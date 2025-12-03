Авторынок РФ в ноябре: Tenet в первой тройке, в ТОП-10 вернулся Jetour

Статистика ×
03.12.2025 228 0 0
На российском рынке новых легковых автомобилей за первые 11 месяцев 2025 года было продано почти 1,19 млн машин. Этот результат на 17,8% меньше по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам января-ноября 2024-го.

Судя по свежему отчёту агентства «Автостат», в ноябре 2025 года на авторынке РФ наблюдался прирост: в прошлом месяце в стране была продана 127 921 новая «легковушка», что на 5% больше, чем в ноябре 2024-го. Однако этот результат одновременно на 22,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит ожидать, что в конце года динамика будет исключительно со знаком «минус», ведь 1 декабря в силу вступила новая методика расчёта утильсбора, что сделает ввоз ряда машин в страну в разы дороже даже для физлиц и, вероятно, повлечёт за собой рост цен на авторынке в целом. Не забудем напомнить, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, так что в статистике учитываются в том числе те новые ТС, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Granta

Изменения в первой десятке самых востребованных марок в РФ по итогам прошлого месяца есть, но они не касаются первого места: возглавляет список по-прежнему российская Lada, правда, её доля на российском авторынке за год сократилась с 31,1 до 21,4%. Всего три модели бренда вошли в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей: на первом месте всё так же находится Granta (доля на рынке – 10,2%), на третьем – Vesta (4,2%), а замыкает первую десятку по итогам ноября классический внедорожник Niva Legend (2,4%), который месяц назад находился на этаж выше.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2025 года, шт.Продажи в ноябре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada27 41637 853- 27,6
2Haval17 96115 427+ 16,4
3Tenet9914--
4Geely967210 151- 4,7
5Belgee83263166+ 163,0
6Changan48466261- 22,6
7Solaris41131384+ 197,2
8Toyota39701896+ 109,4
9Chery316011 063- 71,4
10Jetour22252599- 14,4

Самым популярным иностранным брендом в РФ остаётся китайский Haval, его доля по итогам ноября составила 14% (годом ранее – 12,7%). От него в первую десятку моделей входит бессменный бестселлер – выпускаемый на тульском заводе паркетник Jolion (4,9%), который по-прежнему занимает вторую строчку. С пятого на седьмое место переместился кроссовер Haval M6 (2,9%), производство которого налажено на калужском заводе, принадлежащем компании «Автомобильные технологии».

Первую тройку среди марок теперь замыкает российская Tenet: напомним, под ней в РФ выпускают автомобили поднебесного бренда Chery. На долю новой марки по итогам прошлого месяца пришлось 7,8% от всего авторынка РФ. В рейтинге моделей четвёртое и пятое места последовательно заняли кроссоверы T4 (доля – 3,6%) и T7 (3,5%), то есть близнецы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7L соответственно, месяцем ранее они занимали седьмую и десятую строчки.

На фото: Tenet T4

Четвёртое место среди брендов у китайского Geely с долей 7,6% (в ноябре 2024-го – 8,3%). От него в ТОП-10 моделей вошёл только SUV под названием Monjaro (3,2%), расположившийся на шестой позиции. Сразу за Джили следует «родственный» белорусский бренд – Belgee (занимает 6,5% российского авторынка). В первую десятку автомобилей от него вошли паркетники X70 (2,8%) и X50 (2,7%), которые представляют собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro и Geely Coolray образца 2018 года с изменёнными логотипами.

МестоМодельПродажи в ноябре 2025 года, шт.Продажи в ноябре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 99715 995- 18,7
2Haval Jolion62585603+ 11,7
3Lada Vesta53868884- 39,4
4Tenet T44535--
5Tenet T74485--
6Geely Monjaro41213036+ 35,7
7Haval M636603041+ 20,4
8Belgee X7035781151+ 210,9
9Belgee X5034592015+ 71,7
10Lada Niva Legend30394020- 24,4

Ещё в первую десятку самых востребованных автомобильных марок в России вошли Changan (доля на рынке – 3,8%), Solaris (3,2%), Toyota (3,1%), Chery (2,5%) и вернувшийся Jetour (1,7%), который сместил другой бренд, тоже принадлежащий Чери – Omoda.

Согласно подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые 11 месяцев 2025-го было продано почти 1,19 млн машин. Этот результат на 17,8% меньше по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам января-ноября прошлого года.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Haval Haval Jolion Haval M6 Tenet Tenet T4 Tenet T7 Geely Geely Monjaro Belgee Belgee X70 Belgee X50 Changan Solaris Toyota Jetour Chery
