Tenet T8: первенец нового российского бренда оказался не тем, кого ждали

Бренд Tenet (ООО «Тенет Рус») был официально запущен в феврале этого года, за ним стоит российская компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»), ныне владеющая бывшими российскими заводами Hyundai и Volkswagen. Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге с прошлого года выпускает перелицованные южнокорейские модели под брендом Solaris, а бывший завод Volkswagen в ближайшее время приступит к производству машин под маркой Tenet.

Сегодня пресс-служба Tenet опубликовала фотографии первой модели, ей оказался среднеразмерный кроссовер Tenet T8, представляющий собой китайский Chery Tiggo 8 Plus с эмблемами и шильдиками Tenet, никакой другой косметической адаптации нет. Между тем в более ранних анонсах Tenet на фотографиях фигурировал другой, чуть более компактный кроссовер, в облике которого без труда угадывался Chery Tiggo 7 Plus, — вероятно, его официально представят уже после запуска Tenet T8.

В сегодняшнем пресс-релизе Tenet нет технических подробностей о кроссовере T8 и только перечислены некоторые особенности оснащения: панорамная стеклянная крыша площадью 1,2 м2, 19-дюймовые литые колёса, выдвижные дверные ручки (способны работать при морозах до -30 °C), аудиосистема Sony (8 либо 10 динамиков), 10,3-дюймовый приборный экран, 15,6-дюймовый мультимедийный экран. Посадочная формула заявлена как 5+2, то есть в третьем ряду будет более-менее комфортно только людям очень невысокого роста. Кресло водителя оснащено обогревом и вентиляцией. Объём багажника при всех задействованных местах составляет 193 л, при сложенной галёрке — 889 л, при сложенных креслах второго и третьего рядов — 1930 л. Пока это все подробности.

Исходный китайский Chery Tiggo 8 Plus — это наиболее свежая разновидность хорошо известного в России кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. Габаритная длина Chery Tiggo 8 Plus — 4715 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1745 мм, колёсная база — 2710 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Привод у китайского Chery Tiggo 8 Plus только передний, а у Tenet T8 точно будет полноприводная версия, на это указывает шильдик AWD на багажной двери.

Chery Tiggo 8 Plus предлагается в Китае с двумя бензиновыми «турбочетвёрками» на выбор — 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Цены — от 109 900 до 159 900 юаней (от 1,22 млн до 1,77 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Официально представленный в России Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3,04 млн до 3,72 млн рублей и двигатели у него слабее, чем у Tiggo 8 Plus: 1,6-литровый выдаёт 186 л.с. и 275 Нм, 2,0-литровый — 197 л.с. и 375 Нм, коробка передач — только 7-ступенчатый «робот» DCT, привод у 1,6-литровых версий передний, у 2,0-литровых — полный.

Из имеющихся вводных ясно, что дешёвым Tenet T8 точно не будет, цены и комплектации будут объявлены в ближайшие месяцы или недели.