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  • Во все тяжкие: Ford заменит бракованные батареи на Kuga PHEV и потеряет кучу денег

Во все тяжкие: Ford заменит бракованные батареи на Kuga PHEV и потеряет кучу денег

03.11.2020 242 0 0

Компания Ford официально объявила от отзыве с европейского рынка пожароопасных гибридных кроссоверов Kuga PHEV. Ремонтные работы растянутся на несколько месяцев, в течение которых владельцам запрещено подключать свои автомобили к розетке.

 

Ford остановил продажи Kuga PHEV в Европе ещё в августе этого года после четырёх случаев возгорания. К тому времени завод Ford в испанской Валенсии выпустил около 21 тысячи экземпляров этой модели, все они попали под отзыв. Но если раньше сообщалось, что проблема заключается в зарядном модуле, через клапан отвода тепла которого вода попадает в батарею и вызывает короткое замыкание, то теперь Ford утверждает, что причина пожара — загрязнения, допущенные при производстве литий-ионной батареи кроссовера. Батареи эти для Ford поставляет Samsung со своего завода в Венгрии. И устранить риск короткого замыкания можно только путём замены этих батарей на новые, а это очень дорогостоящая и небыстрая процедура. К тому же нужного количества исправных батарей сейчас просто нет в наличии.

Ford обещает связаться с владельцами бракованных Kuga PHEV до конца этого года, чтобы согласовать график ремонтных работ. Сами ремонтные работы растянутся вплоть до конца марта следующего года. До замены батарей владельцам запрещено подключать свои гибриды к розетке, то есть придётся ездить на бензине. Компания выдаст каждому владельцу Kuga PHEV по 500 евро на топливо.

По данным Automotive News Europe, Ford потеряет от 500 млн до 600 млн евро из-за проблем с Kuga PHEV. Расходы по замене батарей, очевидно, понесёт Samsung, но есть ещё и сопутствующие потери. Из-за остановки продаж популярного розеточного гибрида Ford не сможет выполнить норматив по выбросам СО2 в Европе, а за это полагается большой штраф. Чтобы избежать его, Ford объединит свои выбросы СО2 с Volvo (не бесплатно, разумеется) – договорённость об этом была достигнута на прошлой неделе, законы Евросоюза разрешают подобные межкорпоративные кооперации.

Из-за дефектных батарей компания Ford была вынуждена отложить старт производства американского кроссовера Escape PHEV на заводе в Луисвилле (штат Кентукки) до следующего года. Escape PHEV, напомним, в плане техники ничем не отличается от европейского Kuga PHEV, различия имеются лишь в дизайне кузова. Продажи Kuga PHEV в Европе заморожены до начала следующего года — об этом сказано на немецком потребительском сайте Ford.

Совокупная мощность силовой установки Ford Kuga PHEV на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» составляет 165 кВт (225 л.с.). Ёмкость батареи — 14,4 кВт·ч, полного заряда хватает на 56 км электрического пробега по циклу WLTP.

Между тем по итогам первых трёх кварталов этого года Ford Kuga PHEV всё же сохранил за собой статус самого популярного розеточного гибрида Европы: как сообщает ресурс EV Sales, продано 21 071 шт. На втором месте Mitsubishi Outlander PHEV — продано 20 865 шт., на третьем Volvo XC40 PHEV — 16 668 шт. Если бы не проблемы с батареями Samsung, Ford уверенно лидировал бы в сегменте по итогам года и избежал бы благодаря хорошим продажам Kuga PHEV углеродного штрафа.

Менеджеры «синего овала» могут утешиться тем, что не они одни страдают от некачественных батарей. В октябре стало известно о крупном отзыве пожароопасных гибридных моделей BMW (батареи для них также делает Samsung) и отзыве электрических кроссоверов Hyundai Kona Electric — они тоже горят, но пока непонятно почему, батареи для них поставляет LG Chem.

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