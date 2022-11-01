Почти ровня
Едва заметный рестайлинг – это в духе чешской марки и концерна Volkswagen в целом. В случае с Kodiaq это, пожалуй, во благо. Дело в том, что в наличии есть и новые дореформенные машины: они дешевле, но почти ничем не отличаются. Когда модель только появилась, ее двухэтажная оптика вызвала вау-эффект. Теперь же Kodiaq воспринимается заурядно, потому что иных ярких черт у него нет.
Tiggo 8 Pro Max отличается от собрата без приставки Max не только типом привода и силовой установкой. У него еще четыре гордо торчащих сзади патрубка выхлопной системы. Кстати говоря, не бутафорских. Жаль, что звук мотора внушительному диаметру жерл не соответствует. Взгляд на «китайце» притягивает интересный узор оптики и решетки радиатора Diamond Matrix. А еще вставки полуматового хрома, разбавляющие изобилие хрома обычного, без которого в Поднебесной машина «не катит».
Skoda была и остается эргономическим эталоном. К расположению всевозможных клавиш и кнопок не придраться. Тут очень удобные кресла с практически идеальным профилем, хорошей боковой поддержкой и толковой регулировкой поясничного подпора плюс великолепное сочетание алькантары и кожи. Классная идея со вращающимися металлическими барабанчиками с насечками в блоках управления на руле тоже не устаревает. Kodiaq строгий, удобный, но… скучноватый. Куда в салоне ни глянь – ни единой яркой черты. Спасибо, что есть фирменные фишки Simply Clever, с которыми жизнь повеселее. Например, подстаканники, дающие возможность одной рукой открутить крышку бутылки с водой.
Chery по части удобства далеко не сторонний наблюдатель. Китайцы колоссально подтянулись за последние несколько лет. А в Pro Max не пожалели усилий на классные мелочи. Например, специально для России удлинили подушки передних кресел – и действительно уже нет претензии к недостаточной длине. А какие шикарные тут подголовники с выдвигающимися «ушками» для поддержки головы! У Шкоды такие бывают только сзади и не во всех версиях, в Chery же стоят на четырех основных посадочных местах. А еще тут есть не только подогрев, но и вентиляция. И все это оживляет коричневая кожа.
Расположение кнопок памяти положений водительского сиденья и боковых зеркал в Chery – на водительской двери, и это удобней, чем сделано у Kodiaq – слева, на основании водительского кресла, между подушкой и дверью. Еще одна приятная фишка Chery – с водительского места можно отрегулировать сиденье переднего пассажира.
В Tiggo 8 Pro Max кластер из двух 12-дюймовых ЖК-дисплеев напоминает последние модели Mercedes, а сенсорная панель настройки микроклимата навевает ассоциации с Range Rover и Audi. Однозначно круче, чем два отдельных дисплея на Skoda, причем меньшей диагонали и с худшим разрешением. В сравнении систем кругового видеообзора однозначная победа тоже за Tiggo – картинка четче, подача информативней.
Удивительно, но оба автомобиля допускают интеграцию только с iPhone, а со смартфонами на Android – нет. В обоих есть встроенная навигация, в случае 8 Pro Max – Google Maps, а у Kodiaq – собственная. И та, и другая по интерфейсу, удобству и возможности маршрутизации через пробки катастрофически уступают «Яндекс Навигатору», так что лучше пользоваться смартфоном на держателе.
Цифровая приборка Chery понравилась чуть больше – тут приятнее графика, строгие циферблаты отлично читаются. Единственное замечание: площадь дисплея вполне позволяет выводить кое-какую информацию покрупнее. То же самое касается и считанных системой знаков ограничения скорости. На экран они выводятся так мелко, что их попросту не замечаешь. Тут не помешал бы проекционный дисплей, но его нет.
Слово пассажирам
Пассажиры Kodiaq получают существенно больше жизненных благ – солнцезащитные сетчатые шторки на окнах, штатные держатели для планшетов, откидные столики и возможность подключить свои портативные устройства аж тремя способами: розетка штатного инвертора (220 в), гнездо 12 В и слот USB (в 8 Pro Max – только слот USB). Во втором ряду априори будет обогрев и подлокотник, а еще бывают машины с отдельной зоной микроклимата. Это точно не лимузин или бизнес-вэн?
Tiggo и тут не уступает. Он отвечает пультом регулировки правого переднего кресла, доступного для сидящих сзади, и системой безопасного выхода: кроссовер предупредит светом и звуком о том, что сзади приближается автомобиль или велосипедист, и открывать дверь небезопасно. Спереди такой функции нет. Видимо, предполагается, что водитель и пассажир могут посмотреть в зеркала.
