BMW снова в огне: пожарные сутки держали дымящееся купе i8 в ванне

BMW снова в огне: пожарные сутки держали дымящееся купе i8 в ванне

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Инцидент произошёл в голландском городе Тилбург провинции Северный Брабант. Сотрудником местной пожарной охраны пришлось утопить дорогостоящий гибридный спорткар BMW i8, чтобы предотвратить его возгорание.
 

В прошлом году репутация BMW была сильно подмочена серией спонтанных возгораний её автомобилей по всему миру, из-за чего баварская фирма была вынуждена объявить о глобальном отзыве 1,6 млн автомобилей, причём до России сервисная кампания докатилась только в феврале этого года – на бесплатный ремонт пригласили более 28 тысяч машин. Причиной возгорания, напомним, может стать утечка гликолевой жидкости из радиатора системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

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Неизвестно, по этой или какой другой причине 25 марта на парковке дилерского центра в Тилбурге задымился белый спорткар BMW i8, но местные пожарные, к счастью, были хорошо осведомлены о его конструкции и понимали, что заливать водой автомобиль, снабжённый высоковольтной литий-ионной батареей, дело неблагодарное – лей не лей, а батарея всё равно будет дымить, ибо хорошо гидроизолирована на заводе и способна тлеть в течение многих часов. Недолго думая, огнеборцы приволокли к месту происшествия большую ванную с водой и с помощью крана погрузили в неё BMW i8 на сутки, чтобы полностью исключить вероятность возгорания. Очевидно, после такого купания автомобиль придётся утилизировать, и дилер понесёт большие убытки, которые, впрочем ему может возместить фирма BMW, если задымление произошло по причине технической неисправности или конструктивного дефекта.

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Пожарные сняли купание автомобиля на камеру и выложили фотографии на своей страничке Фейсбуке – у публики они имели оглушительный успех, запись об инциденте перепостили более трёх тысяч раз, а количество комментариев на момент нашей публикации приближалась к тысяче.

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Напомним, что дебютировавший в 2013 году BMW i8 является plug-in гибридом. В 2017 году модель пережила обновление, в результате которого получила тяговую батарею увеличенной с 7,1 до 11,6 кВт·ч ёмкости – она позволяет проехать на электротяге до 55 км. Совокупная мощность гибридной силовой установки составляет 374 л.с., до 100 км/ч спорткар может разогнаться за 4,4 с, максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.

BMW i8 официально продаётся в России: в прошлом году реализовано 18 экземпляров. В общем, если увидите на парковке дымящийся i8, то теперь знаете, что делать: звонить в МЧС и требовать ванну!

За рубежом Происшествия Нидерланды пожар пожар в автомобилях BMW i8
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