрение на продажу в США двухместного электрокара К22 и хэтчбека EX3, он же Geely Vision X3. На деле в страну, как видим, приехали две совсем другие машины… Нет ли здесь ошибки или обмана? Узнаем со временем.

Kandi K23
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Kandi K23
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Kandi K23
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Маленький однообъёмник K23, напоминающий уродливую копию Honda Jazz, будет стоить в США 22 499 долларов с субсидиями или 29 999 долларов без них. К слову, ровно столько же (29 999 долларов) просит в США за свой электрический хэтчбек премиальная марка Mini (184 л.с., 32,6 кВт·ч, 177 км на одной зарядке по EPA). Kandi K23 располагает батареей ёмкостью 41,4 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 290 км, но опять-таки неизвестно по какому циклу. В Китае эта модель известна с 2015 года и оснащалась электромотором мощностью 49 кВт (67 л.с.).

При длине в 3947 мм и колёсной базе в 2650 мм Kandi K23 имеет достаточно просторный салон, а январский американский промо-ролик намекает на изысканную отделку салона и щедрое оснащение — большой экран а-ля Tesla на центральной консоли, конечно же, имеется. Комментарии к ролику, мягко говоря, издевательские, и пока рациональная бизнес-идея в деятельности Kandi America не просматривается, но давайте вернёмся к этой теме после 18 августа, когда в нашем распоряжении будет больше подробностей — следите за новостями на Kolesa.ru.

США электромобиль новинки

 

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