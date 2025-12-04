Кроссовер Tenet T4 теперь доступен с полным приводом, цены известны

Российская марка официально объявила о старте продаж новой модификации. Такой компактный SUV предлагается на авторынке РФ в двух комплектациях – Active и Prime.

О появлении в РФ нового местного бренда – Tenet – холдинг «АГР» объявил в феврале 2025 года. Первенцем этой марки формально считается кроссовер с индексом T8: его презентация прошла ещё в конце июля. Однако на конвейере калужского завода первым оказался паркетник Tenet T7, дебютировавший в августе. В конце того же месяца на российский авторынок вышел Tenet T4, выпуск этой модели по полному циклу налажен на той же площадке. Теперь список доступных вариантов пополнился за счёт полноприводных версий.

На фото: Tenet T4

У «полноприводника» под капотом располагается двигатель, который есть в гамме и переднеприводного паркетника. Речь идёт о бензиновой 1,5-литровой рядной турбочетвёрке, отдача которой равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Этот мотор у Tenet T4 4WD работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом DCT c двумя сцеплениями мокрого типа.

Компактный кроссовер получил интеллектуальную систему полного привода I-4WD, которая по необходимости подключает заднюю ось и распределяет до половины крутящего момента (в зависимости от покрытия). Модели доступны шесть ездовых режимов – от города и трассы до участков с ограниченным сцеплением с поверхностью. Такому T4 на разгон с места до «сотни» требуется 11,4 секунды, а его максимальная скорость равна 175 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле равен 8,3 литра на 100 км (для сравнения, у версии с передним приводом и тем же двигателем – 7,1 литра на 100 км).

Tenet T4 4WD доступен в РФ в двух исполнениях – Active и Prime. Рекомендованная розничная цена стартового варианта составляет 2 390 000 рублей, а покупка топ-версии обойдётся в 2 550 000 рублей. Для сравнения, аналогичные комплектации модели с передним приводом сейчас стоят 2 250 000 и 2 380 000 рублей соответственно.

Напомним, «донором» для Tenet T4 стал китайский паркетник Chery Tiggo 4. У выпускаемого на заводе в Калуге SUV кузов и скрытые полости обрабатывают воском, а днище защищено с помощью антикоррозийных, антигравийных и шумоизоляционных материалов. Модель получила светодиодные фары и ходовые огни, 17-дюймовые литые колёсные диски, ABS, ESC, датчик света.

В салоне на передней панели установлено горизонтально вытянутое табло, объединяющее в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея равна 10,25 дюйма). Ещё Tenet T4 4WD снабдили кондиционером, круиз-контролем, четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида с датчиками парковки, обогревом передних кресел, зеркал, рулевого колеса, форсунок и лобового стекла, а также функцией бесключевого запуска двигателя.

На фото: салон Tenet T4

Для исполнения Prime 4WD предусмотрены ещё электропривод складывания наружных зеркал, передние датчики парковки, комплект камер кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений второго ряда, электрорегулировки водительского кресла, а также акустическая система с шестью динамиками.

Отметим, по итогам прошлого месяца Tenet T4 занял четвёртое место в ТОП-10 бестселлеров в РФ, а бренд в целом вошёл в первую тройку.