На российский рынок вышли переднеприводные версии Chery Tiggo 8 Pro Max. Цены известны

На российский рынок Chery Tiggo 8 Pro с приставкой Max и полным приводом вышел весной 2022-го, а в августе следующего года в РФ появился обновлённый вариант, который до недавнего времени предлагался только в полноприводной модификации и в двух топовых версиях. Теперь в линейку вошли две версии с передним приводом: покупка таких кроссоверов обойдётся клиентам дешевле.

На фото: Chery Tiggo 8 Pro Max

Как рассказали в местном представительстве Chery, к полноприводным исполнениям Dreamline и Ultimate, теперь добавились переднеприводные версии Elite и Dreamline. Стартовой комплектацией для Chery Tiggo 8 Pro Max стала Elite. Для такого паркетника предусмотрены: табло на передней панели, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма), салон, оформленный в чёрном цвете, передние кресла с электрорегулировками, атмосферная подсветка, двуxзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, а также функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.



Ещё у начальной версии есть полный «зимний» пакет, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, комплект 18-дюймовых алюминиевых литых колёсных дисков, система панорамного обзора 540°, задние датчики парковки, система стабилизации курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS), датчик света и дождя, газовые упоры капота.



Рекомендованная розничная стоимость варианта Elite равна 3 200 000 рублей. Согласно прайс-листу, опубликованному на официальном сайте бренда в РФ, с учётом всех действующих акций и предложений такой кроссовер можно купить за 2 850 000 рублей.



Переднеприводное исполнение Dreamline отличается от стартового Elite за счёт наличия: электропривода складывания наружных зеркал, функций бесконтактного открытия двери багажника и беспроводной зарядки смартфонов, панорамной крыши с люком, вентиляции передних сидений, памяти настроек и электрорегулировки поясничного упора водительского сиденья, а также навигации и голосового управления. Ещё в список включены мониторинг слепых зон, системы предупреждения об опасности при открытии дверей и о заднем перекрестном столкновении.



Судя по прайс-листу, у переднеприводного Chery Tiggo 8 Pro Max в версии Dreamline рекомендованная розничная цена составляет 3 450 000 рублей, а с учётом всех актуальных выгод цена такого кроссовера снижается до 3 100 000 рублей.



На фото: салон Chery Tiggo 8 Pro Max

Переднеприводные исполнения актуального Chery Tiggo 8 Pro Max оснащаются бензиновым турбомотором TGDI объёмом 1,6 литра (он может «питаться» Аи-92). Его отдача составляет 186 л.с., а максимальный крутящий момент равен 275 Нм. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 9,1 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч. Расход топлива на 100 км пути составляет 6,3 литра в загородном режиме, 7,2 литра в смешанном и 9,6 литра при движении по городу.



Отметим, рекомендованная розничная стоимость ранее представленной в РФ версии Dreamline в полноприводной модификации Chery Tiggo 8 Pro Max равна 3 900 000 рублей (с учётом акций – 3 600 000 рублей), а у топового варианта Ultimate – 4 150 000 рублей (с учётом акций – 3 850 000 рублей).

