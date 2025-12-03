Авторынок РФ в ноябре: Tenet в первой тройке, в ТОП-10 вернулся Jetour

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые 11 месяцев 2025 года было продано почти 1,19 млн машин. Этот результат на 17,8% меньше по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам января-ноября 2024-го.

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в ноябре 2025 года на авторынке РФ наблюдался прирост: в прошлом месяце в стране была продана 127 921 новая «легковушка», что на 5% больше, чем в ноябре 2024-го. Однако этот результат одновременно на 22,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит ожидать, что в конце года динамика будет исключительно со знаком «минус», ведь 1 декабря в силу вступила новая методика расчёта утильсбора, что сделает ввоз ряда машин в страну в разы дороже даже для физлиц и, вероятно, повлечёт за собой рост цен на авторынке в целом. Не забудем напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, так что в статистике учитываются в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Granta

Изменения в первой десятке самых востребованных марок в РФ по итогам прошлого месяца есть, но они не касаются первого места: возглавляет список по-прежнему российская Lada, правда, её доля на российском авторынке за год сократилась с 31,1 до 21,4%. Всего три модели бренда вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей: на первом месте всё так же находится Granta (доля на рынке – 10,2%), на третьем – Vesta (4,2%), а замыкает первую десятку по итогам ноября классический внедорожник Niva Legend (2,4%), который месяц назад находился на этаж выше.

Место Марка Продажи в ноябре 2025 года, шт. Продажи в ноябре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 27 416 37 853 - 27,6 2 Haval 17 961 15 427 + 16,4 3 Tenet 9914 - - 4 Geely 9672 10 151 - 4,7 5 Belgee 8326 3166 + 163,0 6 Changan 4846 6261 - 22,6 7 Solaris 4113 1384 + 197,2 8 Toyota 3970 1896 + 109,4 9 Chery 3160 11 063 - 71,4 10 Jetour 2225 2599 - 14,4

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся китайский Haval, его доля по итогам ноября составила 14% (годом ранее – 12,7%). От него в первую десятку моделей входит бессменный бестселлер – выпускаемый на тульском заводе паркетник Jolion (4,9%), который по-прежнему занимает вторую строчку. С пятого на седьмое место переместился кроссовер Haval M6 (2,9%), производство которого налажено на калужском заводе, принадлежащем компании «Автомобильные технологии».

Первую тройку среди марок теперь замыкает российская Tenet: напомним, под ней в РФ выпускают автомобили поднебесного бренда Chery. На долю новой марки по итогам прошлого месяца пришлось 7,8% от всего авторынка РФ. В рейтинге моделей четвёртое и пятое места последовательно заняли кроссоверы T4 (доля – 3,6%) и T7 (3,5%), то есть близнецы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7L соответственно, месяцем ранее они занимали седьмую и десятую строчки.

На фото: Tenet T4

Четвёртое место среди брендов у китайского Geely с долей 7,6% (в ноябре 2024-го – 8,3%). От него в ТОП-10 моделей вошёл только SUV под названием Monjaro (3,2%), расположившийся на шестой позиции. Сразу за Джили следует «родственный» белорусский бренд – Belgee (занимает 6,5% российского авторынка). В первую десятку автомобилей от него вошли паркетники X70 (2,8%) и X50 (2,7%), которые представляют собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro и Geely Coolray образца 2018 года с изменёнными логотипами.

Место Модель Продажи в ноябре 2025 года, шт. Продажи в ноябре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 997 15 995 - 18,7 2 Haval Jolion 6258 5603 + 11,7 3 Lada Vesta 5386 8884 - 39,4 4 Tenet T4 4535 - - 5 Tenet T7 4485 - - 6 Geely Monjaro 4121 3036 + 35,7 7 Haval M6 3660 3041 + 20,4 8 Belgee X70 3578 1151 + 210,9 9 Belgee X50 3459 2015 + 71,7 10 Lada Niva Legend 3039 4020 - 24,4

Ещё в первую десятку самых востребованных автомобильных марок в России вошли Changan (доля на рынке – 3,8%), Solaris (3,2%), Toyota (3,1%), Chery (2,5%) и вернувшийся Jetour (1,7%), который сместил другой бренд, тоже принадлежащий Чери – Omoda.