Формально обе модели семиместные, но третий ряд в обеих – на троечку. Усесться там взрослым можно только при условии, что пассажиры среднего ряда согласятся потесниться. Хотя места у них в избытке, чай, не обидятся. При полной посадке преимущество на стороне Tiggo 8. У него почти незаметный тоннель на полу, так что среднему седоку комфортнее, а галерка всё же чуточку просторнее шкодовской.
Сядем все?
У багажника «восьмерки» только одно преимущество – в нем предусмотрено штатное место для размещения снятой при трансформации салона шторки. В остальном Kodiaq гораздо богаче и функциональней. Тут и ниши для размещения мелочей (компрессора, огнетушителя, автохимии) с фиксаторами, и поручни с подвижными крючками для крепления грузов, и возможность сложить спинки второго ряда одним движением клавиш на боковых стенках багажника (естественно, если перед этим вы позаботились о нижнем положении задних подголовников). Зато при сложенных спинках второго и третьего ряда получаем площадку с почти ровным полом, тут и на ночлег можно устроиться.
В Kodiaq спинки второго ряда образуют ступеньку. С этим, конечно, можно бороться, положив в багажник что-то, на чем можно лежать и что компенсирует разницу по высоте – но это паллиатив. И очень жаль, что в автомобиле нет автономного аккумуляторного фонарика, как у Skoda Octavia Scout – штука полезная.
Шустрый, но не точный
Несмотря на формально те же 8,5 с до сотни, Chery со 197-сильным мотором уезжает от 180-сильной Шкоды с двигателем того же объема 2,0. Так что, выбирая версию чешской машины с мотором 1,4 TSI отдачей 150 «лошадей», будьте готовы проигрывать в светофорных дуэлях. Преселективный робот Getrag DCT7 300 у «китайца» тоже приятный. Но все же это еще не Skoda с почти идеальным взаимодействием мотора и коробки. В простых ситуациях – например, при равномерном бодром наборе скорости с места – все просто отлично, а вот в переходных режимах робот иногда «зависает». Плюс чувствуется нелинейность отклика на нажатие педали газа.
Как правило, китайские автомобили, хотя и сплошь с турбомоторами и роботами, не слишком экономичные. К «восьмерке», как оказалось, это не относится. В смешанном цикле теста она требовала всего на литр топлива больше (9,6 против 8,5 л/100 км). Но есть нюанс: в Chery можно лить дешевый АИ-92, тогда как Skoda называет АИ-95 допустимым, а рекомендует – дорогущий «девяносто восьмой».
По части управляемости Kodiaq – типичный «немец»: энергичный, с точными реакциями на руление и более породистым и комфортным преодолением «лежачих полицейских». Chery Tiggo 8 Pro Max по жесткости ходовой идентичен чешскому кроссоверу, однако по рулежке и рядом не стоит. Ничего ужасного, просто не нужно проводить параллелей с платформой MQB.
Посчитали – прослезились
Skoda вот уже несколько месяцев публикует на официальном сайте только стартовые цены для каждой модели. Согласно им, обычный Kodiaq должен стоить от 3 364 000 рублей, а дорогие комплектации Sportline и Laurin&Klement – от 5 378 000 и 5 806 000 целковых соответственно. Прайс конкретных версий покрыт тайной, и дилеры при фактическом бездействии представительства просят за кроссоверы по своему усмотрению. Сайты автосалонов конкретики не дают, завлекая баннерами с «суперусловиями» и подначивая звонить и торговаться. Реальность такова, что меньше чем на 3,5 миллиона за Kodiaq в «базе» с механической коробкой (и, возможно, даже дорестайлинговый, 2021 года выпуска) можно не рассчитывать. Цены на топовую версию Style стартуют с 5 миллионов и уходят за отметку в 6.
Chery доступнее, а его дилеры «честнее». Полноприводный Tiggo 8 Pro Max предлагают в двух комплектациях. Обе богатые и стоят 3 890 900 и 4 190 900 рублей. Многие дилеры допы не навязывают и дают заявленную на официальном сайте скидку в 280-300 тысяч рублей. Плюс есть беспроцентная рассрочка, а также индивидуальные условия, по которым скидка может оказаться еще больше. Тут всё просто: Chery полноценно работает на российском рынке, поставки продолжаются, продавцы пополняют запасы. Вдобавок после ухода основных брендов все бросились получать дилерство у китайцев. В результате сейчас в одном только московском регионе представителей Chery почти четверть сотни – больше, чем у Лады! В борьбе с конкурентами многие хотят привлечь клиентов хорошими условиями, как в старые добрые времена.
