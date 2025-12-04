Кроссовер Tenet T4 теперь доступен с полным приводом, цены известны

О появлении в РФ нового местного бренда – Tenet – холдинг «АГР» объявил в феврале 2025 года. Первенцем этой марки формально считается кроссовер с индексом T8: его презентация прошла ещё в конце июля. Однако на конвейере калужского завода первым оказался паркетник Tenet T7, дебютировавший в августе. В конце того же месяца на российский авторынок вышел Tenet T4, выпуск этой модели по полному циклу налажен на той же площадке. Теперь список доступных вариантов пополнился за счёт полноприводных версий.
У «полноприводника» под капотом располагается двигатель, который есть в гамме и переднеприводного паркетника. Речь идёт о бензиновой 1,5-литровой рядной турбочетвёрке, отдача которой равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Этот мотор у Tenet T4 4WD работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом DCT c двумя сцеплениями мокрого типа.
Компактный кроссовер получил интеллектуальную систему полного привода I-4WD, которая по необходимости подключает заднюю ось и распределяет до половины крутящего момента (в зависимости от покрытия). Модели доступны шесть ездовых режимов – от города и трассы до участков с ограниченным сцеплением с поверхностью. Такому T4 на разгон с места до «сотни» требуется 11,4 секунды, а его максимальная скорость равна 175 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле равен 8,3 литра на 100 км (для сравнения, у версии с передним приводом и тем же двигателем – 7,1 литра на 100 км).
Tenet T4 4WD доступен в РФ в двух исполнениях – Active и Prime. Рекомендованная розничная цена стартового варианта составляет 2 390 000 рублей, а покупка топ-версии обойдётся в 2 550 000 рублей. Для сравнения, аналогичные комплектации модели с передним приводом сейчас стоят 2 250 000 и 2 380 000 рублей соответственно.
Напомним, «донором» для Tenet T4 стал китайский паркетник Chery Tiggo 4. У выпускаемого на заводе в Калуге SUV кузов и скрытые полости обрабатывают воском, а днище защищено с помощью антикоррозийных, антигравийных и шумоизоляционных материалов. Модель получила светодиодные фары и ходовые огни, 17-дюймовые литые колёсные диски, ABS, ESC, датчик света.
В салоне на передней панели установлено горизонтально вытянутое табло, объединяющее в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея равна 10,25 дюйма). Ещё Tenet T4 4WD снабдили кондиционером, круиз-контролем, четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида с датчиками парковки, обогревом передних кресел, зеркал, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла, а также функцией бесключевого запуска двигателя.
Для исполнения Prime 4WD предусмотрены ещё электропривод складывания наружных зеркал, передние датчики парковки, комплект камер кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений второго ряда, электрорегулировки водительского кресла, а также акустическая система с шестью динамиками.
Отметим, по итогам прошлого месяца Tenet T4 занял четвёртое место в ТОП-10 бестселлеров в РФ, а бренд в целом вошёл в первую тройку.
