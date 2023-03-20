Skoda пригрозила закрыть завод в Европе, если нормы Euro 7 не будут смягчены

Экологические нормы Euro 7 в их нынешнем виде могут привести к увольнению 10 000 рабочих Skoda и исчезновению с европейского рынка наиболее доступных моделей — Fabia, Scala и Kamiq.

Дискуссия вокруг экологических норм Euro 7 продолжает обостряться: против них уже жёстко выступили глава корпорации Stellantis Карлос Таварес и гендиректор Renault Group Лука де Мео, а в минувшие выходные масла в огонь подлил Мартин Ян — член правления и глава отдела маркетинга и продаж компании Skoda Auto, входящей в состав концерна Volkswagen. В рамах воскресных теледебатов Мартин Ян заявил, что в случае принятия экологических норм Euro 7 в их текущей редакции Skoda будет вынуждена отказаться от наиболее доступных моделей — Fabia, Scala и Kamiq, поскольку их адаптация к Euro 7 окажется экономически нецелесообразной (проще говоря, эти модели перестанут быть доступными).

Fabia, Scala и Kamiq составили примерно треть объёма производства Skoda Auto в 2022 году (всего компания выпустила 764 837 автомобилей), их выпадение из европейской модельной линейки грозит увольнением как минимум 3000 человек, а в целом введение норм Euro 7 может привести к сокращению штата Skoda Auto более чем на 10 000 человек, так как один из европейских заводов компании придётся просто закрыть.

Fabia, Scala и Kamiq производятся на головном заводе Skoda в городе Млада-Болеслав (Чехия), но вряд ли компания закроет именно эту площадку, поскольку здесь же производятся модели Octavia, Karoq и электрический кроссовер Enyaq iV, и вообще Млада-Болеслав — историческое место для Skoda, закрытие здесь завода было бы очень болезненным шагом с имиджевой точки зрения. Более вероятно, что под нож попадёт завод в Братиславе (Словакия) или в Квасинах (Чехия).



Еврокомиссия активно работает над экологическими нормами Euro 7 с начала 2021 года, для легковых и лёгких коммерческих автомобилей они должны вступить в силу в июле 2025 года, для грузовиков и автобусов — в июле 2027 года. Первая редакция Euro 7 повергла автопроизводителей в шок, затем в проект документа вносились правки, последняя на данный момент редакция была представлена в ноябре 2022 года, окончательное решение планируется принять к 2024 году.



Для автомобилей с ДВС текущая редакция Euro 7 требует сохранения заявленных экологических характеристик на протяжении 10 лет или 200 000 км пробега, а требования к тестированию значительно ужесточаются: увеличивается разброс температур (от -10 до +45 °C), скорость, перепад высот и многое другое. Адаптация ДВС к Euro 7 потребует огромных инвестиций со стороны автопроизводителей, что приведёт к критическому росту цен на автомобили младших сегментов авторынка. Вдобавок инвестиции в адаптацию ДВС к Euro 7 просто не успеют окупиться, так как в 2035 году Европа хочет ввести запрет на продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе.

С запретом ДВС тоже пока всё идёт не очень гладко: в феврале Европарламент большинством голосов принял закон об этом запрете, но Германия, Италия, Польша и Чехия пригрозили его блокировкой, если в закон не будет внесены изменения, в частности исключение запрета для двигателей внутреннего сгорания, работающих на синтетическом топливе. Концерн Volkswagen через компанию Porsche сейчас вкладывает значительные средства в разработку синтетического климатически нейтрального топлива (eFuels), чтобы продолжать выпускать машины с ДВС сколь угодно долго.

