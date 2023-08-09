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  • Самый крутой Chery Tiggo 8 получил «чемпионскую» серию и новый автомат

Самый крутой Chery Tiggo 8 получил «чемпионскую» серию и новый автомат

09.08.2023 35 0 0

По сути, одна из многочисленных разновидностей «восьмерки» перешла в новый модельный год, но при этом предыдущие комплектации все еще в строю.

В прошлом году и без того обширное семейство Chery Tiggo 8 пополнилось в Китае версией с приставкой Pro (в РФ ее пока не продают, у нас свой Pro-кроссовер): это самая роскошная модификация, к тому же у нее совсем другой дизайн экстерьера. Так вот теперь такой паркетник представлен на родине в новой серии, которую назвали Champion Edition.

Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition
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Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition
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Внешних отличий от прошлогоднего Chery Tiggo 8 Pro практически нет, цветные декоративные вставки можно было заказать и прежде. В салоне же лишь поменяли материалы отделки. А вот комплектации перетряхнули: в некоторых исполнениях «чемпионского» Tiggo 8 Pro оборудования стало меньше, в других, напротив, — больше. Например, базовый кросс новой серии лишен боковых «эйрбэгов» и шторок безопасности, вдобавок вместо системы кругового обзора ему положена только камера заднего вида.

Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition

Зато у Tiggo 8 Pro Champion Edition есть техническая обновка: машины с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм) бывают не только с семиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом. Также кроссовер по-прежнему доступен с турбомотором 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и 7DCT. Для модели с двухлитровым движком предусмотрен полный привод.

Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition
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Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition
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Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition
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В гамме Tiggo 8 Pro еще есть подзаряжаемая гибридная версия, и такая модификация тоже обзавелась «чемпионской» серией, хотя технику гибрида трогать не стали: у него установка на основе турбомотора 1.5, совокупная отдача – 326 л.с.

Чисто бензиновый Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition стоит примерно 17 600 – 22 700 долларов, гибрид обойдется где-то в 19 100 – 22 100 долларов. Прежние комплектации с продажи не снимают, Tiggo 8 Pro предыдущего модельного года стоит от 18 500 долларов.

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