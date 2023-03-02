Германия и Италия могут заблокировать запрет на двигатели внутреннего сгорания в Европе

Полный запрет на выпуск автомобилей с ДВС в регионе по плану намечен на 2035 год. Однако не все производители полностью поддерживают это решение.

Решение о запрете на выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Старом Свете было принято Евросоветом в прошлом году: как Kolesa.ru сообщал ранее, для этого понадобились многочасовые дебаты. В итоге решение приняло форму закона в Европарламенте: предполагается, что ограничения для автопроизводителей начнут действовать в начале 2035 года, в результате большинство компаний не смогут продавать в Европе новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили с ДВС, которые работают на ископаемом топливе.

На фото: Porsche 911 Carrera 4S

Теперь сообщается о том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания всё-таки могут получить отсрочку в Европе. Дело в том, что Германия и Италия пригрозили заблокировать решение по запрету ДВС в 2035 году, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра транспорта Германии Фолькера Виссинга. Он отметил, что не понимает «борьбы с автомобилем» и считает, что Европа должна иметь доступ «ко всем технологическим возможностям и их использованию».



Стоит отметить, что план по введению запрета на ДВС с 2035 года должен быть окончательно подписан Евросоветом на следующей неделе: ожидалось, что это мероприятие пройдет без инцидентов, ведь участники ранее уже проголосовали за предварительную поддержку закона. Однако в Германии и Италии настаивают на том, чтобы Европейская комиссия пошла на уступки, разрешив после 2035 года выпускать автомобили с ДВС, которые питаются синтетическим топливом.

Под капотом BMW M5 Competition

Кстати, план тотального «озеленения» Европы к 2035 году не радует также Польшу и Венгрию, так что у Германии и Италии, вероятно, будет поддержка. По данным издания, из немецких производителей марка Volkswagen готова следовать стратегии полного перехода на электромобили к указанной дате, но BMW и Porsche считают, что использовать только вариант питания ошибочно.



Так, компании выступают за «мультиэнергетический план», при котором можно будет использовать батарейную тягу, водород и так называемое «e-топливо» для ДВС (считается, что оно «углерод-нейтральное»). Кстати, против фокусировки исключительно на электромобилях ранее высказывался также глава автогиганта Stellantis Карлос Таварес (в портфеле есть европейские и американские бренды).

На фото: Alfa Romeo Giulia

В середине прошлого месяца стало известно о том, что в запрете на ДВС исключение всё-таки будет. Его сделают для компаний, которые производят менее 1000 машин в год, в список входят, к примеру, Bugatti, Pagani, Koenigsegg и другие. Правда, от следования строгим эконормам Euro 7 их никто не освобождал (напомним, эти требования пока окончательно не утверждены).



Как Kolesa.ru сообщал ранее, ﻿решение по тяжёлым грузовикам будет принято позже﻿ в отдельном порядке, потому что на сегодняшний день в этом сегменте нет однозначной альтернативы ДВС. При этом наиболее вероятной альтернативой является водород, однако соответствующая энергетика развивается всё же недостаточно быстро.