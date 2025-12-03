Авторынок РФ в ноябре: Tenet в первой тройке, в ТОП-10 вернулся Jetour

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в ноябре 2025 года на авторынке РФ наблюдался прирост: в прошлом месяце в стране была продана 127 921 новая «легковушка», что на 5% больше, чем в ноябре 2024-го. Однако этот результат одновременно на 22,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит ожидать, что в конце года динамика будет исключительно со знаком «минус», ведь 1 декабря в силу вступила новая методика расчёта утильсбора, что сделает ввоз ряда машин в страну в разы дороже даже для физлиц и, вероятно, повлечёт за собой рост цен на авторынке в целом. Не забудем напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, так что в статистике учитываются в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.
Изменения в первой десятке самых востребованных марок в РФ по итогам прошлого месяца есть, но они не касаются первого места: возглавляет список по-прежнему российская Lada, правда, её доля на российском авторынке за год сократилась с 31,1 до 21,4%. Всего три модели бренда вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей: на первом месте всё так же находится Granta (доля на рынке – 10,2%), на третьем – Vesta (4,2%), а замыкает первую десятку по итогам ноября классический внедорожник Niva Legend (2,4%), который месяц назад находился на этаж выше.
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2025 года, шт.
|Продажи в ноябре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|27 416
|37 853
|- 27,6
|2
|Haval
|17 961
|15 427
|+ 16,4
|3
|Tenet
|9914
|-
|-
|4
|Geely
|9672
|10 151
|- 4,7
|5
|Belgee
|8326
|3166
|+ 163,0
|6
|Changan
|4846
|6261
|- 22,6
|7
|Solaris
|4113
|1384
|+ 197,2
|8
|Toyota
|3970
|1896
|+ 109,4
|9
|Chery
|3160
|11 063
|- 71,4
|10
|Jetour
|2225
|2599
|- 14,4
Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся китайский Haval, его доля по итогам ноября составила 14% (годом ранее – 12,7%). От него в первую десятку моделей входит бессменный бестселлер – выпускаемый на тульском заводе паркетник Jolion (4,9%), который по-прежнему занимает вторую строчку. С пятого на седьмое место переместился кроссовер Haval M6 (2,9%), производство которого налажено на калужском заводе, принадлежащем компании «Автомобильные технологии».
Первую тройку среди марок теперь замыкает российская Tenet: напомним, под ней в РФ выпускают автомобили поднебесного бренда Chery. На долю новой марки по итогам прошлого месяца пришлось 7,8% от всего авторынка РФ. В рейтинге моделей четвёртое и пятое места последовательно заняли кроссоверы T4 (доля – 3,6%) и T7 (3,5%), то есть близнецы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7L соответственно, месяцем ранее они занимали седьмую и десятую строчки.
Четвёртое место среди брендов у китайского Geely с долей 7,6% (в ноябре 2024-го – 8,3%). От него в ТОП-10 моделей вошёл только SUV под названием Monjaro (3,2%), расположившийся на шестой позиции. Сразу за Джили следует «родственный» белорусский бренд – Belgee (занимает 6,5% российского авторынка). В первую десятку автомобилей от него вошли паркетники X70 (2,8%) и X50 (2,7%), которые представляют собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro и Geely Coolray образца 2018 года с изменёнными логотипами.
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2025 года, шт.
|Продажи в ноябре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 997
|15 995
|- 18,7
|2
|Haval Jolion
|6258
|5603
|+ 11,7
|3
|Lada Vesta
|5386
|8884
|- 39,4
|4
|Tenet T4
|4535
|-
|-
|5
|Tenet T7
|4485
|-
|-
|6
|Geely Monjaro
|4121
|3036
|+ 35,7
|7
|Haval M6
|3660
|3041
|+ 20,4
|8
|Belgee X70
|3578
|1151
|+ 210,9
|9
|Belgee X50
|3459
|2015
|+ 71,7
|10
|Lada Niva Legend
|3039
|4020
|- 24,4
Ещё в первую десятку самых востребованных автомобильных марок в России вошли Changan (доля на рынке – 3,8%), Solaris (3,2%), Toyota (3,1%), Chery (2,5%) и вернувшийся Jetour (1,7%), который сместил другой бренд, тоже принадлежащий Чери – Omoda.
Согласно подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые 11 месяцев 2025-го было продано почти 1,19 млн машин. Этот результат на 17,8% меньше по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам января-ноября прошлого года.
