BMW снова в огне: пожарные сутки держали дымящееся купе i8 в ванне

Инцидент произошёл в голландском городе Тилбург провинции Северный Брабант. Сотрудником местной пожарной охраны пришлось утопить дорогостоящий гибридный спорткар BMW i8, чтобы предотвратить его возгорание.

В прошлом году репутация BMW была сильно подмочена серией спонтанных возгораний её автомобилей по всему миру, из-за чего баварская фирма была вынуждена объявить о глобальном отзыве 1,6 млн автомобилей, причём до России сервисная кампания докатилась только в феврале этого года – на бесплатный ремонт пригласили более 28 тысяч машин. Причиной возгорания, напомним, может стать утечка гликолевой жидкости из радиатора системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Неизвестно, по этой или какой другой причине 25 марта на парковке дилерского центра в Тилбурге задымился белый спорткар BMW i8, но местные пожарные, к счастью, были хорошо осведомлены о его конструкции и понимали, что заливать водой автомобиль, снабжённый высоковольтной литий-ионной батареей, дело неблагодарное – лей не лей, а батарея всё равно будет дымить, ибо хорошо гидроизолирована на заводе и способна тлеть в течение многих часов. Недолго думая, огнеборцы приволокли к месту происшествия большую ванную с водой и с помощью крана погрузили в неё BMW i8 на сутки, чтобы полностью исключить вероятность возгорания. Очевидно, после такого купания автомобиль придётся утилизировать, и дилер понесёт большие убытки, которые, впрочем ему может возместить фирма BMW, если задымление произошло по причине технической неисправности или конструктивного дефекта.

Пожарные сняли купание автомобиля на камеру и выложили фотографии на своей страничке Фейсбуке – у публики они имели оглушительный успех, запись об инциденте перепостили более трёх тысяч раз, а количество комментариев на момент нашей публикации приближалась к тысяче.

Напомним, что дебютировавший в 2013 году BMW i8 является plug-in гибридом. В 2017 году модель пережила обновление, в результате которого получила тяговую батарею увеличенной с 7,1 до 11,6 кВт·ч ёмкости – она позволяет проехать на электротяге до 55 км. Совокупная мощность гибридной силовой установки составляет 374 л.с., до 100 км/ч спорткар может разогнаться за 4,4 с, максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.

BMW i8 официально продаётся в России: в прошлом году реализовано 18 экземпляров. В общем, если увидите на парковке дымящийся i8, то теперь знаете, что делать: звонить в МЧС и требовать ванну!