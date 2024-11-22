Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit: брутальный обвес в стиле Бэтмена и доработанное шасси

Manthey Racing GmbH — это немецкая гоночная команда, на 51% принадлежащая компании Porsche. Помимо участия в гонках Manthey Racing разрабатывает тюнинг-киты для дорожных моделей Porsche, которые оптимизируют их ходовые качества для езды по гоночному треку. Рекорд Нюрбургринга в классе дорожный спорткаров, установленный в 2021 году купе Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit и пилотом Ларсом Керном, до сих пор не побит — 6 мин 43,3 с.

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Актуальный Porsche 911 GT3 RS поколения 992 дебютировал в августе 2022 года, на разработку тюнинг-кита для этой модели у специалистов Manthey Racing ушло два года, результат представлен сегодня, причём из-за плохих погодных условий его пока не удалось как следует обкатать на Северной петле Нюрбургринга, так что предельно возможное время круга, вероятно, будет установлено только в следующем году.

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С Manthey Kit и без того монструозный аэродинамический обвес Porsche 911 GT3 RS стал ещё злее и ещё эффективнее, на скорости 285 км/ч он генерирует 1000 кг прижимной нагрузки против 860 кг у стандартного Porsche 911 GT3 RS. Спереди установлен более развитый, чем у стандартной машины, сплиттер с поддерживающими тросиками. На переднем бампере появились боковые канарды. Заднее стекло заменено углепластиковой заглушкой с интегрированным в неё продольным стабилизирующим плавником. На крыше появились шесть допобнительных направляющих лезвий. На корме установлено более крупное подвесное антикрыло. Под задним бампером появился значительно более развитый диффузор. На задних колёсах закреплены плоские углепластиковые колпаки, уменьшающую боковые завихрения воздуха.

В подвеске Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit установлены новые регулируемые из салона адаптивные амортизаторы с отдельными клапанами на сжатие и отбой, жёсткость пружин в передней подвеске увеличена на 30%, в задней — на 15%. В тормозной системе установлены стальные трубки подвода тормозной жидкости — они немного улучшают быстродействие системы. Для автомобилей с карбон-керамическими тормозами Manthey Racing подготовила новые, более термостойкие и износостойкие гоночные колодки. Различные декоративные дополнения предлагаются по желанию: можно, например, нанести надписи Manthey на двери. Буксирные петли спереди и сзади — тоже опция, перед выездом на дороги общего пользования их нужно будет демонтировать.

Силовая установка у Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit стандартная: 4,0-литровый атмосферный 6-цилиндровый оппозитник выдаёт 525 л.с. и 465 Нм, 7-ступенчатый «робот» PDK передаёт всю мощность на задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, максимальная скорость — 296 км/ч.

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Manthey Kit для Porsche 911 GT3 RS появится в продаже в январе 2025 года и будет стоить от 76 911 евро без учёта налогов. Сам автомобиль, на который нужно установить все детали, сейчас стоит в Германии от 248 157 евро. Установка Manthey Kit будет проходить в дилерских центрах Porsche, она никак не повлияет на заводскую гарантию автомобиля.