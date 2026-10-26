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Младший кроссовер Nissan NX7 показал свой интерьер

26.10.2026 1215 1 2
Младший кроссовер Nissan NX7 показал свой интерьер

Как и остальные модели N-серии, гибридный паркетник Nissan NX7 получил довольно лаконичный салон. В продажу новинка поступит в ближайшее время.

Компания Nissan продолжает подогревать интерес к кроссоверу NX7, который впервые анонсировали в Китае еще в августе. Так, на прошлой неделе пятидверку дали отщелкать местным журналистам и блогерам, вдобавок сама марка распространила дополнительные фирменные изображения. Однако интерьер тогда показывать не стали. Теперь же рассекречен и он. Напомним, что именно КНР станет дебютным и главным рынком для паркетника. И это уже четвертая модель новой N-серии, разработанной с учетом предпочтений китайской аудитории. Nissan NX7 присоединится к старшему кроссоверу Nissan NX8, седанам Nissan N6 и Nissan N7. За выпуск всей линейки отвечает совместное предприятие Dongfeng Nissan.

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Интерьер нового паркетника оформлен в том же стиле, что и у остальных моделей N-серии. Nissan NX7 получил лаконичную переднюю панель, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (17,3 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта.

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Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок. В верхней части тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки и пара подстаканников. В расположенном между передними креслами подлокотнике спрятан отсек с функциями охлаждения и подогрева. На спинках сидений могут быть магнитные крепления.

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В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, стеклянная крыша, подогрев, вентиляция и массажер кресел, аудиосистема с 12 динамиками. Среди опций – матрас и столик, который можно установить в багажнике. Китайцы пишут, что минимальный объем грузового отсека составляет 605 литров, плюс есть «подполье» на 178 литров.

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Что же касается внешности Nissan NX7, то она выполнена по мотивам показанного в апреле концепта Nissan Urban. Серийному паркетнику досталась аналогичная двухэтажная головная оптика, также сохранили гладкий «нос» и «парящую» крышу. Среди прочих особенностей экстерьера товарного кросса – полускрытые ручки дверей и монофонарь. Предусмотрены 18- или 19-дюймовые диски. Можно будет выбрать красные тормозные суппорты. Разумеется, кроссовер еще имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Nissan NX7 равна 4785 мм, ширина в зависимости от версии – 1920 или 1932 мм, высота – 1660 или 1665 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры старшего кроссовера Nissan NX8: 4870/1920/1680 мм, расстояние между осями 2917 мм.

Новый паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка Nissan NX7 включает бензиновый атмосферник 1.5 (99 л.с.), 231-сильный электромотор (скорее всего, установлен на передней оси) и батарею емкостью 40,95 кВт*ч. В электрорежиме кроссовер способен проехать 300 км по циклу CLTC.

В продаже Nissan NX7 ждут в ноябре. Паркетник позиционируют как модель для молодежи, так что цены должны быть привлекательными.

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1 комментарий
26.10.2026 13:57
Станислав

На 99.99% угадал, как будет выглядеть интерьер, даже не заходя в статью. Кто тоже ? )

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