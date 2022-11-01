Сборка и поставки европейских машин в России остановлены. Кое-какие запасы кроссоверов Skoda Kodiaq у дилеров еще есть, но продают их по негуманным ценам. Стоит ли успевать в последний вагон или присмотреться к Chery Tiggo 8 Pro Max? Выглядит интересно, по размерам салона и оснащенности сопоставим и при этом – дешевле. Да еще и скидки дают, и рассрочку, что по нынешним временам совсем фантастика.

Почти ровня



Едва заметный рестайлинг – это в духе чешской марки и концерна Volkswagen в целом. В случае с Kodiaq это, пожалуй, во благо. Дело в том, что в наличии есть и новые дореформенные машины: они дешевле, но почти ничем не отличаются. Когда модель только появилась, ее двухэтажная оптика вызвала вау-эффект. Теперь же Kodiaq воспринимается заурядно, потому что иных ярких черт у него нет.

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Tiggo 8 Pro Max отличается от собрата без приставки Max не только типом привода и силовой установкой. У него еще четыре гордо торчащих сзади патрубка выхлопной системы. Кстати говоря, не бутафорских. Жаль, что звук мотора внушительному диаметру жерл не соответствует. Взгляд на «китайце» притягивает интересный узор оптики и решетки радиатора Diamond Matrix. А еще вставки полуматового хрома, разбавляющие изобилие хрома обычного, без которого в Поднебесной машина «не катит».



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Skoda была и остается эргономическим эталоном. К расположению всевозможных клавиш и кнопок не придраться. Тут очень удобные кресла с практически идеальным профилем, хорошей боковой поддержкой и толковой регулировкой поясничного подпора плюс великолепное сочетание алькантары и кожи. Классная идея со вращающимися металлическими барабанчиками с насечками в блоках управления на руле тоже не устаревает. Kodiaq строгий, удобный, но… скучноватый. Куда в салоне ни глянь – ни единой яркой черты. Спасибо, что есть фирменные фишки Simply Clever, с которыми жизнь повеселее. Например, подстаканники, дающие возможность одной рукой открутить крышку бутылки с водой.



Skoda Kodiaq

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Chery по части удобства далеко не сторонний наблюдатель. Китайцы колоссально подтянулись за последние несколько лет. А в Pro Max не пожалели усилий на классные мелочи. Например, специально для России удлинили подушки передних кресел – и действительно уже нет претензии к недостаточной длине. А какие шикарные тут подголовники с выдвигающимися «ушками» для поддержки головы! У Шкоды такие бывают только сзади и не во всех версиях, в Chery же стоят на четырех основных посадочных местах. А еще тут есть не только подогрев, но и вентиляция. И все это оживляет коричневая кожа.



Tiggo 8 Pro Max

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Расположение кнопок памяти положений водительского сиденья и боковых зеркал в Chery – на водительской двери, и это удобней, чем сделано у Kodiaq – слева, на основании водительского кресла, между подушкой и дверью. Еще одна приятная фишка Chery – с водительского места можно отрегулировать сиденье переднего пассажира.



Tiggo 8 Pro Max Skoda Kodiaq

В Tiggo 8 Pro Max кластер из двух 12-дюймовых ЖК-дисплеев напоминает последние модели Mercedes, а сенсорная панель настройки микроклимата навевает ассоциации с Range Rover и Audi. Однозначно круче, чем два отдельных дисплея на Skoda, причем меньшей диагонали и с худшим разрешением. В сравнении систем кругового видеообзора однозначная победа тоже за Tiggo – картинка четче, подача информативней.



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Удивительно, но оба автомобиля допускают интеграцию только с iPhone, а со смартфонами на Android – нет. В обоих есть встроенная навигация, в случае 8 Pro Max – Google Maps, а у Kodiaq – собственная. И та, и другая по интерфейсу, удобству и возможности маршрутизации через пробки катастрофически уступают «Яндекс Навигатору», так что лучше пользоваться смартфоном на держателе.



Tiggo 8 Pro Max Skoda Kodiaq

Цифровая приборка Chery понравилась чуть больше – тут приятнее графика, строгие циферблаты отлично читаются. Единственное замечание: площадь дисплея вполне позволяет выводить кое-какую информацию покрупнее. То же самое касается и считанных системой знаков ограничения скорости. На экран они выводятся так мелко, что их попросту не замечаешь. Тут не помешал бы проекционный дисплей, но его нет.



