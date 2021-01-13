Флагманский Cadillac Celestiq отличился «умной» крышей и огромным табло

Модель Cadillac Celestiq показали на презентации GM в рамках выставки потребительской электроники CES, которую в этом году, по понятным причинам, перенесли в онлайн. Точнее, не показали, а засветили: машину выкатили на сцену, но вокруг нее оператор не прошелся. Ну и еще Cadillac распространил тизеры. Все характеристики тоже пока не раскрыты – о новинке рассказали лишь в общих чертах. К слову, Celestiq находится в статусе шоу-кара, однако серийная версия от прототипа, скорее всего, сильно отличаться не будет.

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В основе модели лежит новая модульная платформа GM, на ней также построены электрические паркетник Cadillac Lyriq и пикап GMC Hummer. Напомним, для машин на этой «тележке» вместе с корейской LG Chem созданы аккумуляторы Ultium, емкость которых варьируется от 50 до 200 кВт*ч (с топовым вариантом запас хода на одной зарядке составит где-то 644 км), но пока неизвестно, какая батарея досталась Celestiq. Зато официально объявлено, что у новинки полноуправляемое шасси и полный привод (у родственного кросса, например, еще будет заднеприводный вариант).



В Cadillac электрокар называют флагманским седаном. Впрочем, судя по задранным наверх задним фонарям, модель вполне может оказаться крупным лифтбеком. Передок оформили в стиле упомянутого паркетника Lyriq. Кстати, представленный минувшим летом кросс – это тоже еще концепт, но, как ранее заявили в компании, на 85% готовый к производству.

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Внутри Celestiq установили табло, растянутое практически на всю ширину передней панели: аналогичное решение применяется и в Lyriq, хотя у электрокросса экран все же меньше. Собственные дисплеи обещаны и задним седокам, причем для них анонсирована некая конфиденциальность – мол, в экран соседа заглянуть не получится. А вот как это реализовано – пока непонятно, ведь сами планшеты еще не засвечены. Ну и, пожалуй, главная «фишка» модели – это «умная» стеклянная крыша: она разделена на четыре секции, каждая панель сделана на основе взвешенных частиц (suspended particle device, SPD), при этом водитель и пассажиры смогут регулировать прозрачность «своей» части.



О сроках появления серийной версии Celestiq сказано вскользь – «ближайшее будущее». Между тем, по предварительным данным, то ли седан, ли лифтбек выйдет на рынок уже после электрокросса Cadillac Lyriq. Последний же должен встать на конвейер под конец 2022 года. То есть ждать Celestiq придется долго.

