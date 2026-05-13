Talos Porsche 911 RT: очень дорогая и рискованная доработка заводского Porsche 911 GT3 RS

Британская компания Talos Vehicles попыталась усовершенствовать трековый спорткар Porsche 911 GT3 RS поколения 991 и сделала на его базе собственный облегчённый Porsche 911 RT с углепластиковым кузовом и более мощным мотором.

Нашим читателям компания Talos Vehicles, основанная гонщиком и предпринимателем Джейми Туэйтсом, знакома по эффектному рестомоду Talos XXT на базе Ferrari 599 GTB. Её свежее творение — купе Porsche 911 RT, ориентированное на гоночный трек, но при этом адаптированное для дорого общего пользования. Донором для новинки послужил Porsche 911 GT3 RS поколения 991, что выпускался в прошлом десятилетии. Его современный преемник поколения 992 считается одним из самых быстрых дорожных автомобилей на Северной петле Нюрбургринга.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Стандартный Porsche 911 GT3 RS поколения 992 ещё в 2022 году проехал Нордшляйфе за 6 мин 49,328 с, а эта же машина с комплектом доработок Manthey Kit в минувшем апреле сократила время круга до 6 мин 45,389 с. Быстрее в классе спорткаров в официальной таблице рекордов Нюрбургринга только «турбовый» Porsche 911 GT2 RS Manthey Kit поколения 991 с результатом 6 мин 43,300 с, показанным ещё в 2021 году. Porsche 911 GT3 RS поколения 992, напомним, оснащён 4,0-литровой атмосферной оппозитной «шестёркой» мощностью 525 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» PDK, передающим всю мощность на задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, максимальная скорость — 296 км/ч.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Секрет успеха Porsche 911 GT3 RS поколения 992 на треке — виртуозная настройка шасси и тщательно продуманное аэродинамическое оперение. И вот компания Talos Vehicles вызывалась сделать ещё лучше, причём на базе машины прошлого поколения. Получилось или нет, смогут оценить лишь немногие счастливые владельцы Talos Porsche 911 RT, этот спорткар выпустят тиражом 20 экземпляров. Цена доработок — минимум 850 000 фунтов стерлингов (это примерно 1,15 млн евро) без учёта стоимости донорского автомобиля! Для сравнения скажем, что стоковый Porsche 911 GT3 RS поколения 992 стоит от 248 157 евро, а пакет Manthey Kit для него стоит 76 911 евро.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

От стандартного аэродинамического обвеса Porsche 911 GT3 RS поколения 991 компания Talos полностью отказалась и сделала вместо него свой. Вообще всё наружное оперение новое, изготовленное из углепластика — на демо-экземпляре даже нет краски, только лак. Подвеска тоже комплексно модернизирована в сотрудничестве с компанией Öhlins, настраивать амортизаторы можно через специальное приложение в смартфоне. Салон с интегрированным каркасом безопасности и лёгкими гоночными ковшами получил новые материалы отделки. Модификации кузова и шасси позволили снизить снаряженную массу спорткара с 1430 до 1350 кг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

4,0-литровый атмосферный мотор на стоковом Porsche 911 GT3 RS поколения 991 выдаёт 521 л.с. и 470 Нм, а на Talos Porsche 911 RT — 548 л.с. и 460 Нм. Коробка передач — стандартный 7-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Время разгона до 100 км/ч уменьшено с 3,2 до 3,0 с, максимальная скорость из-за нового аэродинамического оперения снижена с 312 до 298 км/ч. Снижение максимальной скорости компенсировано значительно увеличенной прижимной нагрузкой в поворотах и соответственно лучшим сцеплением шин с асфальтом.

1 / 2 2 / 2



Каждый из двадцати экземпляров Talos Porsche 911 RT будет настроен в соответствии с пожеланиями заказчика и получит уникальную отделку. Интересно, рискнёт ли кто-нибудь из владельцев вывести это чудо британской инженерной мысли на Нордшляйфе, чтобы показать достойное время круга, оправдывающее инвестиции?