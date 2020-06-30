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  • Мистические вспышки: Hyundai отзывает в РФ более 47 тысяч старых седанов Elantra

Мистические вспышки: Hyundai отзывает в РФ более 47 тысяч старых седанов Elantra

30.06.2020 276 0 0

Под отзыв попали седаны Hyundai Elantra четвёртого поколения (HD), реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Существует риск спонтанного возгорания в моторном отсеке даже на неработающем автомобиле.

 

Как следует из документов Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), история этого загадочного дефекта началась осенью 2017 года, когда американская штаб-квартира Hyundai получила сообщение о возгорании в моторном отсеке Элантры 2007 модельного года. В ходе проверки выяснилось, что источник пожара находится в блоке ABS производства Hyundai Mobis (подразделение автокомпонентов корейской компании), но причину возгорания установить не удалось. Компания принялась искать аналогичные случаи на других Элантрах и узнала ещё о двух пожарах. Блоки ABS с этих машин были сняты и отправлены в Корею на экспертизу, но из-за обширных повреждений огнём внутренностей этих блоков, опять не удалось понять, что даёт искру. В качестве рабочей версии приняли такую: из-за утечки рабочей жидкости в электронный блок происходит короткое замыкание.

Эту версию пытались подтвердить путём случайной выборки у исправных автомобилей, но вскрытие рабочих блоков не обнаружило каких-либо дефектов. К весне 2019 года накопилось уже 11 случаев спонтанных возгораний Элантр, одна из них попала в аварию, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

К концу прошлого года в Корее решили, что с этими пожарами надо что-то делать и решили внедрить в каждую имеющую аналогичный блок ABS машину реле, отключающее блок ABS от сети при выключении зажигания (изначально блок всё время находится под напряжением) – мол, пусть хотя бы эти машины не горят на парковках. А менять блоки ABS на всех машинах слишком дорого, да и природа возгораний до сих пор не установлена. Ясно только, что возникает короткое замыкание, а, стало быть, если блок обесточить, то и коротить в нём ничего не будет.

В США отзывная кампания была объявлена в феврале этого года и затронула 476 111 автомобилей, причём не только Элантры, но и минивэны Hyundai Entourage (это клон Kia Carnival) и кроссоверы Hyundai Santa Fe. Владельцам этих машин до установки реле рекомендовано не парковаться рядом с другими автомобилями и конструкциями, которые могут воспламениться при пожаре.

И вот, наконец, этот отзыв докатался до нашей страны, но затрагивает он пока только Элантры общим числом 47 653 шт., список их VIN-номеров можно скачать с сервера Росстандарт﻿а.

Добавим, что от спонтанных возгораний в недавнем прошлом страдали также автомобили Porsche и BMW, но там всё же удалось установить их причину, а Hyundai пока продолжает наблюдение за своими блоками ABS.

Россия отзывы отзывные кампании Hyundai Hyundai Elantra

 

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