Обновлённый Chery Tiggo 8 Pro Max с другим полным приводом: цены и комплектации в России

На нашем рынке модель по-прежнему доступна в двух версиях, при этом обе стали еще богаче. Двигатель реформы не затронули, а вот система полного привода теперь от другого поставщика.

Анонсированный в середине августа модернизированный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max выходит на наш рынок: сегодня местное подразделение марки провело презентацию модели и опубликовало прайс-лист.

Спереди «восьмерка» с двойной «фамилией» мало изменилась. Так, на радиаторной решетке вместо «точек» отныне красуются блестящие ромбы, плюс подсвечена обновленная эмблема бренда. Главная же примета рестайлинга – сделанные в виде единой плашки задние фонари, как у Pro-версии для Китая (но передок у предназначенного для КНР Tiggo 8 Pro совсем другой, на экспорт кроссоверы с таким оформлением пока не поставляют). Ну еще палитру цветов кузова нашей модели пополнили новые оттенки.

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В салоне оставили объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), однако табло теперь изогнутое. Также переделали переднюю панель и тоннель, заменили джойстик коробки. Под центральными дефлекторами обдува вместо ряда физических клавиш появилась узкая сенсорная полоска, а рядом с ней поместили кнопку запуска двигателя (у дореформенного Tiggo 8 Pro Max она на тоннеле). Отдельной крупной панели, отвечающей за управление климатом, больше нет, вместо нее – площадка для беспроводной зарядки смартфона и пара подстаканников (весь отсек спрятан под сдвижной крышкой).



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Как и прежде, кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В России Chery Tiggo 8 Pro Max все так же представлен исключительно в версии 4WD, причем полноприводная трансмиссия теперь от компании ZF (была от BorgWarner). Паспортный дорожный просвет – те же 190 мм, что и у дореформенного кросса. При этом первую «сотню» паркетник отныне наберет за 8,4 секунды (прежний Макс — за 8,5 секунды), а средний расход топлива теперь 8,3 л/100 км в смешанном цикле (было 8,5 л/100 км).



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На нашем рынке обновленный Tiggo 8 Pro Max по-прежнему доступен в комплектациях Dreamline и Ultimate, и обе же стали богаче. Модель теперь по умолчанию имеет не только камеры кругового обзора, но и проекцию вида под автомобилем; список стандартного оборудования также пополнили передний парктроник (раньше был лишь задний), штатный регистратор и регулировка обдува для третьего ряда. Обновки для базового варианта Dreamline – вентиляция передних сидений, электрорегулировка поясничного упора водительского кресла, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о заднем перекрестном столкновении и предупреждения об опасности при открытии дверей. Самому доступному Chery Tiggo 8 Pro Max еще положены 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, панорамный люк, кожаная обивка, подогрев сидений первого и второго рядов, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, круиз-контроль.



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Новое для варианта Ultimate – 19-дюймовые диски, коричневая кожа, коленная подушка безопасности для водителя, боковые «эйрбэги» для второго ряда, переднее пассажирское кресло с регулировкой поддержки для ног и функцией массажа, проекционный дисплей и ионизатор. В этом исполнении также есть адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках. Наконец, обе версии получили телематику Chery Connect.



Цена посвежевшего Chery Tiggo 8 Pro Max Dreamline – 4 389 900 рублей, топ-версия Ultimate обойдется в 4 580 900 рублей. Дореформенный Макс все еще в строю, за него просят 4 080 900 и 4 380 900 рублей. Все цены указаны без учета акций (в частности, и на обновленный, и на дорестайлинговый SUV действует прямая скидка в размере 300 000 рублей).