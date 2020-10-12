Отзывные кампании ×
  • Hyundai отзовёт взрывающиеся кроссоверы Kona Electric, но пока не знает, что с ними не так

Hyundai отзовёт взрывающиеся кроссоверы Kona Electric, но пока не знает, что с ними не так

12.10.2020 228 0 0

Отзывная кампания затронет 77 тысяч электромобилей, произведённых в южнокорейском городе Ульсан в период с сентября 2017 года по март 2020 года.

 

По итогам первых восьми месяцев этого года Hyundai Kona Electric стала третьим по популярности электромобилем в мире: по данным ресурса EV Sales, продано 31 909 экземпляров. Большего успеха добились только Tesla Model 3 (реализовано 196 106 шт.) и Renault Zoe (52 835 шт.). Увы, дальнейшая рыночная карьера электрической Коны будет омрачена массовым отзывом, связанным с риском спонтанного возгорания.

На данный момент, как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News, известно от 13 случаях возгорания Kona Electric в разных странах. Наиболее громким во всех смыслах слова оказался инцидент, произошедший 26 июля прошлого года на канадском острове Бизар провинции Квебек. Владелец Коны припарковал машину в гараже, ушёл обедать, а потом услышал взрыв. Сработала пожарная сигнализации, со стороны гаража валил густой чёрный дым. В ожидании пожарных хозяин и его соседи сами тушили огонь при помощи садовых шлангов. Впоследствии выяснилось, что от взрыва у гаража снесло крышу, а дверь оказалась на другой стороны улицы. Владелец утверждает, что электромобиль не был подключён к розетке. Полиция и Hyundai до сих пор расследуют этот инцидент.

Hyundai Kona Electric

На прошлой неделе стало известно об отзывной кампании Kona Electric в Южной Корее (25 564 автомобилей), но теперь ясно, что отзыв будет глобальным и затронет примерно 77 тысяч машин, в том числе 37 тысяч в Европе и 11 тысяч в Северной Америке. С марта этого года Kona Electric производится также на заводе Hyundai в чешском городе Ношовице, но пока непонятно, представляют ли собранные здесь экземпляры опасность.

Hyundai Kona Electric

Hyundai вообще пока не готова сказать, чем именно вызваны возгорания Kona Electric. Батареи для этого кроссовера поставляет компания LG Chem, она тоже участвует в расследовании. Программа ремонта пока чётко не обозначена: известно, что будут обновлять программное обеспечение и менять батарею, если выяснится, что причина пожаров именно в ней.

Hyundai Kona Electric

Hyundai не первый раз не может понять, из-за чего горят её автомобили. В июле этого года корейская компания отзывала в России 47 653 седана Elantra четвёртого поколения (HD) из-за риска спонтанного возгорания в моторном отсеке даже на неработающем автомобиле. Что даёт искру, до сих пор неизвестно.

Добавим, что новые электромобили и plug-in гибриды горят с незавидной регулярностью и у других производителей. Например, в августе компания Ford вынуждена была прекратить продажи и объявить отзыв кроссоверов Kuga PHEV после четырёх случаев возгорания. В феврале один из первых проданных в США электрических седанов Porsche Taycan сгорел в гараже владельца. Audi отзывала в прошлом году горящие кроссоверы e-tron. Горели и электромобили Tesla – в разных частях света и без видимой на то причины.

Между тем, по данным американского Национального совета по безопасности на транспорте, у половины пожарных частей в США нет необходимого оборудования для тушения электромобилей и plug-in гибридов, а треть даже не проводит соответствующих учений. На примере пожара гибридного BMW i8 в прошлом году в Нидерландах мы рассказывали, как сложно потушить горящую «электричку»: наиболее эффективным способом считается утопление горящего объекта, то есть в идеале на каждый вызов с горящим электромобилем пожарным нужно везти с собой огромную ванную с водой и кран, который смог бы погрузить туда опасную машину.

электромобиль отзывы отзывные кампании Hyundai Hyundai Kona

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно буксировать автомобиль и за что можно получить штраф Если с дорожными знаками, маневрированием и прочими «ходовыми» особенностями автомобильной жизни водитель знакомится сразу и постоянно после получения прав и выезда на дорогу, то буксировка... 290 0 0 12.10.2020
Статьи / Авторынок Внедорожник Foton Sauvana ушёл с российского рынка вслед за пикапом Foton Tunland Об этом редакции Kolesa.ru сообщил источник в представительстве китайской марки... 947 0 0 12.10.2020
Статьи / Шины и диски Новая шина Toyo Observe Ice-Freezer прошла испытания российским льдом Японская компания Toyo представила нового флагмана зимней линейки – легковую шипованную шину Observe Ice-Freezer, которая предназначена, главным образом, для рынков России и Скандинавии. Пер... 510 0 0 12.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 109191 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76944 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38561 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings