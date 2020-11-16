GM отзывает пожароопасные Chevrolet Bolt EV, но пока не будет их ремонтировать

Розеточные автомобили продолжают разочаровывать своих владельцев: за последний месяц под отзывы из-за серьёзных неисправностей попали электромобили Hyundai и Polestar, а также plug-in гибриды BMW и Ford. Теперь пришёл черед электрохэчтбеков Chevrolet Bolt EV, снабжённых корейскими батареями LG Chem. Зафиксировано 12 жалоб на возгорание этих автомобилей, пять из них точно связаны с батареями, в двух случаях из пяти были пострадавшие (отравление продуктами горения), в одном огонь перекинулся с машины на жилой дом. Расследование по этим инцидентам началось в августе, а в минувшую пятницу была объявлена отзывная кампания, затрагивающая 68 677 автомобилей по всему миру, 50 932 из них реализованы в США.

General Motors пока не знает, из-за чего именно горят батареи в её электрохэчтбеках, расследование продолжается, LG Chem и NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США) в нём участвуют. Известно, что пожар может произойти на электромобилях с полностью или почти полностью заряженной батареей, причём в любой момент, в том числе на припаркованной машине. В связи с этим владельцам до визита на сервис рекомендовано парковать свои Chevrolet Bolt EV подальше от других автомобилей, жилых домов и прочих легко воспламеняемых объектов.

Пока что придумана паллиативная мера, которая должна минимизировать риск пожара: механики сервисных центров на программном уровне ограничат максимальный уровень заряда батареи Bolt EV на уровне 90%. Это же могут сделать сами владельцы через меню бортового компьютера машины, GM выпустила для этого специальную видеоинструкцию.

Что до полноценного ремонта, то его производитель предложить пока не готов, но говорит, что его сотрудники работают в круглосуточном режиме над решением проблемы. Напрашивается, конечно же, замена батареи и этим, скорее всего, всё кончится, но ввиду дороговизны такой замены GM всё же попытается её избежать и придумать какой-нибудь обходной манёвр.

В прошлом году Chevrolet Bolt EV пережил техническую модернизацию как раз по части батареи, и обновлённых машин отзыв, судя по всему, не коснётся. Впереди у Bolt EV ещё одно, теперь косметическое обновление. Вдобавок модельную линейку Chevrolet пополнит электрический кроссовер Bolt EUV.

Коммерческие успехи Chevrolet Bolt EV оставляют желать лучшего: за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, в США реализовано 14 053 экземпляров этой модели, тогда как Tesla Model 3 разошлась тиражом почти 94 750 шт. Скромный спрос отчасти связан с неудачным форм-фактором Bolt EV (небольшая высокая машина со скучным дизайном) и существенным падением ёмкости батареи в процессе эксплуатации — до 40% в течение гарантийного срока.