Так что по цене конкуренции между Tiggo 8 и Kodiaq нет никакой. За стоимость Chery чешская модель окажется «голой» или дорестайлинговой (но тоже небогато оснащенной). При этом Skoda будет 125- или 150-сильной, а Pro Max предлагает мотор на 197 «лошадей». Формально полноприводная «восьмерка» – самостоятельная модель, однако есть и переднеприводный Tiggo 8 Pro, и еще более простой по мотору, оснащению и дизайну Tiggo 8. Если рассматривать их в качестве альтернативы, то 147-сильный моноприводный «китаец» с роботом и неплохим оснащением обойдется в 2 609 000 рублей.
Что с содержанием?
Полис каско можно подыскать за одинаковые деньги для обеих моделей. Но есть нюанс. «Приостановившая» деятельность в России Skoda перестала снабжать дилеров запчастями в необходимом объеме. Поэтому даже застрахованную машину вам, скорее всего, не отремонтируют быстро. Если вообще смогут. В этой ситуации полноценно работающий на нашем рынке бренд Chery придает больше уверенности.
Skoda дает гарантию на Kodiaq российской сборки в 3 года или 100 000 км пробега. Рассуждать об исключениях сейчас не имеет смысла. Гораздо важнее в сложившихся обстоятельствах, что дилер может столкнуться с полной невозможностью произвести ремонт. Или же его сроки окажутся неразумно долгими. Выход – суд. Выиграете почти наверняка, но на машину вам этот факт не починит.
Chery обеспечивает гарантией двигатель, коробку передач и турбину в течение 5 лет или 150 000 км. Основные условия по сроку и пробегу те же, что у чешской марки: 3 года или 100 000 км. Меньшая гарантия установлена на ремни и выпускную систему (3 года или 60 000 км); каталитический нейтрализатор, резиновые детали, элементы ходовой части и рулевого управления (2 года или 40 000 км); АКБ, свечи, щетки стеклоочистителя, стекла, тормозные колодки и диски (3 месяца или 5000 км).
Обслуживание Chery обойдется дороже, потому что визиты на сервис требуются каждые 10 000 км против стандартных 15 000 у Kodiaq. При этом сами ТО не дешевле. Вдобавок Skoda позволит сэкономить на бензине. Skoda при сопоставимой мощности гарантированно будет на литр-два экономичнее, а в городском цикле разница может быть еще больше.
Выводы
Skoda Kodiaq – это перфекционизм во всем, но дорого, скучно и неоднозначно по части гарантии, ведь полный уход бренда не исключен. Chery Tiggo 8 Pro Max не столь отточен в ездовых дисциплинах, не дешевле в эксплуатации, а по оснащенности готов дать фору породистому европейскому масс-маркету.
Технические характеристики
|Skoda Kodiaq
|Chery Tiggo 8 Pro Max
|Длина / ширина / высота / база, мм
|4697 / 1882 / 1681 / 2790
|4722 / 1860 / 1705 / 2710
|Снаряженная / полная масса, кг
|1773 / 2355
|1787 / 2283
|Дорожный просвет, мм
|189
|190
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|8,5
|8,5
|Максимальная скорость, км/ч
|202
|195
|Топливо / запас топлива, л
|АИ-95/58
|АИ-95/57
|Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л /100 км
|13,3 / 7,1 / 8,6
|10.4 / 7.3 / 8.5
|ДВИГАТЕЛЬ
|Тип
|бензиновый
|бензиновый
|Конфигурация / число клапанов
|Р4/16
|Р4/16
|Рабочий объем, см³
|2360
|1998
|Мощность
|132 кВт /180 л.с. при 3900-6000 об/мин
|145 кВт /197 л.с. при 6000 об/мин
|Крутящий момент
|320 Н·м при 1400-3940 об/мин
|375 Н·м при 2000-3500 об/мин
|ТРАНСМИССИЯ
|Тип привода
|полный
|полный
|Коробка передач
|робот, 6-ступенчатый
|робот, 7-ступенчатый
|ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|Подвеска: спереди / сзади
|McPherson / многорычажная
|McPherson / многорычажная
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|реечное, с электроусилителем
|Тормоза: спереди/сзади
|дисковые вентилируемые /дисковые
|дисковые вентилируемые /дисковые
|Шины
|225/40 R20
|235/55 R18
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Вот не понимаю я, этого увлечения сенсорными кнопками! Не представляю, как их на ходу находить? Мне в Кодиаке, проще, ткнул не глядя, включил-выключил! Пусть скучно, зато все на своем месте! И кстати, а почему, магнитола Андроид не читает? В Кодиаке 2020гв, спокойно работает, включая навигацию Яндекс! Что-то поменялось?