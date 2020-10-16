Plug-in гибриды продолжают гореть: на сей раз массовый отзыв моделей BMW

Под отзыв по всему миру попали 26 900 розеточных гибридов BMW разных моделей, произведённых в период с 20 января по 18 сентября этого года. Выяснилось, что в их батареях может быть мусор, способный спровоцировать короткое замыкание. Владельцам временно запретили подключать машины к розетке.

Розеточные модели продолжают разочаровывать: вслед за крупными отзывами гибридных кроссоверов Ford Kuga PHEV и электрических Hyundai Kona компания BMW столкнулась с пожарами своих гибридов. По данным ресурса electrive.com, только на прошлой неделе зафиксированы три случая возгорания розеточных моделей BMW (два в Германии, один в Австрии). Причина пожаров — короткое замыкание батареи, вызванное нарушением технологии её производства, а точнее попадание несанкционированных примесей внутрь ячеек.

BMW X3 xDrive30e

BMW не выдаёт поставщика ячеек, но это делает американское Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), объявившее об отзыве гибридных BMW ещё 30 сентября: бракованные ячейки произвела корейская компания Samsung. В описании проблемы говорится, что риск возгорания существует лишь у полностью заряженных батарей, в связи с чем владельцам гибридов запретили подключать их к розетке до проведения ремонтных мероприятий. При этом BMW пока не знает, какие именно это будут ремонтные мероприятия. Напрашивается, конечно, замена батареи, но это очень дорого, так что, возможно, BMW и Samsung попытаются найти менее затратное решение. Дадут ли владельцам гибридов деньги на бензин, как это сделала компания Ford после отзыва розеточных кроссоверов Kuga, пока неизвестно.



BMW 745e xDrive

Отзывная кампания затронет plug-in гибриды на базе кроссоверов BMW X1, X2, X3, X5 и Mini Countryman; компактвэна BMW 2 Series Active Tourer; легковушек BMW 3 Series, 5 Series и 7 Series, а также гибридные от рождения спорткары BMW i8, выпуск которых был прекращён весной этого года. Напомним, что BMW i8 горели и раньше, причём из-за особенностей химпроцессов потушить горящий гибрид и электромобиль – непростая задача: лучше всего поместить его в ванную с водой.



В августе BMW также проводила отзыв гибридных моделей, но в меньших масштабах (4460 единиц) и по другой причине: необработанные сварные швы на аккумуляторах способны вызвать короткое замыкание и пожар. Под этот отзыв попали розеточные модели, выпущенные в период с 13 марта по 6 августа 2020 года.

BMW X1 xDrive25e

Напомним, что plug-in гибриды очень важны для европейского рынка: они позволяют крупным автопроизводителям избежать штрафа за избыточные выбросы СО 2 до массового перехода на электромобили. Между тем недавнее исследование Европейской федерации транспорта и окружающей среды показало, что реальные выбросы вредных веществ у розеточных гибридов в 2,5 раза больше декларируемых, то есть никакого экологического преимущества по сравнению с традиционными автомобилями, оснащёнными только ДВС, они не дают.

BMW 330e xDrive Touring

Добавим, что самой успешной розеточной моделью BMW в Европе сейчас является 330е, которая, по данным ресурса EV Sales, за первые восемь месяцев этого года разошлась тиражом 12 416 экземпляров. Лидером же европейского plug-in гибридного сегмента за означенный период стал кроссовер Ford Kuga PHEV — продано 18 859 штук.

