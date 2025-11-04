Новинки ×
Купе Talos XXT на базе Ferrari 599 GTB: карбоновый кузов и армейская закалка

Британская компания Talos Vehicles представила двухместное купе XXT, в котором сочетаются донорское шасси Ferrari 599 GTB, дух трекового Ferrari 599XX и современные комплектующие, в том числе новое наружное оперение кузова, полностью выполненное из углепластика.

Компания Talos Vehicles со штаб-квартирой в Дьюсбери (Великобритания, графство Уэст-Йоркшир) занимается тюнингом и мелкосерийным производством эксклюзивных спорткаров, а Talos XXT — её сама свежая новинка, премьера которой совпала со стартом очередного тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Основал компанию Talos в 2012 году гонщик и предприниматель Джейми Туэйтс — правда, тогда она называлась Caged Steel Force Company и специализировалась на машинах специального назначения для воздушных десантников. Одна из таких машин, известная под индексом T4S, в 2014 году была сброшена с борта британского военно-транспортного самолёта C-130 и благополучно приземлилась, после чего компания получила свою нынешнюю эмблему в виде шлема с крыльями. Имя Талос взято из древнегреческой мифологии у одноимённого стража, созданного богом огня Гефестом.

Гражданскими машинами Talos Vehicles занялась с целью диверсификации бизнеса, привнеся армейскую точность и высокую дисциплину производства в мир эксклюзивных автомобилей ручной сборки. В портфолио Talos Vehicles накопилось уже довольно много интересных проектов, в том числе рестомоды на базе Ford RS200, Audi sport quattro S1 и классического Fiat 500. Talos XXT — тоже своеобразный рестомод, за основу которого взято переднемоторное купе Ferrari 599 GTB, что выпускалось в период c 2006 по 2012 год.

Коллекционными образцами Ferrari 599 считаются топовая дорожная версия GTO и трековая 599XX, поэтому найти на рынке относительно доступную по цене версию GTB в качестве донора несложно, далее следует разборка автомобиля и его комплексная модернизация. Кузов получил наружное оперение из углепластика с новыми аэродинамическими элементами в духе Ferrari 599XX, но у Talos XXT элементов больше: добавлены боковые канарды на передке, удлинён передний сплиттер, установлено высокое фиксированное антикрыло на корме, разработан оригинальный диффузор, вписанный в задний бампер.

6,0-литровый атмосферный V12 F140 на стоковом Ferrari 599 GTB выдаёт 620 л.с. и 608 Нм, а на Talos XXT отдача в результате доработок увеличена до 683 л.с. и 624 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую роботизированную коробку передач. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,7 до 3,5 с, максимальная скорость составляет прежние 330 км/ч. Для сравнения скажем, что Ferrari 599 GTO располагает мощностью в 670 л.с. и набирает первую «сотню» за 3,35 с, а у Ferrari 599XX двигатель форсирован до 730 л.с.

Подвеска обновлена и тщательно настроена, в ней установлены регулируемые амортизаторы Öhlins. Надёжное замедление обеспечивают мощные карбон-керамические дисковые тормоза, их крупные суппорты с надписью Talos хорошо видны за спицами новых 20-дюймовых кованых колёс с центральной гайкой крепления.

Салон остался стоковым, но обновлены материалы отделки. В виде опции предлагаются встроенный трубчатый каркас безопасности, облегчённые сиденья на углепластиковых каркарсах и современная мультимедийная система. Также за доплату можно дополнительно увеличить мощность двигателя до уровня Ferrari 599XX и выбрать 6-ступенчатую МКП вместо «робота».

Talos Vehicles собирается выпустить всего пять клиентских купе XXT, цена — от 950 000 фунтов стерлингов. Для заказа доступны версии как с правым, так и с левым рулём.