Skoda Kodiaq Tiggo 8 Pro Max

Слово пассажирам



Пассажиры Kodiaq получают существенно больше жизненных благ – солнцезащитные сетчатые шторки на окнах, штатные держатели для планшетов, откидные столики и возможность подключить свои портативные устройства аж тремя способами: розетка штатного инвертора (220 в), гнездо 12 В и слот USB (в 8 Pro Max – только слот USB). Во втором ряду априори будет обогрев и подлокотник, а еще бывают машины с отдельной зоной микроклимата. Это точно не лимузин или бизнес-вэн?

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Tiggo и тут не уступает. Он отвечает пультом регулировки правого переднего кресла, доступного для сидящих сзади, и системой безопасного выхода: кроссовер предупредит светом и звуком о том, что сзади приближается автомобиль или велосипедист, и открывать дверь небезопасно. Спереди такой функции нет. Видимо, предполагается, что водитель и пассажир могут посмотреть в зеркала.

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Формально обе модели семиместные, но третий ряд в обеих – на троечку. Усесться там взрослым можно только при условии, что пассажиры среднего ряда согласятся потесниться. Хотя места у них в избытке, чай, не обидятся. При полной посадке преимущество на стороне Tiggo 8. У него почти незаметный тоннель на полу, так что среднему седоку комфортнее, а галерка всё же чуточку просторнее шкодовской.

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Сядем все?



У багажника «восьмерки» только одно преимущество – в нем предусмотрено штатное место для размещения снятой при трансформации салона шторки. В остальном Kodiaq гораздо богаче и функциональней. Тут и ниши для размещения мелочей (компрессора, огнетушителя, автохимии) с фиксаторами, и поручни с подвижными крючками для крепления грузов, и возможность сложить спинки второго ряда одним движением клавиш на боковых стенках багажника (естественно, если перед этим вы позаботились о нижнем положении задних подголовников). Зато при сложенных спинках второго и третьего ряда получаем площадку с почти ровным полом, тут и на ночлег можно устроиться.

Tiggo 8 Pro Max

В Kodiaq спинки второго ряда образуют ступеньку. С этим, конечно, можно бороться, положив в багажник что-то, на чем можно лежать и что компенсирует разницу по высоте – но это паллиатив. И очень жаль, что в автомобиле нет автономного аккумуляторного фонарика, как у Skoda Octavia Scout – штука полезная.



Skoda Kodiaq

Шустрый, но не точный



Несмотря на формально те же 8,5 с до сотни, Chery со 197-сильным мотором уезжает от 180-сильной Шкоды с двигателем того же объема 2,0. Так что, выбирая версию чешской машины с мотором 1,4 TSI отдачей 150 «лошадей», будьте готовы проигрывать в светофорных дуэлях. Преселективный робот Getrag DCT7 300 у «китайца» тоже приятный. Но все же это еще не Skoda с почти идеальным взаимодействием мотора и коробки. В простых ситуациях – например, при равномерном бодром наборе скорости с места – все просто отлично, а вот в переходных режимах робот иногда «зависает». Плюс чувствуется нелинейность отклика на нажатие педали газа.

Tiggo 8 Pro Max

Как правило, китайские автомобили, хотя и сплошь с турбомоторами и роботами, не слишком экономичные. К «восьмерке», как оказалось, это не относится. В смешанном цикле теста она требовала всего на литр топлива больше (9,6 против 8,5 л/100 км). Но есть нюанс: в Chery можно лить дешевый АИ-92, тогда как Skoda называет АИ-95 допустимым, а рекомендует – дорогущий «девяносто восьмой».



По части управляемости Kodiaq – типичный «немец»: энергичный, с точными реакциями на руление и более породистым и комфортным преодолением «лежачих полицейских». Chery Tiggo 8 Pro Max по жесткости ходовой идентичен чешскому кроссоверу, однако по рулежке и рядом не стоит. Ничего ужасного, просто не нужно проводить параллелей с платформой MQB.

