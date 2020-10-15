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  • В пожарном порядке: Ford ищет партнёра, чтобы избежать углеродного штрафа в Европе

В пожарном порядке: Ford ищет партнёра, чтобы избежать углеродного штрафа в Европе

15.10.2020 181 0 0

Из-за остановки продаж кроссовера Kuga PHEV компания Ford не сможет сама соблюсти ограничения по выбросам СОв Европе. Производство родственного американского Escape PHEV отложено до следующего года.

 

Компания Ford сняла с продаж plug-in гибридную версию кроссовера Kuga в августе этого года после четырёх случаев возгорания батареи. Причиной пожаров официально названо короткое замыкание вследствие попадания воды в батарею через зарядный модуль. 20 808 кроссоверов, произведённых на заводе Ford в испанской Валенсии до 26 июня, попали под отзыв. Клиентам, уже получившим свои гибриды, предписано не подключать их к розетке до окончания ремонтных мероприятий. В качестве компенсации Ford выдаёт им по 500 евро на бензин.

Проблема, похоже, оказалось серьёзнее, чем предполагалось в августе, её решение может занять несколько месяцев. Из-за этого производство технически идентичного Escape PHEV в США на заводе в Луисвилле (штат Кентукки) отложено до следующего года, хотя должно было начаться минувшим летом. Но если в США отсутствие plug-in гибрида не играет большой роли, то для Европы это одна из ключевых моделей, которая должна позволить Форду избежать углеродного штрафа в 2021 году (о том, что это за штраф и как он начисляется, мы подробно рассказывали в отдельном материале).

Американский Ford Escape
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Американский Ford Escape
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Американский Ford Escape
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Несмотря на остановку продаж, Kuga PHEV по итогам первых восьми месяцев этого года стал самым популярным розеточным гибридом в Европе: по данным ресурса EV Sales, его продажи составили 18 859 единиц (43% от общего европейского тиража Куги), тогда как Mitsubishi Outlander PHEV нашёл 18 456 покупателей, Volvo XC60 PHEV – 13 467.

Силовая установка Kuga PHEV, построенная вокруг 2,5-литрового бензинового «атмосферника», выдаёт максимальные 225 л.с. Батарея ёмкостью 14,4 кВт·ч позволяет проехать 54 км по циклу WLTP в режиме электромобиля. Привод — только передний, тогда как безрозеточный гибрид Kuga (190 л.с.) — полноприводный.
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Силовая установка Kuga PHEV, построенная вокруг 2,5-литрового бензинового «атмосферника», выдаёт максимальные 225 л.с. Батарея ёмкостью 14,4 кВт·ч позволяет проехать 54 км по циклу WLTP в режиме электромобиля. Привод — только передний, тогда как безрозеточный гибрид Kuga (190 л.с.) — полноприводный.
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Силовая установка Kuga PHEV, построенная вокруг 2,5-литрового бензинового «атмосферника», выдаёт максимальные 225 л.с. Батарея ёмкостью 14,4 кВт·ч позволяет проехать 54 км по циклу WLTP в режиме электромобиля. Привод — только передний, тогда как безрозеточный гибрид Kuga (190 л.с.) — полноприводный.
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В общем, кроссовер Kuga PHEV здорово улучшал статистику Ford по выбросам СО2 и о штрафе в 2021 году можно было бы забыть, если бы не этот досадный отзыв. Теперь Ford, по данным издания Automotive News Europe, срочно ищет компанию-партнёра, с которой можно было бы суммировать свой углеродный след и всё-таки избежать штрафа — европейские законы такое позволяют. В числе потенциальных союзников называются Renault, LEVC и Volvo, у которых есть некоторый запас до верхней границы выбросов СО2 и которые могут поделиться этим запасом с менее удачливыми автопроизводителями (разумеется, не бесплатно). Volkswagen, с которым Ford состоит в альянсе, для этих целей не годится, поскольку сам находится под угрозой углеродного штрафа.

Добавим, что новые розеточные модели в последнее время вообще горят слишком часто. На этой неделе стало известно о глобальном отзыве батарейных кроссоверов Hyundai Kona и начале расследования NHTSA из-за нескольких случаев возгорания Chevrolet Bolt EV в США.

кроссовер законы Европа гибридные авто бизнес Ford Ford Kuga

 

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