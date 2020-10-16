Plug-in гибриды продолжают гореть: на сей раз массовый отзыв моделей BMW

Розеточные модели продолжают разочаровывать: вслед за крупными отзывами гибридных кроссоверов Ford Kuga PHEV и электрических Hyundai Kona компания BMW столкнулась с пожарами своих гибридов. По данным ресурса electrive.com, только на прошлой неделе зафиксированы три случая возгорания розеточных моделей BMW (два в Германии, один в Австрии). Причина пожаров — короткое замыкание батареи, вызванное нарушением технологии её производства, а точнее попадание несанкционированных примесей внутрь ячеек.
BMW не выдаёт поставщика ячеек, но это делает американское Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), объявившее об отзыве гибридных BMW ещё 30 сентября: бракованные ячейки произвела корейская компания Samsung. В описании проблемы говорится, что риск возгорания существует лишь у полностью заряженных батарей, в связи с чем владельцам гибридов запретили подключать их к розетке до проведения ремонтных мероприятий. При этом BMW пока не знает, какие именно это будут ремонтные мероприятия. Напрашивается, конечно, замена батареи, но это очень дорого, так что, возможно, BMW и Samsung попытаются найти менее затратное решение. Дадут ли владельцам гибридов деньги на бензин, как это сделала компания Ford после отзыва розеточных кроссоверов Kuga, пока неизвестно.
Отзывная кампания затронет plug-in гибриды на базе кроссоверов BMW X1, X2, X3, X5 и Mini Countryman; компактвэна BMW 2 Series Active Tourer; легковушек BMW 3 Series, 5 Series и 7 Series, а также гибридные от рождения спорткары BMW i8, выпуск которых был прекращён весной этого года. Напомним, что BMW i8 горели и раньше, причём из-за особенностей химпроцессов потушить горящий гибрид и электромобиль – непростая задача: лучше всего поместить его в ванную с водой.
В августе BMW также проводила отзыв гибридных моделей, но в меньших масштабах (4460 единиц) и по другой причине: необработанные сварные швы на аккумуляторах способны вызвать короткое замыкание и пожар. Под этот отзыв попали розеточные модели, выпущенные в период с 13 марта по 6 августа 2020 года.
Напомним, что plug-in гибриды очень важны для европейского рынка: они позволяют крупным автопроизводителям избежать штрафа за избыточные выбросы СО2 до массового перехода на электромобили. Между тем недавнее исследование Европейской федерации транспорта и окружающей среды показало, что реальные выбросы вредных веществ у розеточных гибридов в 2,5 раза больше декларируемых, то есть никакого экологического преимущества по сравнению с традиционными автомобилями, оснащёнными только ДВС, они не дают.
Добавим, что самой успешной розеточной моделью BMW в Европе сейчас является 330е, которая, по данным ресурса EV Sales, за первые восемь месяцев этого года разошлась тиражом 12 416 экземпляров. Лидером же европейского plug-in гибридного сегмента за означенный период стал кроссовер Ford Kuga PHEV — продано 18 859 штук.
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