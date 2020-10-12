Hyundai отзовёт взрывающиеся кроссоверы Kona Electric, но пока не знает, что с ними не так

По итогам первых восьми месяцев этого года Hyundai Kona Electric стала третьим по популярности электромобилем в мире: по данным ресурса EV Sales, продано 31 909 экземпляров. Большего успеха добились только Tesla Model 3 (реализовано 196 106 шт.) и Renault Zoe (52 835 шт.). Увы, дальнейшая рыночная карьера электрической Коны будет омрачена массовым отзывом, связанным с риском спонтанного возгорания.

На данный момент, как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News, известно от 13 случаях возгорания Kona Electric в разных странах. Наиболее громким во всех смыслах слова оказался инцидент, произошедший 26 июля прошлого года на канадском острове Бизар провинции Квебек. Владелец Коны припарковал машину в гараже, ушёл обедать, а потом услышал взрыв. Сработала пожарная сигнализации, со стороны гаража валил густой чёрный дым. В ожидании пожарных хозяин и его соседи сами тушили огонь при помощи садовых шлангов. Впоследствии выяснилось, что от взрыва у гаража снесло крышу, а дверь оказалась на другой стороны улицы. Владелец утверждает, что электромобиль не был подключён к розетке. Полиция и Hyundai до сих пор расследуют этот инцидент.

Hyundai Kona Electric

На прошлой неделе стало известно об отзывной кампании Kona Electric в Южной Корее (25 564 автомобилей), но теперь ясно, что отзыв будет глобальным и затронет примерно 77 тысяч машин, в том числе 37 тысяч в Европе и 11 тысяч в Северной Америке. С марта этого года Kona Electric производится также на заводе Hyundai в чешском городе Ношовице, но пока непонятно, представляют ли собранные здесь экземпляры опасность.



Hyundai Kona Electric

Hyundai вообще пока не готова сказать, чем именно вызваны возгорания Kona Electric. Батареи для этого кроссовера поставляет компания LG Chem, она тоже участвует в расследовании. Программа ремонта пока чётко не обозначена: известно, что будут обновлять программное обеспечение и менять батарею, если выяснится, что причина пожаров именно в ней.



Hyundai Kona Electric

Hyundai не первый раз не может понять, из-за чего горят её автомобили. В июле этого года корейская компания отзывала в России 47 653 седана Elantra четвёртого поколения (HD) из-за риска спонтанного возгорания в моторном отсеке даже на неработающем автомобиле. Что даёт искру, до сих пор неизвестно.



Добавим, что новые электромобили и plug-in гибриды горят с незавидной регулярностью и у других производителей. Например, в августе компания Ford вынуждена была прекратить продажи и объявить отзыв кроссоверов Kuga PHEV после четырёх случаев возгорания. В феврале один из первых проданных в США электрических седанов Porsche Taycan сгорел в гараже владельца. Audi отзывала в прошлом году горящие кроссоверы e-tron. Горели и электромобили Tesla – в разных частях света и без видимой на то причины.

Между тем, по данным американского Национального совета по безопасности на транспорте, у половины пожарных частей в США нет необходимого оборудования для тушения электромобилей и plug-in гибридов, а треть даже не проводит соответствующих учений. На примере пожара гибридного BMW i8 в прошлом году в Нидерландах мы рассказывали, как сложно потушить горящую «электричку»: наиболее эффективным способом считается утопление горящего объекта, то есть в идеале на каждый вызов с горящим электромобилем пожарным нужно везти с собой огромную ванную с водой и кран, который смог бы погрузить туда опасную машину.

