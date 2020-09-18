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Реальные выбросы подзаряжаемых гибридов оказались выше, чем заявляют производители

18.09.2020 60 0 0

К такому выводу после проведения проверок пришли в Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

 

​Подключаемые гибриды назвали «волком в овечьей шкуре» в автомобильной промышленности. С таким заявлением выступила глава политического отдела Greenpeace Великобритании Ребекка Ньюсом. Оно было сделано по итогам проверок реальных объёмов выбросов таких машин: как оказалось, эти показатели далеки от тех, что заявлены производителями.

Проверки объёма выхлопов подзаряжаемых гибридов были проведены Европейской федерацией транспорта и окружающей среды при содействии британского представительства организации Greenpeace. Известно, что исследователи изучили показатели порядка 20 тыс. гибридов. Согласно полученным результатам, производители таких машин занижают реальные показатели вредных веществ более чем в 2,5 раза.

Как сообщает CNBC, согласно данным организации, подзаряжаемые гибриды отправляют в окружающую среду примерно 117 граммов CO2 на каждый километр пути. Этот результат существенно больше, чем 44 грамма углекислого газа на один километр – такой средний показатель отметили производители PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) по результатам своих официальных испытаний.

На фото: Mitsubishi Outlander PHEV

В Европейской федерации отметили, что подключаемые гибриды нередко включают свой ДВС, входящий в состав установки, даже в те моменты, когда предполагается движение чисто на электротяге, то есть с нулевым уровнем выбросов (это происходит, к примеру, во время работы климатической установки). Так что в результате по экологическим показателям такие машины оказываются ближе к «обычным», то есть с традиционными двигателями внутреннего сгорания, чем к электрокарам.

На фото: Volvo XC60 T8

Также исследователи выяснили, что в среднем автомобиль PHEV за всё время эксплуатации выбрасывает в окружающую среду примерно 28 тонн СО2. У машин с бензиновым двигателем показатель в среднем составляет 39 тонн углекислого газа, а у автомобилей с дизелями – 41 тонна CO2. При этом результат электрокаров – 3,8 тонны. Тут, правда, стоит иметь в виду, что в показатель «зелёных» машин не включены выбросы парниковых газов при производстве (на том, что их нужно учитывать, настаивают в шведской компании Polestar, которая принадлежит Volvo и Geely).

На фото: Volkswagen Passat GTE

В итоге экологи решили предложить несколько мер. В их числе: повышение налогов для покупателей подзаряжаемых гибридов, а также, в дальнейшем, введение полного запрета на продажу автомобилей с ДВС (в том числе и гибридов). Напомним, в Европе в течение последних нескольких лет продолжают ужесточать экологические нормы, так что о запрете на новые авто с двигателями внутреннего сгорания здесь думают многие страны. А, к примеру, в Великобритании уже есть предполагаемый срок его введения – 2035 год.

Отметим, по итогам первой половины 2020-го самым популярным подзаряжаемым гибридом в Европе является Mitsubishi Outlander PHEV (14 099 шт.). На втором месте располагается Volvo XC60 T8 (8801 шт.), а замыкает трио Volkswagen Passat GTE (8743 шт.). В свою очередь в «старосветской» первой тройке электрокаров в первом полугодии оказались Renault Zoe (36 663 шт.), Tesla Model 3 (32 524 шт.) и Volkswagen e-Golf (17 639 шт.).

авторынок Европа гибридные авто бизнес Polestar

 

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