Самый крутой Chery Tiggo 8 получил «чемпионскую» серию и новый автомат

По сути, одна из многочисленных разновидностей «восьмерки» перешла в новый модельный год, но при этом предыдущие комплектации все еще в строю.

В прошлом году и без того обширное семейство Chery Tiggo 8 пополнилось в Китае версией с приставкой Pro (в РФ ее пока не продают, у нас свой Pro-кроссовер): это самая роскошная модификация, к тому же у нее совсем другой дизайн экстерьера. Так вот теперь такой паркетник представлен на родине в новой серии, которую назвали Champion Edition.

Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition 1 / 2 Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition 2 / 2

Внешних отличий от прошлогоднего Chery Tiggo 8 Pro практически нет, цветные декоративные вставки можно было заказать и прежде. В салоне же лишь поменяли материалы отделки. А вот комплектации перетряхнули: в некоторых исполнениях «чемпионского» Tiggo 8 Pro оборудования стало меньше, в других, напротив, — больше. Например, базовый кросс новой серии лишен боковых «эйрбэгов» и шторок безопасности, вдобавок вместо системы кругового обзора ему положена только камера заднего вида.



Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition

Зато у Tiggo 8 Pro Champion Edition есть техническая обновка: машины с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм) бывают не только с семиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом. Также кроссовер по-прежнему доступен с турбомотором 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и 7DCT. Для модели с двухлитровым движком предусмотрен полный привод.



Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition 1 / 3 Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition 2 / 3 Гибридный Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition 3 / 3

В гамме Tiggo 8 Pro еще есть подзаряжаемая гибридная версия, и такая модификация тоже обзавелась «чемпионской» серией, хотя технику гибрида трогать не стали: у него установка на основе турбомотора 1.5, совокупная отдача – 326 л.с.



Чисто бензиновый Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition стоит примерно 17 600 – 22 700 долларов, гибрид обойдется где-то в 19 100 – 22 100 долларов. Прежние комплектации с продажи не снимают, Tiggo 8 Pro предыдущего модельного года стоит от 18 500 долларов.