28.04.2026 416 1 0
На российский рынок готовится выйти кроссовер Tenet T4L с удлинённой колёсной базой

Производство новой версии паркетника будет налажено по технологии полного цикла на калужском предприятии, принадлежащем холдингу «АГР».

Российский холдинг «АГР» в феврале 2025 года объявил о появлении в РФ нового местного бренда, который получил название Tenet. Напомним, под ним налажен выпуск моделей китайской марки Chery, но с другими логотипами и шильдиками. «Младший» кроссовер Tenet T4 вышел на российский рынок в конце минувшего лета, в декабре 2025-го линейка пополнилась за счёт полноприводных версий, а теперь компания анонсировала «растянутую» модификацию.

На фото: Tenet T4L
На фото: Tenet T4L
В скором времени семейство «четвёрок» в РФ пополнится за счёт длиннобазного варианта, который получил название Tenet T4L. Габаритная длина такого паркетника подросла на 186 мм (до 4506 мм), ширина сократилась на 3 мм (до 1828 мм), высота увеличилась почти на 50 мм (до 1701 мм), а расстояние между осями составляет 2650 мм (больше на 40 мм, чем у стандартной версии).

В результате увеличилось пространство для пассажиров, расположившихся на втором ряду сидений, а также подрос объём багажника – теперь на 135 литров больше. В итоге у Tenet T4L показатель равен 475 литрам, а при сложенном заднем диване объём грузового пространства составляет 1500 литров. Как рассказали в пресс-службе АГР, для T4L сертифицировано использование тягово-сцепного устройства с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг.

У «растянутой» версии паркетника есть несколько отличий во внешности от варианта со стандартной колёсной базой. Передняя часть оформлена идентично, а вот корма, помимо изменённого шильдика с названием модели, получила ещё иные фонари, соединённые друг с другом светящейся полоской через всю ширину багажной двери. Ещё «эльке» положены оригинальные 18-дюймовые литые колёсные диски и хромированная окантовка верхней части бокового остекления.

На фото: салон Tenet T4L

Пятиместный салон Tenet T4L отделан тёмными материалами, водительское кресло имеет электрорегулировки в шести направлениях, у переднего пассажира – механические регулировки в четырёх направлениях. На передней панели расположено табло, объединяющее в себе виртуальную приборку, и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого – 10,25 дюйма).

Ещё автомобилю положены 8-дюймовый сенсорный экран управления двухзонным климат-контролем, расположенный на центральной консоли, акустика с шестью динамиками, а также встроенная телематическая система, обеспечивающая удалённый доступ к основным функциям автомобиля через мобильное приложение. Полный зимний пакет включает в себя дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Модели положена независимая подвеска передних и задних колёс, фронтальные и передние боковые подушки безопасности. Под капотом у Tenet T4L располагается 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 210 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатым преселективный роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. Минимальный расход топлива на трассе равен 6,5 литра на 100 км.

Производство новой версии «младшего» паркетника марки Tenet будет налажено по технологии полного цикла на заводе в Калуге, который принадлежит холдингу «АГР». Дата старта продаж, а также цены новинки станут известны позже. Стоимость актуального стандартного Tenet T4 на российском рынке на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 2 169 000 до 2 659 000 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки Tenet Tenet T4

 

1 комментарий
28.04.2026 21:10
Иван Сергеев

Задние фонари - невостребованные остатки от Xcite? 😆

Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер Большой семиместный кроссовер – идеальный автомобиль для семьи. А чтобы этот автомобиль был особенным, ему можно добавить премиального лоска. Какие кроссоверы на рынке обладают тремя рядами... 442 2 0 28.04.2026
Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера рестайлинговой «семёрки» BMW, которая изрядно преобразилась снаружи и внутри. Мы посмотрели и потрогали монструозный седан, а теперь делим... 1957 5 2 28.04.2026
Как проверить аккумулятор после зимы Зима для аккумулятора – как марафон без подготовки: пережил – уже хорошо. Но весной важно понять, в каком он состоянии, иначе однажды утром автомобиль просто не заведётся. Разберём, как пров... 976 1 0 27.04.2026

Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 22091 8 2 17.04.2026
Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19953 12 6 05.12.2025
Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10881 4 2 12.03.2026