Skoda Kodiaq

Посчитали – прослезились



Skoda вот уже несколько месяцев публикует на официальном сайте только стартовые цены для каждой модели. Согласно им, обычный Kodiaq должен стоить от 3 364 000 рублей, а дорогие комплектации Sportline и Laurin&Klement – от 5 378 000 и 5 806 000 целковых соответственно. Прайс конкретных версий покрыт тайной, и дилеры при фактическом бездействии представительства просят за кроссоверы по своему усмотрению. Сайты автосалонов конкретики не дают, завлекая баннерами с «суперусловиями» и подначивая звонить и торговаться. Реальность такова, что меньше чем на 3,5 миллиона за Kodiaq в «базе» с механической коробкой (и, возможно, даже дорестайлинговый, 2021 года выпуска) можно не рассчитывать. Цены на топовую версию Style стартуют с 5 миллионов и уходят за отметку в 6.

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Chery доступнее, а его дилеры «честнее». Полноприводный Tiggo 8 Pro Max предлагают в двух комплектациях. Обе богатые и стоят 3 890 900 и 4 190 900 рублей. Многие дилеры допы не навязывают и дают заявленную на официальном сайте скидку в 280-300 тысяч рублей. Плюс есть беспроцентная рассрочка, а также индивидуальные условия, по которым скидка может оказаться еще больше. Тут всё просто: Chery полноценно работает на российском рынке, поставки продолжаются, продавцы пополняют запасы. Вдобавок после ухода основных брендов все бросились получать дилерство у китайцев. В результате сейчас в одном только московском регионе представителей Chery почти четверть сотни – больше, чем у Лады! В борьбе с конкурентами многие хотят привлечь клиентов хорошими условиями, как в старые добрые времена.



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Так что по цене конкуренции между Tiggo 8 и Kodiaq нет никакой. За стоимость Chery чешская модель окажется «голой» или дорестайлинговой (но тоже небогато оснащенной). При этом Skoda будет 125- или 150-сильной, а Pro Max предлагает мотор на 197 «лошадей». Формально полноприводная «восьмерка» – самостоятельная модель, однако есть и переднеприводный Tiggo 8 Pro, и еще более простой по мотору, оснащению и дизайну Tiggo 8. Если рассматривать их в качестве альтернативы, то 147-сильный моноприводный «китаец» с роботом и неплохим оснащением обойдется в 2 609 000 рублей.



Что с содержанием?

Полис каско можно подыскать за одинаковые деньги для обеих моделей. Но есть нюанс. «Приостановившая» деятельность в России Skoda перестала снабжать дилеров запчастями в необходимом объеме. Поэтому даже застрахованную машину вам, скорее всего, не отремонтируют быстро. Если вообще смогут. В этой ситуации полноценно работающий на нашем рынке бренд Chery придает больше уверенности.

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Skoda дает гарантию на Kodiaq российской сборки в 3 года или 100 000 км пробега. Рассуждать об исключениях сейчас не имеет смысла. Гораздо важнее в сложившихся обстоятельствах, что дилер может столкнуться с полной невозможностью произвести ремонт. Или же его сроки окажутся неразумно долгими. Выход – суд. Выиграете почти наверняка, но на машину вам этот факт не починит.



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Chery обеспечивает гарантией двигатель, коробку передач и турбину в течение 5 лет или 150 000 км. Основные условия по сроку и пробегу те же, что у чешской марки: 3 года или 100 000 км. Меньшая гарантия установлена на ремни и выпускную систему (3 года или 60 000 км); каталитический нейтрализатор, резиновые детали, элементы ходовой части и рулевого управления (2 года или 40 000 км); АКБ, свечи, щетки стеклоочистителя, стекла, тормозные колодки и диски (3 месяца или 5000 км).



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Обслуживание Chery обойдется дороже, потому что визиты на сервис требуются каждые 10 000 км против стандартных 15 000 у Kodiaq. При этом сами ТО не дешевле. Вдобавок Skoda позволит сэкономить на бензине. Skoda при сопоставимой мощности гарантированно будет на литр-два экономичнее, а в городском цикле разница может быть еще больше.

Выводы

Skoda Kodiaq – это перфекционизм во всем, но дорого, скучно и неоднозначно по части гарантии, ведь полный уход бренда не исключен. Chery Tiggo 8 Pro Max не столь отточен в ездовых дисциплинах, не дешевле в эксплуатации, а по оснащенности готов дать фору породистому европейскому масс-маркету.

Tiggo 8 Pro Max и Skoda Kodiaq​

Технические характеристики

