Финальный вариант Euro 7: мягче и позже, чем ожидали автопроизводители

Совет Европейского союза утвердил окончательный вариант экологических норм Euro 7: для легковых автомобилей они вступят в силу не раньше 2027 года и будут намного мягче, чем предполагали более ранние варианты соответствующего законопроекта, а это значит, что радикального удорожания легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС из-за новых экологических норм не предвидится вплоть до запрета таких автомобилей в 2035 году.

Многолетняя эпопея с нормами Euro 7, можно сказать, завершилась: их окончательную редакцию в прошлую пятницу утвердил Совет ЕС, Европарламент проголосовал за соответствующий закон ещё в марте, далее ожидаются чисто формальные процедуры подписания закона Председателем Европейского парламента и Президентом Европейского союза.

Действующие нормы Euro 6 вводились поэтапно в период с 2014 по 2021 год. В 2021 году началась активная и публичная фаза подготовки следующих норм Euro 7. Согласно текущим планам властей Евросоюза, нормы Euro 7 станут последним этапом по ограничению вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания на территории ЕС. Норм Euro 8 не будет, потому что в 2035 году власти Евросоюза намерены запретить продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Жизнь ДВС после 2035 года в теории может продлить синтетическое топливо, но окончательного решения по нему пока нет.

Изначально планировалось, что нормы Euro 7 для легковых и лёгких коммерческих автомобилей вступят в силу в июле 2025 года, для грузовиков и автобусов — в июле 2027 года. Первая редакция Euro 7 образца 2021 года с суперкатализаторами и жесточайшими мерами контроля вредных выбросов вызвала шок у автопроизводителей, выпускающих машины с ДВС и заинтересованных в европейском рынке, — эти нормы просто невозможно было выполнить. Промежуточная редакция от ноября 2022 года была помягче, но тоже категорически не устраивала автопроизводителей из-за ужесточения тестовой процедуры: производители заявили, что с такими нормами «углеводородные» автомобили резко подорожают, а выпуск бюджетных моделей вообще потеряет смысл — их придётся снять с производства и уволить десятки тысяч рабочих по всей Европе.

Обострившаяся геополитическая обстановка, глобальное замедление спроса на электромобили и лоббистская деятельность таких организаций, как ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) и Форум свободы мобильности, в итоге заставили власти ЕС сильно смягчить нормы Euro 7 и отсрочить их имплементацию. Закон вступит в силу через 20 дней после его подписания и публикации, но пока неизвестно, когда именно это случится — скорее всего, 1 июня или около того.

После вступления закона в силу начнётся отсчёт 30-месячной отсрочки для новых моделей легковых и лёгких коммерческих автомобилей, впервые проходящих сертификацию: это значит, что нормы Euro 7 для них начнут действовать с 1 января 2027 года. Для легковых и лёгких коммерческих автомобилей, сертифицированных ранее этой даты, нормы Euro 7 начнут действовать на год позже, то есть с 1 января 2028 года.

Грузовики и автобусы получили ещё более длительную отсрочку: для машин, впервые проходящих сертификацию, нормы Euro 7 вступят в силу через 48 месяцев, то есть в середине 2028 года, для уже сертифицированных к тому моменту машин — через 60 месяцев, то есть в середине 2029 года.

Напомним, что бан новых машин с ДВС после 2035 года касается только легковых и лёгких коммерческих автомобилей, новые «углеводородные» грузовики и автобусы продолжат загрязнять воздух отработавшими газами, если только власти ЕС по мере приближения к 2035 году не передумают.

Для «углеводородных» легковых и лёгких коммерческих автомобилей нормы Euro 7 ничего, по сути, не меняют в части регулирования количества вредных выбросов и тестовых методик, но строже становится контроль за выбросом твёрдых частиц. В Euro 7 прописана в том числе норма износа тормозов — 3 мг/км для легковых и лёгких коммерческих электромобилей и 7 мг/км для аналогичных «углеводородных» моделей, в том числе гибридных. Любопытно, что машинам с водородными топливными элементами тоже назначили норму в 7 мг/км, хотя они, по сути, являются разновидностью электромобилей. Более строгие требования к электромобилям понятны: они в принципе меньше изнашивают тормоза, так как используют для торможения рекуперативную мощность электродвигателей.

Для «углеводородных» грузовиков и автобусов нормы Euro 7 вводят ряд дополнительных ограничений по вредным веществам, в том числе по оксидам азота.

Для легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС нормы Euro 7 требуют сохранение заявленных экологических характеристик на протяжении 10 лет или 200 000 км пробега, для среднетоннажных грузовиков и автобусов соответствующая норма составляет 10 лет или 375 000 км пробега, для тяжёлых грузовиков и автобусов — 15 лет или 875 000 км пробега.

Для электромобилей и plug-in гибридов нормы Euro 7 вводят предельный износ тяговой батареи: у легковых машин через 5 лет или 100 000 км пробега реальная ёмкость батареи должна составлять не менее 80% от номинальной, а через 8 лет и 160 000 км пробега — не менее 72%. Для лёгких коммерческих электромобилей и plug-in гибридов соответствующие значения составляют 75% и 67%.

Полный перечень документов, относящихся к нормам Euro 7, доступен на сайте Совета Европейского союза (смотрите ссылки после основного текста публикации).

Европейские эко-активисты, разумеется, крайне недовольны слишком мягкими, по их мнению, нормами Euro 7, но вряд ли они теперь смогут как-либо повлиять на ситуацию, их поезд ушёл. Ожидается, что выполнение норм Euro 7 приведёт к удорожанию легковых автомобилей на сумму до 200 евро — это, в общем, копейки по сравнению с многими тысячами евро, на которые подорожали бы «углеводородные» машины в случае вступления в силу более ранних редакций Euro 7.