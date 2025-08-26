Компактный кроссовер Tenet T4 выходит на российский рынок, цены известны

Паркетник молодой местной марки прописался на заводе в Калуге. На авторынке РФ модель представлена в двух комплектациях – Active и Prime.

Холдинг «АГР» объявил о появлении на российском рынке бренда Tenet в феврале 2025 года. Формально первенцем марки стал кроссовер с индексом T8, его компания презентовала ещё в конце июля. При этом на конвейер калужского автозавода первым встал паркетник Tenet T7, показанный в начале августа и вышедший на рынок на прошлой неделе. Сегодня производитель рассказал о старте серийного выпуска по полному циклу и начале продаж ещё одной модели марки – Tenet T4.

На фото: Tenet T4 на заводе в Калуге

Роль «новинки» исполнил компактный кроссовер, «донором» для которого стал Chery Tiggo 4. Отметим, актуальный SUV китайской марки вышел на российский рынок в октябре 2024-го. Tenet T4 отчается от него эмблемами и шильдиками, а также количеством комплектаций. Кроме того, в пресс-службе АГР отметили, что скрытые полости и днище дополнительно обрабатывают воском и увеличенным слоем антикоррозийных материалов (включая антигравийную защиту). Ожидается, что это поможет эксплуатировать автомобили «в условиях сурового климата и сложных дорог».

Tenet T4 представлен на авторынке РФ в двух комплектациях, стартовой является Active. В компании рассказали, что её стоимость равна 2 220 000 рублей. В списке оснащения такого паркетника числятся: 17-дюймовые алюминиевые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, электрорегулировки и обогрев наружных зеркал, камера заднего вида, задние датчики парковки, система мониторинга давления в шинах, функция отсрочки выключения фар, функция дистанционного запуска двигателя, датчик света, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, подогрев передних кресел (в том числе спинок) и рулевого колеса, кондиционер.

У обеих версий на передней панели располагается большой горизонтально вытянутый дисплей, объединяющий виртуальный щиток приборов и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого экрана – 10,25 дюйма). Предусмотрены поддержка Apple CarPlay и Android Auto, есть голосовое управление, 4 динамика для стартовой версии, 6 – для исполнения побогаче. Ещё обеим комплектациям положен «зимний» пакет.

Цена Tenet T4 в исполнении Prime – 2 350 000 рублей. Такой кроссовер оснащается в том числе электроприводом складывания боковых зеркал, передними датчиками парковки, системой камер кругового обзора 360°, подогревом сидений второго ряда, электрорегулировками водительского сиденья, а также двухзонным климат-контролем.

Габаритная длина компактного кроссовера составляет 4320 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1652 мм, а расстояние между осями равно 2610 мм. Техника едина для обеих версий: под капотом у Tenet T4 находится бензиновая 1,5-литровая рядная турбочетвёрка, её отдача составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент равен 210 Нм. В пару предлагается шестиступенчатый робот DCT c двумя мокрыми сцеплениями.

На фото: салон Tenet T4 1 / 4 На фото: салон Tenet T4 2 / 4 На фото: салон Tenet T4 3 / 4 На фото: салон Tenet T4 4 / 4

Дилеры предлагают владельцам паркетника Tenet пять лет совокупной технической поддержки – три года гарантии и два года дополнительной технической поддержки (или до 150 000 км пробега – 100 000 км по гарантии плюс 50 000 км в рамках поддержки).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Отметим, у «донора» – Chery Tiggo 4 – на российском рынке есть ещё исполнение Ultra. Рекомендованная розничная цена такого SUV составляет 2 570 000 рублей. За Active просят 2 240 000 рублей, за Prime – 2 370 000 рублей.