24.04.2026
Nissan подготовил предвестников нового кроссовера и возрождённого Terrano

Серийные модели, в основу которых лягут представленные на Пекинском автосалоне гибридные концепты, появятся в течение ближайшего года.

Свои двери сегодня, 24 апреля 2026-го, открыл автосалон в Пекине. Стенд здесь есть в том числе и у японской марки Nissan, для которой китайский рынок остаётся одним из наиболее важных. Сейчас компания ускоряет свою стратегию по продвижению новых моделей в Поднебесной, в списке недавних новинок числятся N7, Frontier Pro PHEV, N6 и NX8. В течение ближайшего года линейка пополнится за счёт ещё двух серийных моделей, в основу которых лягут представленные сегодня концепты.

На фото: концепт Nissan Terrano PHEV
Судя по всему, японцы решили возродить название Nissan Terrano: модель с таким названием выпускалась с 1985 по 2022 годы, причём в последнем поколении она являлась «близнецом» Renault Duster и присутствовала в том числе в РФ. Теперь производитель показал в Китае концепт под названием Nissan Terrano PHEV, который, очевидно, ляжет в основу серийного нового Terrano.

Шоу-кар получил традиционный кузов, оквадраченные формы, расширенные крылья, массивный обвес из чёрного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, обычные наружные зеркала и стандартные дверные ручки. Nissan Terrano PHEV снабдили головной оптикой во всю ширину передней части со световым рисунком из нескольких полых штрихов и со светящейся надписью с названием бренда.

Ещё концепт снабдили дополнительной светотехникой на багажнике, установленном на крыше, и на капоте, подножками на боковинах, внедорожными шинами, оранжевыми буксировочными проушинами в переднем и заднем бамперах, лестницей сбоку, а также необычным креплением для запаски на багажной двери, по бокам от него расходятся фонари.

О «начинке» концепта в компании пока практически ничего не рассказали. Известно лишь, что шоу-кар Nissan Terrano PHEV оснастили «новейшей технологией подключаемого гибрида». Можно предположить, что серийная новинка окажется ближайшим родственником пикапа Frontier Pro PHEV, товарная версия которого была представлена в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2025 года.

В этом случае модели могут разделить и технику. Напомним, в основе plug-in гибридной установки Nissan Frontier Pro лежит 1,5-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в коробку передач. Совокупная мощность этой системы равна 435 л.с., максимальный крутящий момент – 800 Нм. Полноприводный грузовик способен буксировать до 3,5 тонн. Ёмкость тяговой батареи равна 33 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге составляет 131 км, а суммарная дальнобойность – 1050 км (по циклу NEDC).

На фото: концепт Nissan Urban SUV PHEV
Ещё один представленный в Пекине концепт – Urban SUV PHEV – ляжет в основу очередного кроссовера, который, как отметили в компании, будет адресован «молодым покупателям в Китае». Шоу-кар получил обтекаемый кузов, двухэтажную головную оптику, светящийся логотип бренда, большой раздвоенный воздухозаборник интегрированный в передний бампер.

Urban SUV PHEV получил лидар в кромке крыши, камеры вместо наружных зеркал, пластиковый обвес по периметру кузова, спойлер в верхней части багажной двери, «монофонарь» в виде тонких горизонтальных линий, надпись с названием бренда на корме и раздвоенный диффузор в нижней части заднего бампера. В компании отметили, что он позаимствовал некоторые черты у уже представленного парктника Nissan NX8. Судя по названию, шоу-кар тоже снабдили plug-in гибридной системой, подробностей о ней пока нет.

Датчики, клапаны и электроника: как устроена и почему ломается адаптивная подвеска
Гаджеты на колесах: специфика эксплуатации китайских авто и их подготовки к летнему сезону
Колдун низкой квалификации: зачем нужен и как устроен ограничитель давления задних тормозов

Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70
